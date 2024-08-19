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Украинские защитники полностью уничтожили замаскированную вражескую гаубицу Д-30. ВИДЕО

Российская гаубица Д-30 была уничтожена украинским тяжелым коптером "Баба-Яга".

Как сообщает Цензор.НЕТ, гаубица была хорошо замаскирована. Однако украинский дрон точно поразил укрытие, из-за чего произошла детонация и возгорание пороховых зарядов. В результате оружие полностью сгорело, целых деталей не осталось.

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уничтожение (6923) дроны (3917)


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19.08.2024 18:16 Ответить
А остатки рашистов висят на деревьях. Браво, Козаки!!!
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19.08.2024 18:18 Ответить
Одна з багатьох позицій...
Гаубиця Д-з0..є...
Невідомий дрон...Невідомий снайпер...
Непопомітний, суціль...

Б'є...

Від вражень...
Лиш враження цілі...

Зовні виглядає легко...
Як вайпер...

Але насправді...
Працють лицарі...
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19.08.2024 18:23 Ответить
це Д-20 "знатоки адміністратори ЦН"
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19.08.2024 18:25 Ответить
Ось Д-30
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19.08.2024 18:26 Ответить
Кальоси прикрутити в мона стрілєти !...
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19.08.2024 18:40 Ответить
не бита. підкрасять. ))
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19.08.2024 19:33 Ответить
 
 