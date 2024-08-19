Украинские защитники полностью уничтожили замаскированную вражескую гаубицу Д-30. ВИДЕО
Российская гаубица Д-30 была уничтожена украинским тяжелым коптером "Баба-Яга".
Как сообщает Цензор.НЕТ, гаубица была хорошо замаскирована. Однако украинский дрон точно поразил укрытие, из-за чего произошла детонация и возгорание пороховых зарядов. В результате оружие полностью сгорело, целых деталей не осталось.
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