Украинские защитники полностью уничтожили замаскированную вражескую гаубицу Д-30. ВИДЕО

Российская гаубица Д-30 была уничтожена украинским тяжелым коптером "Баба-Яга".

Как сообщает Цензор.НЕТ, гаубица была хорошо замаскирована. Однако украинский дрон точно поразил укрытие, из-за чего произошла детонация и возгорание пороховых зарядов. В результате оружие полностью сгорело, целых деталей не осталось.

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