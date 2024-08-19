УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4353 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
5 294 7

Українські захисники вщент знищили замасковану ворожу гаубицю Д-30. ВIДЕО

Російська гаубиця Д-20 була знищена українським важким коптером "Баба-Яга".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, гаубиця була добре замаскована. Проте український дрон точно уразив укриття, через що відбулася детонація та загоряння порохових зарядів. Внаслідок цього зброя повністю згоріла, цілих деталей не залишилося. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни бригади "Азов" знищили ворожу бронемашину ударом безпілотника. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) дрони (4699)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
если любишь - "отпусти" (металлургическое)..
показати весь коментар
19.08.2024 18:16 Відповісти
А остатки рашистов висят на деревьях. Браво, Козаки!!!
показати весь коментар
19.08.2024 18:18 Відповісти
Одна з багатьох позицій...
Гаубиця Д-з0..є...
Невідомий дрон...Невідомий снайпер...
Непопомітний, суціль...

Б'є...

Від вражень...
Лиш враження цілі...

Зовні виглядає легко...
Як вайпер...

Але насправді...
Працють лицарі...
показати весь коментар
19.08.2024 18:23 Відповісти
це Д-20 "знатоки адміністратори ЦН"
показати весь коментар
19.08.2024 18:25 Відповісти
Ось Д-30
показати весь коментар
19.08.2024 18:26 Відповісти
Кальоси прикрутити в мона стрілєти !...
показати весь коментар
19.08.2024 18:40 Відповісти
не бита. підкрасять. ))
показати весь коментар
19.08.2024 19:33 Відповісти
 
 