Українські захисники вщент знищили замасковану ворожу гаубицю Д-30. ВIДЕО
Російська гаубиця Д-20 була знищена українським важким коптером "Баба-Яга".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, гаубиця була добре замаскована. Проте український дрон точно уразив укриття, через що відбулася детонація та загоряння порохових зарядів. Внаслідок цього зброя повністю згоріла, цілих деталей не залишилося.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гаубиця Д-з0..є...
Невідомий дрон...Невідомий снайпер...
Непопомітний, суціль...
Б'є...
Від вражень...
Лиш враження цілі...
Зовні виглядає легко...
Як вайпер...
Але насправді...
Працють лицарі...