Українські захисники вщент знищили замасковану ворожу гаубицю Д-30. ВIДЕО

Російська гаубиця Д-20 була знищена українським важким коптером "Баба-Яга".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, гаубиця була добре замаскована. Проте український дрон точно уразив укриття, через що відбулася детонація та загоряння порохових зарядів. Внаслідок цього зброя повністю згоріла, цілих деталей не залишилося.

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