Воїни бригади "Азов" знищили ворожу бронемашину ударом безпілотника. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів бригади "Азов" атакували ворожу бронетехніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Ескадрон.
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Luk Viktor
показати весь коментар19.08.2024 17:36 Відповісти Мені подобається 1
Сергій Малецький
показати весь коментар19.08.2024 20:54 Відповісти Мені подобається 1
Aleks Polevoi #446366
показати весь коментар19.08.2024 22:35 Відповісти Мені подобається 1
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