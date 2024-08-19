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Воїни бригади "Азов" знищили ворожу бронемашину ударом безпілотника. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів бригади "Азов" атакували ворожу бронетехніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Ескадрон.

Також дивіться: Прикордонники збили кілька ворожих БпЛА на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) ЗСУ (7544)


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Знищили чи вразили?
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19.08.2024 17:36 Відповісти
Чи вона до того була вражена ?
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19.08.2024 20:54 Відповісти
Схоже на Цензор іншого слова як "знищено", не знають.
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19.08.2024 22:35 Відповісти
 
 