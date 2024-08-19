Прикордонники збили кілька ворожих БпЛА на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" за тиждень збили кілька ворожих БпЛА літакового типу на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед знищених безпілотників окупантів – розвідувальні БпЛА літакового типу та реактивний дрон-мішень "Е95М".

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