Прикордонники збили кілька ворожих БпЛА на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Гарт" за тиждень збили кілька ворожих БпЛА літакового типу на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед знищених безпілотників окупантів – розвідувальні БпЛА літакового типу та реактивний дрон-мішень "Е95М".
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