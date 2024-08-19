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Пограничники сбили несколько вражеских БПЛА на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" за неделю сбили несколько вражеских БпЛА самолетного типа на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди уничтоженных беспилотников оккупантов - разведывательные БпЛА самолетного типа и реактивный дрон-мишень "Е95М".

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Автор: 

Госпогранслужба (6431) уничтожение (6923)


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