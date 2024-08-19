Кадыровец Алаутдинов обратился к российским срочникам и их родителям, выступающим против участия в войне: "А зачем тогда вы и ваши дети нужны этой стране?". ВИДЕО

Командир кадыровского подразделения "Ахмат" Апти Алаутдинов обратился к россиянам, которые выступают против участия срочников в боевых действиях и заявил, что "18-летние дети" должны защищать Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом кадыровец заявил, в своем видеообращении, которое опубликовано в соцсетях.

"Друзья, а если ваши 18-летние дети, которые уже находятся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня встает к вам один вопрос: А зачем тогда вы и ваши дети нужны этой стране?" - сказал Алаутдинов.

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