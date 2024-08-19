Кадыровец Алаутдинов обратился к российским срочникам и их родителям, выступающим против участия в войне: "А зачем тогда вы и ваши дети нужны этой стране?". ВИДЕО
Командир кадыровского подразделения "Ахмат" Апти Алаутдинов обратился к россиянам, которые выступают против участия срочников в боевых действиях и заявил, что "18-летние дети" должны защищать Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом кадыровец заявил, в своем видеообращении, которое опубликовано в соцсетях.
"Друзья, а если ваши 18-летние дети, которые уже находятся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня встает к вам один вопрос: А зачем тогда вы и ваши дети нужны этой стране?" - сказал Алаутдинов.
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+58 Gary Grant
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+29 Vik Tor #521724
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тільки рашисти НЕ домовлялись з путькою, щоб їх 18-ти річних "наших мальчіков" бєндєровці вбивали
можуть й НЕ так зрозуміти бравого чечена
Ахматовцы тока стают заградотрядом за спиной срочников и вовсю их шухают,те в ответ или сдаются или разбегаются в разные стороны из-за этого герои Тик тока попадают в плен.
Як воювати, то за обі щоки. Мало вас Махно винищив.
Вже видно, що абсолютній більшості русні чхати як на державу, так і на іншу русню.
Від результатів обстрілу 24.08.2024 буде залежати, чи сприйматимуться всі кацапські "красниє лініі" у світі. Ізраїль 13 квітня показав свої можливості, й так, що Іран досі сцикує "наказать".
Щось я пропустила?
його "рєчь" дорогого Іпса коштує "наших мальчіков" бєндєровцям під ніж як баранів
.
Це шедевр.
ps цікаво, коли вже ці вівцейоби почнуть різати кацапів?
Торга нет !!! Цена единственная и окончательная!!!
Все довго описувати, приїхали до Нальчика, потім бігом до Шалушки. Прибігли - Сонце, за горизонт. Пофіг. Сіли на берегу р.Шалушка, включили плеєр на активні колонки, розклали закуску, випили розведений "Рояль". Тууууут муйня. Скаче на фоні закату вершник, (якось лячно), я дістав ракетницю, товариш "свінореза". Плеєр не вирубаємо. Питання - до кого приїхали; назвали призвіще Анзора, сказали сідай з нами поїж. Потім він приїхав на задрипаній копійці і сказав, що будемо ночувати унього. Поїхали. Далі буде
https://www.gazeta.ru/army/news/2024/08/19/23722279.shtml?p=main&comments=1
А була лі "страна"?..
А нафіга така країна цим людям?