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Кадирівець Алаутдінов звернувся до російських строковиків та їх батьків, які виступають проти участі у війні: "А зачем тогда вы и ваши дети нужны этой стране?". ВIДЕО

Командир кадирівського підрозділу "Ахмат" Апті Алаутдінов звернувся до росіян, які виступають проти участі строковиків у бойових діях та заявив, що "18-летние дети" мають захищати Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кадирівець заявив, у своєму відеозверненні, яке опубліковане у соцмережах.

"Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня встает к вам один вопрос: А зачем тогда вы и ваши дети нужны этой стране?", - сказав Алаудінов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два кадирівці грабують магазин мобільного зв’язку у селі Глушково на Курщині. ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

армія рф (17373) Кадиров Рамзан (527)


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Топ коментарі
+58
Лапті Аладіна вже відверто плює кацапам в їх свинячі рила.
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19.08.2024 15:26
+35
лапті, не зупиняйся! більше трешу!
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19.08.2024 15:30
+29
лапті аладіна так смачно кожного разу харкає в морду тим руським, аж неудобно)))
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19.08.2024 15:29
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Лапті Аладіна вже відверто плює кацапам в їх свинячі рила.
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19.08.2024 15:26 Відповісти
Чего то слюна у него желтая и прямо струей бьет.
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19.08.2024 15:33 Відповісти
маладца !!!!!!!!!!!

тільки рашисти НЕ домовлялись з путькою, щоб їх 18-ти річних "наших мальчіков" бєндєровці вбивали
можуть й НЕ так зрозуміти бравого чечена
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19.08.2024 16:20 Відповісти
А они у кадыровцев только одно могут спрашивать - какой стороной поворачиваться, и нужно ли при этом по-овечьи блеять.
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19.08.2024 17:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=an0anqU4WGQ АЛАУДИНОВ у Скабеевой: эти их ВСУ нас НЕ ДОГОНЯТ 😁 [Пародия]

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19.08.2024 19:29 Відповісти
а он хорош)))))
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19.08.2024 15:27 Відповісти
Звичайний полугірській дегенерат.
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19.08.2024 16:30 Відповісти
Щось цей "тік-токе" дуже схожий на педофіла... Ну от ************ йому зеки з порваними сраками і вибитими зубами. Мріє про "мальчиков в трусіках" і це прямо написано на йлго хтивій пиці...
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19.08.2024 16:59 Відповісти
лапті аладіна так смачно кожного разу харкає в морду тим руським, аж неудобно)))
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19.08.2024 15:29 Відповісти
ЦЕ ВАМ НЕВДОБНО, А СВИНОРОСИ ВІД ЦЬОГО КІНЧАЮТЬ...
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19.08.2024 15:53 Відповісти
лапті, не зупиняйся! більше трешу!
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19.08.2024 15:30 Відповісти
А зачем нужен он?На сегодня ситуация на курском направлении выглядит так.
Ахматовцы тока стают заградотрядом за спиной срочников и вовсю их шухают,те в ответ или сдаются или разбегаются в разные стороны из-за этого герои Тик тока попадают в плен.
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19.08.2024 15:34 Відповісти
Ладно, світлофори розстріляли..
Як воювати, то за обі щоки. Мало вас Махно винищив.
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19.08.2024 15:35 Відповісти
Поки що найбільший ефект від Курської операції - це психологічно-інформаційний. Як всередині росії, так і ззовні.
Вже видно, що абсолютній більшості русні чхати як на державу, так і на іншу русню.
Від результатів обстрілу 24.08.2024 буде залежати, чи сприйматимуться всі кацапські "красниє лініі" у світі. Ізраїль 13 квітня показав свої можливості, й так, що Іран досі сцикує "наказать".
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19.08.2024 15:36 Відповісти
А що за обстріл 24.08.2024 буде?! Хто кого чим, і чому відома саме ця дата?
Щось я пропустила?
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19.08.2024 17:22 Відповісти
День Незалежності + помста за Курську область.
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19.08.2024 17:38 Відповісти
Дякую. Я так і подумала собі про День Незалежності.
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19.08.2024 21:57 Відповісти
от його би закобзонити; а ще краще - полонити...
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19.08.2024 15:36 Відповісти
навіщо? він так шкоди робить значно більше, ніж українські ДРГ. після його висерів кацапів просто розриває, вони починають ще більше ненавидити "чурок" безсилою ненавистю, а від того, що ненависть безсила, вони ненавидять себе і інших кацапів.
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19.08.2024 15:48 Відповісти
+ 100 !

його "рєчь" дорогого Іпса коштує "наших мальчіков" бєндєровцям під ніж як баранів

.
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19.08.2024 16:22 Відповісти
Головне - мать лопату під рукою І щоб вітер дув від нас Бо там "мулу" повні штани будуть!
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19.08.2024 15:51 Відповісти
Матня Алладіна тролить русню батальон "Чефір Кадирова" тільки і чекає,щоб ху@ло закобзонилось.).
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19.08.2024 15:37 Відповісти
Да,оце козлопикі довоювалися до канцуря!
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19.08.2024 15:40 Відповісти
"А зачем тогда вы и ваши дети нужны этой стране?"
Це шедевр.
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19.08.2024 15:42 Відповісти
знатно кадирівський вівцейоб сцить у очі кацапам. але їм не звикати до х*я кадирівського вівцейоба.
ps цікаво, коли вже ці вівцейоби почнуть різати кацапів?
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19.08.2024 15:45 Відповісти
ароыч, так их!! жми, не сбавляй! мы на тебя надеемся.
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19.08.2024 15:46 Відповісти
Золоті слова-мацковія для чеченців!!
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19.08.2024 15:46 Відповісти
С окончания Второй Чеченской меня не покидает мысль, что чеченцы затаились, чтобы не быть полностью истребленными, а кадыров, который с удовольствием перерезал бы глотку путину, притворяется его верным слугой. До поры, до времени. Не верю я в вечную дружбу и любовь между столетними кровными врагами. И вот это нужно максимально использовать украинским спецслужбам, расковыривая древние раны мордора от ее противостояния с народами Кавказа. Нужно постоянно стравливать разные слои рашистского общества, чтобы разваливать империю изнутри. Пока что не видно системной работы в этом направлении.
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19.08.2024 15:47 Відповісти
чеченцы, которые могли сопротивляться - треть была истреблена в двух войнах, треть вынуждена была бежать, поскольку не смогла-бы жить/выжить при русне, остались только те кто смог приспособиться - запуганные и не способные на сопротивление, не осуждаю. Таким образом русские покорили большинство народов
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19.08.2024 16:03 Відповісти
Да, со всем согласен. Проблема соседей империи в том, что очень редко атаки на нее были синхронизированы между всеми, кому она мешает существовать. А ведь именно в открытии нескольких фронтов для мордора и заключается шанс на свободу всех порабощенных им народов.
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19.08.2024 16:06 Відповісти
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19.08.2024 16:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=K-yhhNZEVb4 чем больше сдадим тем лучше
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19.08.2024 15:48 Відповісти
Не ной, воин картонный. Что, тяжело в заградотрядах воевать и мародерить где попало? Цепной пес путлера ты, а не воин. Позорище независимой Ичкерии.
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19.08.2024 15:49 Відповісти
ЗАЧЕМ?? СТРАНЕ ВОНИ І НЕ ПОТРІБНІ...ВОНИ ПОТРІБНІ КАДИРОВСЬКИМ ГОМОСЕКАМ...
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19.08.2024 15:51 Відповісти
Ай,малядец!
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19.08.2024 15:53 Відповісти
А для чого така країна, яка знищує і своїх сусідів і свій власний народ? Чому на рашці процвітають такі козо*би як алаутдінов і кадиров - путінські хвойди, ганьба чеченського народу
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19.08.2024 15:54 Відповісти
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19.08.2024 16:01 Відповісти
випускайте ...Кабан чистокровный Ландрас 1,5 года , живой вес около 300 кг , даёт хорошее крупное потомство численностью 14-16 поросят .
Торга нет !!! Цена единственная и окончательная!!!
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19.08.2024 16:26 Відповісти
Ну ви шановний і садюга, у кабана йух спіралью, ото щоб милий кабанчик видтрахав штопором кадиривців.... Майте совістть, кабанчику потім соромно буде.
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19.08.2024 16:33 Відповісти
ну своей сране они может и не нужны. а вот у кадыр овцев без таких маладых попак-персиков, окопно-половая жисть будет уже не та ))
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19.08.2024 16:04 Відповісти
Кадыровскую обезьяну потянуло на молоденьких мальшиков без трусиков
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19.08.2024 16:05 Відповісти
він робить гарну справу, принижаючі рюзьге, а якщо і натягне сотню "молоденьких мальшиков без трусиков" то хто проти
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19.08.2024 16:26 Відповісти
У 1992 році, я здав сесію у ХВВАУРЕ достроково. До мене приїхав однокласник з військового училища ВВ МВС десь у русляндії. Запропонував маршрут Невіномиська - Ставрополь - с.Шалушка (Кабардино - Балкарія).
Все довго описувати, приїхали до Нальчика, потім бігом до Шалушки. Прибігли - Сонце, за горизонт. Пофіг. Сіли на берегу р.Шалушка, включили плеєр на активні колонки, розклали закуску, випили розведений "Рояль". Тууууут муйня. Скаче на фоні закату вершник, (якось лячно), я дістав ракетницю, товариш "свінореза". Плеєр не вирубаємо. Питання - до кого приїхали; назвали призвіще Анзора, сказали сідай з нами поїж. Потім він приїхав на задрипаній копійці і сказав, що будемо ночувати унього. Поїхали. Далі буде
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19.08.2024 16:09 Відповісти
на мордорі почалася справжня "війна" від цього, на жаль поки в коментаріях

https://www.gazeta.ru/army/news/2024/08/19/23722279.shtml?p=main&comments=1
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19.08.2024 16:19 Відповісти
До речі про "мальчіка"
А була лі "страна"?..
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19.08.2024 16:33 Відповісти
Дійсно, "зачєм"?
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19.08.2024 16:43 Відповісти
Не зря же он Ароныч! 👌
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19.08.2024 16:55 Відповісти
не зобіжай націю євреїв.
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19.08.2024 19:23 Відповісти
Тут виникає інше питання:
А нафіга така країна цим людям?
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19.08.2024 17:54 Відповісти
Ахмат себался ,а срочнички должны дохнуть,мне как Украинцу это нравится но кадыровцы тоже должны дохнуть
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19.08.2024 18:53 Відповісти
цей лапоть каже правду, як воно є у рашці- на хєра кацапи нужні расії
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19.08.2024 19:21 Відповісти
Та й дісно!! Зачєм нужни.... Растрелять іх сразу)))
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19.08.2024 23:20 Відповісти
 
 