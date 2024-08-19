Кадирівець Алаутдінов звернувся до російських строковиків та їх батьків, які виступають проти участі у війні: "А зачем тогда вы и ваши дети нужны этой стране?". ВIДЕО

Командир кадирівського підрозділу "Ахмат" Апті Алаутдінов звернувся до росіян, які виступають проти участі строковиків у бойових діях та заявив, що "18-летние дети" мають захищати Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кадирівець заявив, у своєму відеозверненні, яке опубліковане у соцмережах.

"Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня встает к вам один вопрос: А зачем тогда вы и ваши дети нужны этой стране?", - сказав Алаудінов.

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