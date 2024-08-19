Два кадирівці грабують магазин мобільного зв’язку у селі Глушково на Курщині. ВIДЕО камер спостереження

Двоє кадирівців пограбували магазин мобільного зв'язку у селі Глушково Курської області Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадирівців-мародерів зафільмувала камера спостереження, яку власники магазину встановили у приміщенні. На записі видно, що мародери марно намагаються відчинити двері, які ведуть в іншу кімнату, а потім збирають усе цінне майно та вилазять на вулицю через вікно.

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