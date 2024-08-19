Два кадирівці грабують магазин мобільного зв’язку у селі Глушково на Курщині. ВIДЕО камер спостереження
Двоє кадирівців пограбували магазин мобільного зв'язку у селі Глушково Курської області Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадирівців-мародерів зафільмувала камера спостереження, яку власники магазину встановили у приміщенні. На записі видно, що мародери марно намагаються відчинити двері, які ведуть в іншу кімнату, а потім збирають усе цінне майно та вилазять на вулицю через вікно.
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https://dl-news.defence-line.org/?p=38705 На старте недели (Часть 2)
БОРОДАТЫЕ МАРОДЕРЫ
Тем временем, в Курской области разворачивается ещё одна драма, которая с нашей стороны выглядит скорее как комедия. Юмор здесь заключается в том, что лапти на самом деле думали, что кадыровцы будут их защищать от наступления ВСУ. Мы уже точно знаем, что это за воинство и для чего они вообще находятся вблизи линии фронта. Понятно, что изначально им предписано выполнять роль заградотряда, что они с удовольствием и делают. Но именно в Курской области у них получился крупный технический сбой.
В самом деле, если рассмотреть технологию работы заградотряда, то основной функцией таких подразделений является внесение бодрости собственным войскам, находящимся в боевом соприкосновении с противником. В итоге, они должны остановить бегство своих войск в собственный тыл. То есть, они должны дисциплинировать свои войска просто присутствием в их же тылу, ну а если солдатики побегут, то тогда можно их и положить пулемётами. Здесь же все случилось по-другому. В собственной тыл практически никто не бежал, поскольку знали, что их там ждёт, а потому - просто сдались ВСУ и заградотряд остался без работы и поэтому - нашел себе факультативную работу.
В общем, бородатые начали мародерить собственные магазины и всё то, до чего можно дотянуться в то время, когда местные менты и ФСБ-шники уже смылись. То есть, местной власти уже нет, а товары ещё есть и вот эту неопределённость кадыровцы решили обратить в свою пользу. В сети уже есть несколько видео, как они грабят и выносят содержимое магазинов. Здесь мы это приводить не будем, зато приведём текст, которая описывает один из таких эпизодов:
«Увы, непредвиденное отрезание Глушковского района от остальной Курской области привело не только к нарастанию паники, но и к первым конфликтам с военными. Накануне утром автомобиль с военнослужащими подъехал к местному магазину, чтобы затариться провизией. По нашей информации, это были бойцы "Ахмата", которые хотели получить продукты и воду от местных жителей.
Продавец (он же владелец) отказался без каких-либо документов предоставлять продукты военнослужащим. Позиция, скажем честно, странная, но тем не менее. Диалог перерос в конфликт, который закончился серьезным избиением владельца магазина. Продукты военные все же забрали, а также, по информации местных жителей, забрали и кассу, которая была в магазине. Всё понимаем - война. Но хотелось бы, чтобы Минобороны и МВД провели проверку по данному факту. Наши военнослужащие - не мародеры! Отдельно обращаемся к Апти Алаудинову - наведите порядок в своих рядах! Может произойти так, что ваша отставка случится даже быстрее, чем многие думают».
То, что кадыровцы - записные насильники, убийцы и мародёры, известно уже давно, но лапти думали, что все эти качества они способны раскрывать исключительно в Украине, на оккупированных территориях. Но вот теперь и они знают, что эти бородатые будут грабить и убивать россиян с таким же усердием, как они это делали с украинцами. Но в Украине бородатых уже столько покрошили на салат гуриям, что, наверное, в самой Чечне решили держаться подальше от линии фронта и не встречаться с ВСУ. Ну а чтобы не сделалось уж совсем грустно, нужно заниматься мелкой моторикой, в данном случае - грабить.
То есть, в данном случае появились доказательства того, что кадыровцы грабят собственных граждан, но практика показывает, что таких доказательств всегда бывает от 10 до 20% от общего числа подобных случаев. То есть, люди Кадырова прямо сейчас трудятся над тем, чтобы освободить россиян от лишнего имущества. Правда, и сами россияне, глядя на все это, тоже не сильно теряются и грабят то, что не унесли овцеводы. Тем самым они демонстрируют суть своей страны, которая метко изображена на заглавном рисунке, который датирован 1871-м годом.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38708