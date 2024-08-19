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Два кадыровца грабят магазин мобильной связи в селе Глушково на Курщине

Двое кадыровцев ограбили магазин мобильной связи в селе Глушково Курской области России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадыровцев-мародеров сняла камера наблюдения, которую владельцы магазина установили в помещении. На записи видно, что мародеры тщетно пытаются открыть дверь, которая ведет в другую комнату, а затем собирают все ценное имущество и вылезают на улицу через окно.

Также смотрите: Украинский воин на Курщине остановил двух россиянок с награбленным: "Это что вы тащите? Мародерите?", - "А что делать?". ВИДЕО

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) мародерство (461) Курск (1097)


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Топ комментарии
+31
" Если-бы это не сделали "кадыровцы" (защитники "русского мира") - это сделали-бы "солдаты НАТО!" Ну - люди просто "були голодні"...
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19.08.2024 10:00
+24
"Єта фотошоп"- скаже Лапті Аладіна.
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19.08.2024 10:00
+11
Та нє, то нє то, што ви падумалi - онi прячут тєлєхвони от солдатов НАТО.
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19.08.2024 10:09
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" Если-бы это не сделали "кадыровцы" (защитники "русского мира") - это сделали-бы "солдаты НАТО!" Ну - люди просто "були голодні"...
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19.08.2024 10:00 Ответить
мультєг "аслайоби і двері". двері виявились мащнєє...
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19.08.2024 15:27 Ответить
"Єта фотошоп"- скаже Лапті Аладіна.
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19.08.2024 10:00 Ответить
ахмат - сіла! но двєрі - сільнєє...
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19.08.2024 15:34 Ответить
ти ба як кадирки по всій Сейм розселилися...
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19.08.2024 10:01 Ответить
треба було б,щоб вогнегасник выбухнув,а стукати треба було "башкой"
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19.08.2024 10:04 Ответить
Та нє, то нє то, што ви падумалi - онi прячут тєлєхвони от солдатов НАТО.
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19.08.2024 10:09 Ответить
Навіть двері вибити не вміють, нездари.
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19.08.2024 10:15 Ответить
Та в них всю роботу роблять жінки, поки ці розважаються з вівцями та ослицями.
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19.08.2024 10:21 Ответить
..пригадались донецькі дебіли, які на площі Донецька у 2014му раділи оброєним кадир-овцям у вантажівках, ще й обіймали "визволителів".. ідіоти..
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19.08.2024 10:15 Ответить
Судя по пустым прилавкам, там уже кто-то побывал.
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19.08.2024 10:20 Ответить
Так все цінне за "загадковими" дверима...
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19.08.2024 11:22 Ответить
Рюзьгє "мірь" у всій красі....
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19.08.2024 10:37 Ответить
И что характерно? Калькулятор со стойки не взяли - просто чурки не знают, как по нему звонить...
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19.08.2024 10:37 Ответить
Та ні, навпаки, досвідчені: знають, що калькулятори ті дешеві й подати важко, на відміну від телефона.
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19.08.2024 10:55 Ответить
,,Ключі від дверей я поклала у шухляду , буду завтра. Валя."
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19.08.2024 10:38 Ответить
Для цього потрібно вміти читати
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19.08.2024 11:49 Ответить
Ці чечени дійсно дібіли . Як вони скористаються цими телефонами ? В кожного телефона є емейл-код за допомогою якого телефон блокується оператором .
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19.08.2024 10:55 Ответить
Оператори майже ніколи такого не роблять. А якшо зроблять, то, по древній рузькі традиції, будуть вибачатися.
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19.08.2024 11:47 Ответить
вівцейоби за кацапів не воюють, вони їх або грабують або ґвалтують.
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19.08.2024 10:56 Ответить
Рогами треба було ті двері вибивати! Муфлони🐐🐐🐏
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19.08.2024 10:58 Ответить
Это не Чеченцы,а чечено говоряшие предатели и ворье,которые позорят наш народ,будет лучше для всех если они там сдохнут
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19.08.2024 11:19 Ответить
а рацію свою забули? чи заміняли бартером?
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19.08.2024 11:51 Ответить
А говорят "ахмат сила" - так они даже дверь выбить не могут
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19.08.2024 12:14 Ответить
орусевшие кавказцы полностью впитали в себя все моральные ценности русни.
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19.08.2024 12:46 Ответить
тиражировать это видео нужно!
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19.08.2024 12:54 Ответить
просто довбо.й.оби не допетрали, що двері відчиняються всередину
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19.08.2024 13:01 Ответить
Це ж "ваші мальчики"...
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19.08.2024 13:17 Ответить
Смотрю и думаю, какие ж все-таки козлы! Я имею в виду владельцев магазина. Заставили своих хозяев тратить силы, чтобы огнетушителем открыли дверь, хотя по закону должны были на полусогнутых с криками "Чечня круто!" вручить им ключи или открыть сами. Да, развел ***** демократию, пропала страна!
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19.08.2024 13:46 Ответить
А дверь была не заперта и открывалась "на себя"
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19.08.2024 13:48 Ответить
Гарна двер! Можна в рекламу.
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19.08.2024 14:00 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=38705 На старте недели (Часть 2)

БОРОДАТЫЕ МАРОДЕРЫ

Тем временем, в Курской области разворачивается ещё одна драма, которая с нашей стороны выглядит скорее как комедия. Юмор здесь заключается в том, что лапти на самом деле думали, что кадыровцы будут их защищать от наступления ВСУ. Мы уже точно знаем, что это за воинство и для чего они вообще находятся вблизи линии фронта. Понятно, что изначально им предписано выполнять роль заградотряда, что они с удовольствием и делают. Но именно в Курской области у них получился крупный технический сбой.

В самом деле, если рассмотреть технологию работы заградотряда, то основной функцией таких подразделений является внесение бодрости собственным войскам, находящимся в боевом соприкосновении с противником. В итоге, они должны остановить бегство своих войск в собственный тыл. То есть, они должны дисциплинировать свои войска просто присутствием в их же тылу, ну а если солдатики побегут, то тогда можно их и положить пулемётами. Здесь же все случилось по-другому. В собственной тыл практически никто не бежал, поскольку знали, что их там ждёт, а потому - просто сдались ВСУ и заградотряд остался без работы и поэтому - нашел себе факультативную работу.

В общем, бородатые начали мародерить собственные магазины и всё то, до чего можно дотянуться в то время, когда местные менты и ФСБ-шники уже смылись. То есть, местной власти уже нет, а товары ещё есть и вот эту неопределённость кадыровцы решили обратить в свою пользу. В сети уже есть несколько видео, как они грабят и выносят содержимое магазинов. Здесь мы это приводить не будем, зато приведём текст, которая описывает один из таких эпизодов:

«Увы, непредвиденное отрезание Глушковского района от остальной Курской области привело не только к нарастанию паники, но и к первым конфликтам с военными. Накануне утром автомобиль с военнослужащими подъехал к местному магазину, чтобы затариться провизией. По нашей информации, это были бойцы "Ахмата", которые хотели получить продукты и воду от местных жителей.

Продавец (он же владелец) отказался без каких-либо документов предоставлять продукты военнослужащим. Позиция, скажем честно, странная, но тем не менее. Диалог перерос в конфликт, который закончился серьезным избиением владельца магазина. Продукты военные все же забрали, а также, по информации местных жителей, забрали и кассу, которая была в магазине. Всё понимаем - война. Но хотелось бы, чтобы Минобороны и МВД провели проверку по данному факту. Наши военнослужащие - не мародеры! Отдельно обращаемся к Апти Алаудинову - наведите порядок в своих рядах! Может произойти так, что ваша отставка случится даже быстрее, чем многие думают».

То, что кадыровцы - записные насильники, убийцы и мародёры, известно уже давно, но лапти думали, что все эти качества они способны раскрывать исключительно в Украине, на оккупированных территориях. Но вот теперь и они знают, что эти бородатые будут грабить и убивать россиян с таким же усердием, как они это делали с украинцами. Но в Украине бородатых уже столько покрошили на салат гуриям, что, наверное, в самой Чечне решили держаться подальше от линии фронта и не встречаться с ВСУ. Ну а чтобы не сделалось уж совсем грустно, нужно заниматься мелкой моторикой, в данном случае - грабить.
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19.08.2024 14:11 Ответить
И тут вот что интересно. Противник явно пытался развернуть пропаганду в плане того, что ВСУ что-то там грабят и творят какие-то дикие вещи, которые творили они сами на нашей земле, и вот в тот момент, когда они собирались с духом и явно клепали какой-то фейк, в этот момент полетели видео грабежей, которые творят кадыровцы. Тут просто следует заметить, что в сети оказались видео с мест, которые были оборудованы камерами наблюдения с автономным энергоснабжением.

То есть, в данном случае появились доказательства того, что кадыровцы грабят собственных граждан, но практика показывает, что таких доказательств всегда бывает от 10 до 20% от общего числа подобных случаев. То есть, люди Кадырова прямо сейчас трудятся над тем, чтобы освободить россиян от лишнего имущества. Правда, и сами россияне, глядя на все это, тоже не сильно теряются и грабят то, что не унесли овцеводы. Тем самым они демонстрируют суть своей страны, которая метко изображена на заглавном рисунке, который датирован 1871-м годом.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38708
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19.08.2024 14:12 Ответить
Можна подумать - їх "діди" тим самим сотню років тому на півдні України не займалися! Тільки їх тоді махновці "у капусту" рубали За те саме!
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19.08.2024 15:35 Ответить
Лошмат бомбит магазины узких , по полной . Там уже видать на чечню фуры пошли с намарадёреным добром.
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19.08.2024 14:30 Ответить
Ми не варавали, ми взяли падарки для свои невеста.

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19.08.2024 15:31 Ответить
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19.08.2024 15:48 Ответить
 
 