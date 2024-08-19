Два кадыровца грабят магазин мобильной связи в селе Глушково на Курщине

Двое кадыровцев ограбили магазин мобильной связи в селе Глушково Курской области России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадыровцев-мародеров сняла камера наблюдения, которую владельцы магазина установили в помещении. На записи видно, что мародеры тщетно пытаются открыть дверь, которая ведет в другую комнату, а затем собирают все ценное имущество и вылезают на улицу через окно.

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