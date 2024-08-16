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Украинский воин на Курщине остановил двух россиянок с награбленным: "Это что вы тащите? Мародерите?", - "А что делать?". ВИДЕО

Украинский военный в Курской области застал двух россиянок, которые обобрали брошенный дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военный проверил документы у гражданок и спросил о мародерстве.

"А что делать?", - услышал в ответ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Лариса, в этих домах все есть. Только нужно электричку какую-то грузовую и вывозить отсюда", - российский мародер в оккупированной Авдеевке. ВИДЕО

Автор: 

мародерство (461) русский мир (614) Курск (1097)


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Топ комментарии
+71
ви не понимаєте! єто скрєпи!
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16.08.2024 11:57
+59
Потім скажуть, що то все ЗСУ розмародерило.
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16.08.2024 12:00
+51
німці, у 2Світову війну, під час звільнення України, інших країн сходу Європи, від чсервоножопих комуно-нацистів за таке розстрілювали без суду і слідства !!!
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16.08.2024 11:58
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Правила форума Совет форумчан
ви не понимаєте! єто скрєпи!
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16.08.2024 11:57 Ответить
німці, у 2Світову війну, під час звільнення України, інших країн сходу Європи, від чсервоножопих комуно-нацистів за таке розстрілювали без суду і слідства !!!
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16.08.2024 11:58 Ответить
Німці не були зайками. Родину мого батька (2 (його) батьків + 4 дітей) розстріляли у Бабиному яру, теж "без суду та слідства". Так, звісно, "це інше", я розумію.
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16.08.2024 12:28 Ответить
це все зрозуміло. 1. що червоний що коричневий нацизм це апсолютне зло яке не повинно повторитись !!! коричневий нацизм був переможений антигітлерівською коаліцією народів очолюваною США та В.Броитанією, тому канув і лету історії !!! червоним комуно-нацистам цизілізований Захід дав можливість виправатися, пробачивши їм розв'язання 2Світової і навіть віддав під окупацію на майже 50 років усю східну Європу !!! червоножопі комуно-нацисти не виправилися, розв'язали за 50 років численні війни по усьому світ у, на останній війні та окупації Афганістану прогоріли - совок розпався !!! тепер рашисти, прямі нащадки червоних комуно-нацистів, хочуть що б їм віддали те що Черчіль, Рузвельт їм пообіцяли спочатку в Тегерані, а потім у Ялті - достатньо пререглянути те що говорили кляки Ху*ло напередодні шиширокомаштабного вткрнення в Україну 24ю02ю2022 року, в грудні 2021- лютому 202року: НАТО в кордони 1997 року і тд.тп.
2."усе відносно в цьому світі" - казав колись геніальний А.Єнштейн ... німці Голодоиорів-геноцидів, без війни, єтнічних українців, казахів не влаштовували ...
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16.08.2024 12:43 Ответить
А скільки тобі рочків. щось ти таку херню верзеш? Ти жив при тих червоних чи так наслухався херні? Щоб щось казати з абсолютною впевненістю треба бути свідком того життя а не ляпати аби ляпати.
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16.08.2024 15:11 Ответить
мені 63 рочки від народження, я з 1961 року народження ... херню я не несу, а лише розповідаю правду, нічого більше окрім правди, про червоних комуно-нацистів, совкових кацапів, окупантів України і решти країн сходу Європи !!!
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16.08.2024 15:20 Ответить
Пане , людина вам несе квцап наратив, мовляв , я тiбенiверю... Не звертайте увагу на таких. тим паче . шо чел обнулений, sure, разового використання.
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16.08.2024 19:29 Ответить
Для вас iторичнi факти вiд академ iсторикiв - до балди, треба було жити в трипiльську добу, щоби вдуплити, що тодi воен на самознищення не було?
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16.08.2024 19:14 Ответить
Комуняки вашу родину жалiли? Часом у скринi дiдового маузера iменного з хутрянкою не зберiгаете?
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16.08.2024 13:32 Ответить
Може, у чотирьох неповнолітніх дітей той маузер залишився7
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16.08.2024 17:14 Ответить
а Ви хоч памятаєте імена тих чотирьох? дідусь Павлика Морозова ,за те, що той здав рідного батька рашистським псам , який приніс жменю зерна, щоб виродкові спекти хоч якийсь хліб ,причепив на гілку із зашморгом на шиї
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17.08.2024 09:13 Ответить
Головне - Павлика Морозова по імені пам'ятати, у цьому наше все.
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18.08.2024 20:53 Ответить
Може вони були мародерами - тоді з Києва багато повиїжджало, житло не охоронялося? Німці за таке нищили на місці.
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16.08.2024 13:38 Ответить
Бабуся казали, що розквартирований у хатi нiмецький офiцер, як побачив, що його пiдлеглий намагався зловити до обiду курку, заарештував його та посадив на губу, а перед бабусею вибачився.
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16.08.2024 13:36 Ответить
А ось як вiдступали нiмцi були злi. Не в кожен, але були випадки, коли гiтлерiвцi кидали у погрiб гранату, в основному на це були завзятi румуни та мадяри. Бабуся казали, що самi заклятi то були мадяри.
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16.08.2024 13:40 Ответить
То правда. У наші краї за німцями прийшли мадяри - рідкісні мерзотники: гвалтували і грабували місцеве населення (гуцулів). Чим викликали гнів і незадоволення гуцулів що, в основному, прихильно ставилися до Німеччини. Німецькі адміністрації дуже швидко поставили на місце цих своїх "бойових побратимів". А коли в горах з"явилися підрозділи УПА - мадярами і смердіти перестало...
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16.08.2024 13:46 Ответить
УПА також розбило в Карпатах "армію" червоножопого дегенерата, колоборанта "партізана" ковпака - втекли назад одиниці !!!
Слава Героям ОУН УПА !!!
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16.08.2024 13:54 Ответить
Придурок-кольпак завів кількатисячне з"єднання з обозами, артилерією в ...гори(!) Район Надвірна - Яремча-Ворохта -Заріччя -Білі Ослави-Чорні Ослави -Чорний Потік - Поляниця -Дилятин. Німці "осідлали" дороги, мости, перевали і партизани порозлазилися по лісах і горах. Підрозділи УПА за домовленістю з німцями зайшли в села і не пускали туди цю партизанку з метою захисту сіл від бомбардувань: німецькі бомбовози літали з Коломиї і Станіслава і бомбили гори, поки все там не скінчилося. Сраного "кольпака" вивіз з оточення гуцул на фірі (підводі) під гноєм (навозом) і вважалося, що цей "герой" погиб. Але після війни "кольпак" виплив героєм срср і навіть головою верховної ради УРСР. Гуцули і ті партизани, котрих вони приютили плювалися і матюкалися при одній згадці про цього зрадника - "кольпака". Залишки з"єднання спробував вивести через міст в Заріччі комісар з"єднання Семен Руднєв - всі на тому мосту і лягли. Але про Руднєва у нас говорять шанобливо, бо Воїн.
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16.08.2024 14:46 Ответить
Н-да, росіяни такого точно не придумають! Та в Україні є свої звьоздочоти! Себто, піздопльоти на російській!
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16.08.2024 18:21 Ответить
Про цей так званий прорив кольпака написав один з ковпакiвських розвiдникiв, мовляв, за декiлька днiв до того прориву, у загiн ковпака навiдалися невiдомi в невiдомо якiй одежi були вдягненi, зi зброею (змiшаною). Закрилися з Ковпаком на нараду. Руднев на неi не був допущений. Також неочiкувано цi незнайомцi й пощезли iз загону Ковпака. Що передувало появi цих таемничих людей... В той час(до прориву) ковпакiвцi спiвпрацювали з УПА , проти нiмцiв. Якось бiйцi УПА спасли ковпакiвцiв вiд голодомору, дiстали та доставили у загiн Квпака мiшки з мукою та iншим провiантом... Так ось, Перед цим "проривом" iз-пiд Львова, сталiн прислав депешу, шо при вiдходi представникiв УПА зниЩувати. Руднев виразив незгоду з цим наказом, адже УПА -це брати по зброi i Ковпак пристукав Руднева перед центром. Отже смерть Руднева- це дiло рук тих особiстiв, що iнкогнiто з`явились та зникли у(iз)загонi(а) Ковпака.... Отже загiн Ковпака було розбито на декiлька мобiльних груп. Напрямки вiдходу кожнiй групi було повiдомлено з командою "ВПЕРЕД!"У кожноi групи був свiй маршрут. Всi групи знали кiнцеву точку збору. Автор книги, розвiдник, пише, що в iх групi вiдходу був Руднев. Та вони нарвалися на засаду. Коли проскочили , й стрiлянина закiнчилася, виявилося , що серед них немае Руднева з його групою охорони. Квпакiвцi вернулися на те мiсце, де останнiй раз бачили Руднева-душу загону. Недалнко вiд того мiсця бiйцi виявили тiла Руднева i його бiйцiв з охорони. Рядом було декiлька тiл i людей-незнайомцiв, зi зброею змiшаних зразкiв... Документiв у незнайомцiв не було, як i пропав знаменитий щоденник Руднева, який би бiльше нам розкрив очi на потвору-ковпака... Нiмцi не знали про напрямок вiдходу групи Руднева. До того ж за тим напрямком нiмцiв не було... ЗЫ... КОВПАКОВЕЦЬ написав свою книгу за радянських часiв... Закiнчив ii вiн таким посилом, що простi ковпакiвцi пiд час вiдходу зустрiчалися з роздрiбленими загонами УПА , та вони йшли в протилежну сторону - на захiд. Але брати по зброi одне одному в спини не стрiляли. Мовчки прощалися одне з одним.
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16.08.2024 18:29 Ответить
ну так !!! німці у нас в Галичині, на відміну від червоножопих "асвабадітелей" вели себе дуже, культурно, ввічливо і спокійно... про те щоб що вкрасти, як це показували у своїх пропагандиських, совкових "фільмах" мови не могло бути !!! усе купляли в селян за рейсмарки або міняли наприклад на шоколад !!!
німці 1 раз з'явилися у нас у Львові, як і кацапи червоножопі, у вересні 1939 року !!! як нині пам`ятаю розповідь свої, нині покійної бабусі: німці помиті, побриті, форма і взуття з голки, усе начищене, попрасоване, зброя блестить, парфум від німця пахне на кілометр, кацап - голий, обдертий в вунучах, босий, одного чобота немає, другий перев'язаний онучею, немитий, смердить на кілометр !!!
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16.08.2024 13:50 Ответить
А так само смердять кацапи i заре, которих взяли нашi в полон на Курщинi. Вони ж i жалiються, що 5 днiв - не iвши i мiсяць, як не милися. Вiд тих кацапiв у наших шнобеля веде на бiк не те, щоби сильно, а дуже.
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16.08.2024 14:10 Ответить
Кацап вкрав мішок зерна у односельчанина. Німці вчать злодія, що красти погано.
Щоб інші теж не крали, змусили спостерігати за процесом "виховання". Жовтень 1942 року.

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16.08.2024 16:05 Ответить
Шо ти несеш, довбню. Боже, ще й 49 таких самих натиснули подобається. Ти де то вичитав? Німці були грьобанимт фашистами, ціль яких була знищити все живе. Звірства, які вони творили в концланерях ніяк звільненням не назвати. Дай Бог тобі ніколи таке звільнення не пережити.
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17.08.2024 09:40 Ответить
росіяни -- вони такі.
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16.08.2024 11:58 Ответить
А каму січас лігко ???
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16.08.2024 12:00 Ответить
Потім скажуть, що то все ЗСУ розмародерило.
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16.08.2024 12:00 Ответить
тому таких треба як мінімум затримувати, а ще краще розстрілювати або на гіляку превселюдно ...
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16.08.2024 12:06 Ответить
Якщо зєля відкрив комендатуру, то мають з'явитись патрулі.
Але у нас всього угруповання не вистачить, аби з мародерами боротись.
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16.08.2024 12:08 Ответить
а з усіма і не треба боротись !!!! попались - розмстріляти або превселюдно повісити !!!
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16.08.2024 12:12 Ответить
І дати роспропаганді справжні докази військових злочинів.
Що ви переймаєтесь?
Все одно ЗСУ рано чи пізно звідти підуть.
Все одно русня повішає всі свої злочини на ЗСУ.
А розграбовані ізби все одно будуть проблемами самих кацапів.
І нам до них - ніякої справи немає.
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16.08.2024 12:15 Ответить
та я не переймаюсь, мені якось пофіг !!! це я в тому старому банальному випадку: " спіймав господар злодія в садку, мені не шкода ти грушок (яблук, черешень)! питання чого ти туди поліз !!"...
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16.08.2024 12:19 Ответить
Потім господарі підуть по сусіднім забулдижим ізбам шукати своє майно, ото весело буде.
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16.08.2024 12:20 Ответить
В якому сенсі "ЗСУ рано чи пізно звідти підуть"?
Ви що собі дозволяєте?
Подібні заяви - заяви "хахла-малороса" а не Українця.
Курщина, Білгородщина - Слобожанщина - історичні Українські землі.
А Кубань Хрущов передав кацапам взамін Криму.
Тому і Крим не подарунок - а обмін.
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16.08.2024 12:49 Ответить
Тому що росія докладе всіх зусиль, щоб вибити їх звідти, або виторгувати їх повернення.
Та й офіційна анексія цих територій буде мати для нас тяжкі міжнародні наслідки.
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16.08.2024 13:26 Ответить
Друже - випий заспокійливого. Що за панічні настрої? "росія вибїє, торг поверне, міжднародні наслідки"...
Ти хто? Провидець - гудіні? вольф месінг? баба ванга?
Поживемо побачимо.
Головна ціль - методично з пристрастю холоднокровного вбивці знищувати кацапів.
Коли кацапи будуть знищені - думаю - ніхто не буде проти "розділити" так звану бувшу росію.
Тому ВСІ твої висновки - "натягування сови на глобус".
Заспокійся.
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16.08.2024 13:37 Ответить
Чомусь зовсім не спокійно, дивлячись на Донбасс.
Останніми днями русня там поперла швидше, ніж раніше.
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16.08.2024 13:39 Ответить
ВСЯ російська армія штурмує один напрямок від Авдіївки - тому результ очевидний.
Але це не значить заламувати хобот в агонії.
УКРАЇНА переможе - спи спокійно.
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16.08.2024 13:44 Ответить
Тоді хто наступає на Куп'янск (біля Піщаного є стабільне просування русні), Торецьк, Нью-Йорк, ще й в Курській області досі не дає ЗСУ наблизитись до Курчатова, хоча там фігня відстань?
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16.08.2024 14:13 Ответить
Денис - выйна - шлях обману.
Подивись на карту і все зрозумієш.
Звільнення ВСІЄЇ південно-західної Курщини по річці Сейм - ось головна ціль операції.
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16.08.2024 14:19 Ответить
Це ви звідки знаєте?
Війна - шлях обману.
Раптом головна ціль операції - зовсім не звільнення Курщини?
А натомість ми бачимо щось на кшталт Харківсько-Херсонської операції?
Судячи з раптовості нальоту на Курщину і повної неготовності русні, задумів командування не знають навіть у кремлі, а це вже серйозно.
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16.08.2024 14:22 Ответить
Раптовість нальоту? Дивний висновок від вас.
Підготовка до цієї операції розпочалася з заходу рдк у тьоткіно та співпрацею ЗСУ з діпстейт про мовчанку. Я вже не згадую Старлінк який якимось чудовим чином "раптово" став працювати на ткриторії рф.
Річка Сейм - ось нова лінія фронту.
Південно-західна територія Курщини буде звільнено - це питання часу.
зеля та Сирський чекають реакції бульбаша - щоб той здуру не ввів з білорусі війська.
бульбаша сильнейшим чином нагинає ліліпутін - бо бачить неминучисть втрати Курщини аж до тьоткіно...
Це простий аналіз ситуації без "всьо пропало", без "міфу про внезапность" і "всесіліє ліліпутіна"
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16.08.2024 14:38 Ответить
А нахрена мені та курщина, може хто пояснить??!
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16.08.2024 15:33 Ответить
Ну... деяким і життя не потрібне - кожному своє
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16.08.2024 15:46 Ответить
На відміну від контрнаступу минулого року, про цю операцію не кизділи з усіх прасок.
А те, що на шляху ЗСУ опинились лише строковики з ахат-чаєм, свідчить, що не знали і у кремлі.
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17.08.2024 08:35 Ответить
Пане, те що нам Курщина не потрiбна i ми ii полишимо казав главзеб.
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16.08.2024 13:47 Ответить
... сказав і зробив "курську комендатуру" та звернувся до Верховної Ради врегулювати правові норми для цього
СуньТуди казав: "війна - шлях обману"
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16.08.2024 13:54 Ответить
Якщо Курщина не звернется до Украiни з пропозицiею приеднатися, то .уй на ни на те звернення главзеба до своеi монобiльшостi.
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16.08.2024 14:03 Ответить
Звернеться - тоді буде реакція.
Я бачу ситуацію слідуючою - ЗСУ звільнять ВСЮ захдну частину Курщини аж до Тьоткіно.
Лінія фронту стане по природній перешкоді - річці Сейм.
Коли лінія фронту стабілізується - тиждень-два - тоді можна буде обговорювати політичні аспекти.
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16.08.2024 14:13 Ответить
Главное, чтобы главзеб не перестарался с лечебным пыхом, да не смалодушничал.
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16.08.2024 14:36 Ответить
Ти хто? Провидець - гудіні? вольф месінг? баба ванга?
Поживемо побачимо.
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17.08.2024 09:20 Ответить
так згідно цієї карти Крим і так належив Україні! що то за обмін такий був?
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16.08.2024 14:15 Ответить
Мало того, Крим дicтався киiвському князю Володимиру Великому, як придане за його нареченою, сестрою вiзантiйського царя, за що ВВ й хрестив русь- умова, за якоi вiзантiйський цар давав благословiння на шлюб Володимиру Великому.
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16.08.2024 14:42 Ответить
Німці саме так би і зробили. І табличку прибили б до лоба: "Мародер !"
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16.08.2024 12:17 Ответить
саме для цього є роти охорони ТЦК .
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16.08.2024 13:25 Ответить
Не скажуть. Після "асвабаждєнія" кацапами (якщо таке буде) від Суджі остануться самі руїни. Такі ж як від Бахмута, Авдіївки і ще сотні більш маленьких міст і сел. Впринципі вони вже починають її рівняти КАБами. Так шо у жителів Суджі і решти сіл є лише один варіант як зберегти свої домівки (і магазини). Який вони звичайно ніколи не спробують реалізувати.
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16.09.2024 19:23 Ответить
Мєрзко..
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16.08.2024 12:01 Ответить
крысы
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16.08.2024 12:02 Ответить
Від нічого робити - идуть обчищати сусідів - нігуя собі позиція
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16.08.2024 12:03 Ответить
Вайна фсьо спішєт.
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16.08.2024 12:07 Ответить
Скрєпно...
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16.08.2024 12:03 Ответить
Коли мою покійну маму німці в жовтні 1942 року німці вивозили остаарбайтером дід наказував, щоб вона нічого, навіть тріски чужого не брала. До речі їхнє село на Сумщині - десь за 30 - 40 км від цих ******...
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16.08.2024 12:08 Ответить
Вища раса,- ********** 🤔🧐😁 Але, куррррва хвацькі, - варто було прівстатьскалєньєв, як тут же засунули рило в сусідський город😁 Навіть страшно уявити, що буде, коли вони в повний зріст піднімуться,- тоді сусіднім дєрєвням точно гаплик, а ще ображаються, що їх свиньми називають... Ось воно рязанське рило стирчить і всій своїй красі та вялічіі 😝😝😝😝😝😝😝🤪😜🇷🇺💩💩💩💩💩🐐🐷👉🖕🖕🖕🖕🚢
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16.08.2024 12:09 Ответить
І що, лошара, ти цим висером хотів сказати🤔🧐😁 Та від тебе не тхне, а смердить за вярсту праааакісшімі щямі, здрисни, бидло москальське, ми зі своїми злодюгами якось без твого рохкання з-за пааарєбріка розберемось🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩🐐🐷👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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16.08.2024 12:13 Ответить
Гуляй рванина! Все життя чекали і понеслась.
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16.08.2024 12:09 Ответить
Орда она навсегда однако.
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16.08.2024 12:12 Ответить
(Ані так васпітани)...Як тільки хтось із цієї зграї спіткнувся,все,загризуть зразу...(чєлавєк чєлавєку -волк...)або криса...
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16.08.2024 12:15 Ответить
Це які "наші", кацапидле Колян?
Нічого іншого придумати не міг? Все з часів Голодомору талдичите, кацапидли, що то "хахли самі сібя голодом морілі, чтоб досадіть Сраліну". І вам, смердючим кацапам.
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16.08.2024 12:31 Ответить
потім скажуть що це українці зробили...
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16.08.2024 12:18 Ответить
Это была элита расии, или ещё нет.
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16.08.2024 12:21 Ответить
За акцентом наші зкацаплені за 70 років...деградація
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16.08.2024 12:44 Ответить
Іліта
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16.08.2024 12:55 Ответить
В цьому вся раша. Добро пропадає... Для них це нормально. Європа, ти Україні винна, як земля колгоспу! Щоб вся ця зараза рванула до вас? Ото б було видовище.
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16.08.2024 12:25 Ответить
а чому не написати зловив на крадіжці чи на мародерстві ні заскочив на кокогось чи на що
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16.08.2024 12:31 Ответить
В моєму містечку за місяць окупації місцеві зачистили навіть непродовольчі магазини . Оркам треба було горілку.
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16.08.2024 12:48 Ответить
воно зрозуміло, жінки хочуть вижити самі і щоб вижили їх діти. Але ж вони обкрадають своїх сусідів. Правильно хлопці роблять, що фільмують такі випадки, бо оті засрані ********* будуть смердіти, що наші хлопці обкрадають домівки цивільних, а тут бац - і такий доказ !!!, що це місцеві мародерять в своїх же. Фільмуйте побільше таких випадків, Хлопчики. Це докази!
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16.08.2024 13:09 Ответить
руzzкие - мерзкое-подлое сборище манкуртов всех наций-народностей, плюнувших на могилы своих предков, с единственными-главными скрепами - грабить слабых и убивать безоружных... сборище уй.бков во главе с ******-обмылком..
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16.08.2024 13:21 Ответить
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16.08.2024 13:29 Ответить
Якщо криваву московію -паРашу ( з 18 ст. ніби росію) змусити віддати всі - всі злочинно захоплені нею у сусідніх країн території, то ми побачимо, що її реальні масштаби які будуть менше 15% від займаної нині території РФ. Це означає що росія - остання велика імперія зла **********, яка незрозуміло як ще вціліла після двух світових війн. І це справжня жахлива кривава "тюрма" в'язниця народів в ХХІ столітті ". Та скоро і вона буде такою за розміром як ******* -Італія. Так це теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська а угро-фіно-татарська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцяного кацапського личака ( лаптя) ручного плетіння, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " Заліссі - Моксель", а трохи пізніше в колонії Золотої -Орди в московському улусі.-
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16.08.2024 13:32 Ответить
Ваша правда.
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16.08.2024 13:53 Ответить
звідкіля мапа? - а з кацапського сайту дзенру.
А я то дивлюся - полонія і валахія є, а русі - нема. замість неї тартарія. мапа ніби з часів пізньої Скіфії мальована. А назви вже часів татрської навали. Абсолютно штучне московське іздєліє. А дехито дорошенко його сюди приволок. Від недопоніманія чи ватничок?
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16.08.2024 14:39 Ответить
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16.08.2024 13:31 Ответить
Почему, почему ? Коран запрещает.
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16.08.2024 13:57 Ответить
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16.08.2024 17:44 Ответить
ну і чого наші їх відпустили?? це злочин. Треба було на підвал і хай сидять
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16.08.2024 15:03 Ответить
Саме для цього потрібні комендатури. Зафіксувати, заарештувати, та до стінки. В Києві в 41 після того як пішли червоні та до того як зайшли німці всі крамниці були пограбовані. Зайшли німці та почали розстрілювати де спіймають. Мародерство скінчилося. Хоча у виправдання киян - совєти все продовольство вивезли а що не вивезли - те спалили. Тактика випаленої землі без думки про українців, яких вони кинули.
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16.08.2024 16:31 Ответить
Курви кацапські. По іншому і не скажеш.
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16.08.2024 17:45 Ответить
Військово-польові суди для тіпажєй.
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16.08.2024 18:52 Ответить
всім показали,що там мародерити можна і за це нічого не буде
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17.08.2024 05:01 Ответить
 
 