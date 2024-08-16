Украинский воин на Курщине остановил двух россиянок с награбленным: "Это что вы тащите? Мародерите?", - "А что делать?". ВИДЕО
Украинский военный в Курской области застал двух россиянок, которые обобрали брошенный дом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военный проверил документы у гражданок и спросил о мародерстве.
"А что делать?", - услышал в ответ.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+71 Дима Л #583950
показать весь комментарий16.08.2024 11:57
+59 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий16.08.2024 12:00
+51 vuiko dobrui
показать весь комментарий16.08.2024 11:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2."усе відносно в цьому світі" - казав колись геніальний А.Єнштейн ... німці Голодоиорів-геноцидів, без війни, єтнічних українців, казахів не влаштовували ...
Слава Героям ОУН УПА !!!
німці 1 раз з'явилися у нас у Львові, як і кацапи червоножопі, у вересні 1939 року !!! як нині пам`ятаю розповідь свої, нині покійної бабусі: німці помиті, побриті, форма і взуття з голки, усе начищене, попрасоване, зброя блестить, парфум від німця пахне на кілометр, кацап - голий, обдертий в вунучах, босий, одного чобота немає, другий перев'язаний онучею, немитий, смердить на кілометр !!!
Щоб інші теж не крали, змусили спостерігати за процесом "виховання". Жовтень 1942 року.
Але у нас всього угруповання не вистачить, аби з мародерами боротись.
Що ви переймаєтесь?
Все одно ЗСУ рано чи пізно звідти підуть.
Все одно русня повішає всі свої злочини на ЗСУ.
А розграбовані ізби все одно будуть проблемами самих кацапів.
І нам до них - ніякої справи немає.
Ви що собі дозволяєте?
Подібні заяви - заяви "хахла-малороса" а не Українця.
Курщина, Білгородщина - Слобожанщина - історичні Українські землі.
А Кубань Хрущов передав кацапам взамін Криму.
Тому і Крим не подарунок - а обмін.
Та й офіційна анексія цих територій буде мати для нас тяжкі міжнародні наслідки.
Ти хто? Провидець - гудіні? вольф месінг? баба ванга?
Поживемо побачимо.
Головна ціль - методично з пристрастю холоднокровного вбивці знищувати кацапів.
Коли кацапи будуть знищені - думаю - ніхто не буде проти "розділити" так звану бувшу росію.
Тому ВСІ твої висновки - "натягування сови на глобус".
Заспокійся.
Останніми днями русня там поперла швидше, ніж раніше.
Але це не значить заламувати хобот в агонії.
УКРАЇНА переможе - спи спокійно.
Подивись на карту і все зрозумієш.
Звільнення ВСІЄЇ південно-західної Курщини по річці Сейм - ось головна ціль операції.
Війна - шлях обману.
Раптом головна ціль операції - зовсім не звільнення Курщини?
А натомість ми бачимо щось на кшталт Харківсько-Херсонської операції?
Судячи з раптовості нальоту на Курщину і повної неготовності русні, задумів командування не знають навіть у кремлі, а це вже серйозно.
Підготовка до цієї операції розпочалася з заходу рдк у тьоткіно та співпрацею ЗСУ з діпстейт про мовчанку. Я вже не згадую Старлінк який якимось чудовим чином "раптово" став працювати на ткриторії рф.
Річка Сейм - ось нова лінія фронту.
Південно-західна територія Курщини буде звільнено - це питання часу.
зеля та Сирський чекають реакції бульбаша - щоб той здуру не ввів з білорусі війська.
бульбаша сильнейшим чином нагинає ліліпутін - бо бачить неминучисть втрати Курщини аж до тьоткіно...
Це простий аналіз ситуації без "всьо пропало", без "міфу про внезапность" і "всесіліє ліліпутіна"
А те, що на шляху ЗСУ опинились лише строковики з ахат-чаєм, свідчить, що не знали і у кремлі.
СуньТуди казав: "війна - шлях обману"
Я бачу ситуацію слідуючою - ЗСУ звільнять ВСЮ захдну частину Курщини аж до Тьоткіно.
Лінія фронту стане по природній перешкоді - річці Сейм.
Коли лінія фронту стабілізується - тиждень-два - тоді можна буде обговорювати політичні аспекти.
Поживемо побачимо.
Нічого іншого придумати не міг? Все з часів Голодомору талдичите, кацапидли, що то "хахли самі сібя голодом морілі, чтоб досадіть Сраліну". І вам, смердючим кацапам.
А я то дивлюся - полонія і валахія є, а русі - нема. замість неї тартарія. мапа ніби з часів пізньої Скіфії мальована. А назви вже часів татрської навали. Абсолютно штучне московське іздєліє. А дехито дорошенко його сюди приволок. Від недопоніманія чи ватничок?