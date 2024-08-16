Український воїн на Курщині заскочив двох росіянок з клунками: "Это что вы тащите? Мародерите?" - "А что делать?". ВIДЕО

Український військовий на Курщині заскочив двох росіянок, які обібрали покинутий будинок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовий перевірив документи у громадянок та запитав про мародерство.

"А что делать?"- почув у відповідь.

Увага! Ненормативна лексика!

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