Воины бригады "Азов" уничтожили вражескую бронемашину ударом беспилотника. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов бригады "Азов" атаковали вражескую бронетехнику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Эскадрон.
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Luk Viktor
показать весь комментарий19.08.2024 17:36 Ответить Мне нравится 1
Сергій Малецький
показать весь комментарий19.08.2024 20:54 Ответить Мне нравится 1
Aleks Polevoi #446366
показать весь комментарий19.08.2024 22:35 Ответить Мне нравится 1
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