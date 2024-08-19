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Воины бригады "Азов" уничтожили вражескую бронемашину ударом беспилотника. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов бригады "Азов" атаковали вражескую бронетехнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Эскадрон.

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Автор: 

уничтожение (6923) ВСУ (6587)


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Знищили чи вразили?
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19.08.2024 17:36 Ответить
Чи вона до того була вражена ?
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19.08.2024 20:54 Ответить
Схоже на Цензор іншого слова як "знищено", не знають.
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19.08.2024 22:35 Ответить
 
 