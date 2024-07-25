Український FPV-дрон наздоганяє російського окупанта на мотоциклі. ВIДЕО
Знищення окупанта на мотоциклі FPV-дроном підрозділу БпЛА батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 govtva
показати весь коментар25.07.2024 20:09
+8 Виталий #548501
показати весь коментар25.07.2024 20:15
+5 Валерий К #448385
показати весь коментар25.07.2024 20:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні!
На відміну від гарних росіян
що проблеми індейців, шеріфа не цікавлять...
і він не допустить ніякого бедламу на своїй теріторії.
Хто саме був на мотоциклі?