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Український FPV-дрон наздоганяє російського окупанта на мотоциклі. ВIДЕО

Знищення окупанта на мотоциклі FPV-дроном підрозділу БпЛА батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант зник після атаки українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

Національна гвардія (1528) дрони (4695)


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Топ коментарі
+17
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25.07.2024 20:09
+8
Где то в БНР...
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25.07.2024 20:15
+5
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25.07.2024 20:07
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це де такі дороги асфальтовані?
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25.07.2024 20:00 Відповісти
Балерун? Уж больно ножкой красиво сучит
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25.07.2024 20:02 Відповісти
кацапошумахер не соблюдав правила дорожнього руху.
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25.07.2024 20:04 Відповісти
Перевищив швидкістсть окупант, одразу і покарання, а не так, як з тими, ЖДУНАМИ-коригувальниками, носяться привладні!! Тим більше, що усі непорядні суддівські, задіянні татаровим з ОПУ, для мордування Червінського… На катлєту, їх не хватає…
Слава Україні!
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25.07.2024 20:05 Відповісти
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25.07.2024 20:07 Відповісти
Трукам FPV нема шансів надурити.
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25.07.2024 20:08 Відповісти
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25.07.2024 20:09 Відповісти
це зараз на росії нормальний такий стартап.
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26.07.2024 00:20 Відповісти
Хорошие мотоциклисты на дорогах не валяются.
На відміну від гарних росіян
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25.07.2024 20:10 Відповісти
Дяка великому крадівництву, як би по ухабам їхав дрон міг і не влучити.
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25.07.2024 20:13 Відповісти
Где то в БНР...
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25.07.2024 20:15 Відповісти
шо нє понялі-ета рабсєя...
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25.07.2024 20:53 Відповісти
але тут прилетів наш і так, по своєму, нагадав,
що проблеми індейців, шеріфа не цікавлять...
і він не допустить ніякого бедламу на своїй теріторії.
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25.07.2024 20:15 Відповісти
Задорно так прехался с огоньком.
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25.07.2024 20:37 Відповісти
Страйк
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25.07.2024 20:49 Відповісти
Порушив правила дорожнього руху - не мав при собі посвідчення на водіння міжнародного зразку...
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25.07.2024 20:49 Відповісти
Український FPV-дрон наздоганяє російського окупанта на мотоциклі

Хто саме був на мотоциклі?
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25.07.2024 20:59 Відповісти
Шо за намйок?
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25.07.2024 22:26 Відповісти
Что у него с ногой, хоть встать он может? )
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25.07.2024 21:38 Відповісти
Жопу розірвало...
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25.07.2024 22:08 Відповісти
Кацап подригав ногою і здох
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25.07.2024 21:52 Відповісти
 
 