Уничтожение дронами логистического транспорта оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Уничтожение логистического транспорта оккупантов операторами ударных БпЛА 2 отдельного отряда "Гострі Картузи" ЦСН "ОМЕГА" на Харьковском направлении.
Соответствующее видео опубликовано в телегам-канале Национальной гвардии, информирует Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий23.08.2024 23:35 Ответить Мне нравится 0
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий24.08.2024 01:45 Ответить Мне нравится 0
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