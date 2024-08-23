РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10135 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 844 2

Уничтожение дронами логистического транспорта оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Уничтожение логистического транспорта оккупантов операторами ударных БпЛА 2 отдельного отряда "Гострі Картузи" ЦСН "ОМЕГА" на Харьковском направлении.

Соответствующее видео опубликовано в телегам-канале Национальной гвардии, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Тепловизионный FPV-дрон уничтожает гольфкар с оккупантами на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) Национальная гвардия (2116) дроны (3909)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один промах був?
показать весь комментарий
23.08.2024 23:35 Ответить
Це не футбол від суркісів, з програшами
показать весь комментарий
24.08.2024 01:45 Ответить
 
 