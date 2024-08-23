Прикордонники нічними скидами з дронів знищили ворожого кулеметника, склад БК та гармату МТ-12 на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині цієї ночі бійцями РУбАК "Фенікс" бригади наступу "Помста" ліквідовано ворожого кулеметника, знищено склад БК та гармату МТ-12.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал підрозділу.

Окупант з кулеметом уночі намагався збити наші безпілотники, але приєднався до своїх ліквідованих співвітчизників. Окрім того операторам БпЛА вдалося знищити гармату МТ-12 ворога та польовий склад боєприпасів.

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