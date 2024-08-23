Прикордонники нічними скидами з дронів знищили ворожого кулеметника, склад БК та гармату МТ-12 на Донеччині. ВIДЕО
На Донеччині цієї ночі бійцями РУбАК "Фенікс" бригади наступу "Помста" ліквідовано ворожого кулеметника, знищено склад БК та гармату МТ-12.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал підрозділу.
Окупант з кулеметом уночі намагався збити наші безпілотники, але приєднався до своїх ліквідованих співвітчизників. Окрім того операторам БпЛА вдалося знищити гармату МТ-12 ворога та польовий склад боєприпасів.
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- Потому что ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!