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Прикордонники нічними скидами з дронів знищили ворожого кулеметника, склад БК та гармату МТ-12 на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині цієї ночі бійцями РУбАК "Фенікс" бригади наступу "Помста" ліквідовано ворожого кулеметника, знищено склад БК та гармату МТ-12.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал підрозділу.

Окупант з кулеметом уночі намагався збити наші безпілотники, але приєднався до своїх ліквідованих співвітчизників. Окрім того операторам БпЛА вдалося знищити гармату МТ-12 ворога та польовий склад боєприпасів.

Також дивіться: Прикордонники скидами з дронів нищать техніку та позиції окупантів в районі Кремінної на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

прикордонники (1099) Донецька область (8447) дрони (4690)


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Нічний кошмар.
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23.08.2024 18:59 Відповісти
- Ванька! Вы пачиму хахлов пабедить никак не можите?
- Потому что ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!

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23.08.2024 19:54 Відповісти
Молодці наші Воїни , щира їм подяка і респект👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼
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23.08.2024 19:31 Відповісти
 
 