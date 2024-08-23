Пограничники ночными сбросами с дронов уничтожили вражеского пулеметчика, склад БК и пушку МТ-12 на Донетчине. ВИДЕО
В Донецкой области этой ночью бойцами РУбАК "Феникс" бригады наступления "Помста" ликвидирован вражеский пулеметчик, уничтожен склад БК и пушка МТ-12.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал подразделения.
Оккупант с пулеметом ночью пытался сбить наши беспилотники, но присоединился к своим ликвидированным соотечественникам. Кроме того, операторам БпЛА удалось уничтожить пушку МТ-12 врага и полевой склад боеприпасов.
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- Потому что ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!