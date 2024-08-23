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Пограничники ночными сбросами с дронов уничтожили вражеского пулеметчика, склад БК и пушку МТ-12 на Донетчине. ВИДЕО

В Донецкой области этой ночью бойцами РУбАК "Феникс" бригады наступления "Помста" ликвидирован вражеский пулеметчик, уничтожен склад БК и пушка МТ-12.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал подразделения.

Оккупант с пулеметом ночью пытался сбить наши беспилотники, но присоединился к своим ликвидированным соотечественникам. Кроме того, операторам БпЛА удалось уничтожить пушку МТ-12 врага и полевой склад боеприпасов.

Смотрите также: Пограничники сбросами с дронов уничтожают технику и позиции оккупантов в районе Кременной на Луганщине. ВИДЕО

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пограничники (1573) Донецкая область (9636) дроны (3909)


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Нічний кошмар.
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23.08.2024 18:59 Ответить
- Ванька! Вы пачиму хахлов пабедить никак не можите?
- Потому что ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!

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23.08.2024 19:54 Ответить
Молодці наші Воїни , щира їм подяка і респект👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼
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23.08.2024 19:31 Ответить
 
 