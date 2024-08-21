Пограничники сбросами с дронов уничтожают технику и позиции оккупантов в районе Кременной на Луганщине. ВИДЕО
За несколько ночей пограничники бригады "Помста" тяжелыми бомберами "Вампир" уничтожили броневик "Тигр", 4 военных автомобиля, 2 склада боекомплекта и позиции оккупантов в районе Кременной на Луганщине.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
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Alessandro Moretti
показать весь комментарий21.08.2024 03:29 Ответить Мне нравится 2
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