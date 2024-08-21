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Пограничники сбросами с дронов уничтожают технику и позиции оккупантов в районе Кременной на Луганщине. ВИДЕО

За несколько ночей пограничники бригады "Помста" тяжелыми бомберами "Вампир" уничтожили броневик "Тигр", 4 военных автомобиля, 2 склада боекомплекта и позиции оккупантов в районе Кременной на Луганщине.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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пограничники (1573) дроны (3917) Луганская область (6496)


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Українські дрон-віртуози у своїх кращих проявах.
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21.08.2024 03:29 Ответить
 
 