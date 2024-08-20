Прикордонники скидами з дронів нищать техніку та позиції окупантів в районі Кремінної на Луганщині. ВIДЕО

За кілька ночей прикордонники бригади "Помста" важкими бомберами "Вампір" знищили броньовик "Тигр", 4 військові автомобілі, 2 склади боєкомплекту та позиції окупантів в районі Кремінної на Луганщині.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

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