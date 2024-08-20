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Прикордонники скидами з дронів нищать техніку та позиції окупантів в районі Кремінної на Луганщині. ВIДЕО

За кілька ночей прикордонники бригади "Помста" важкими бомберами "Вампір" знищили броньовик "Тигр", 4 військові автомобілі, 2 склади боєкомплекту та позиції окупантів в районі Кремінної на Луганщині.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники скидами з дронів знищили 2 ворожі склади боєприпасів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

прикордонники (1099) дрони (4699) Луганська область (4878)


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Українські дрон-віртуози у своїх кращих проявах.
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21.08.2024 03:29 Відповісти
 
 