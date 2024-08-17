Прикордонники скидами з дронів знищили 2 ворожі склади боєприпасів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Протягом тижня на Бахмутському напрямку прикордонники завдали сотню вогневих уражень дронами по місцях розташування окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Скидами з бомбера "Вампір", квадрокоптера DJI Mavic та FPV-дронами бійці бригади "Помста" ліквідували 6 окупантів, 5 – поранили, знищили 2 польових склади боєкомплекту, мотоцикл та пошкодили 2 гармати МТ-12 "Рапіра".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleg K #589544
показати весь коментар17.08.2024 02:50 Відповісти Мені подобається 3
G.I. Jane 777
показати весь коментар17.08.2024 06:38 Відповісти Мені подобається 1
Иван Сирко #490186
показати весь коментар17.08.2024 06:41 Відповісти Мені подобається 1
✘
✘
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль