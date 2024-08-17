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Прикордонники скидами з дронів знищили 2 ворожі склади боєприпасів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Протягом тижня на Бахмутському напрямку прикордонники завдали сотню вогневих уражень дронами по місцях розташування окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Скидами з бомбера "Вампір", квадрокоптера DJI Mavic та FPV-дронами бійці бригади "Помста" ліквідували 6 окупантів, 5 – поранили, знищили 2 польових склади боєкомплекту, мотоцикл та пошкодили 2 гармати МТ-12 "Рапіра".

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) прикордонники (1099) дрони (4695)


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Слава ЗСУ! Смерть смердючій каzапській нечисті.
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17.08.2024 02:50 Відповісти
Приблизно о шостий ранку, в Суми вчергове прилетіли Оманські інвестиції. Але Суми нікому не цікаві, зате у нас є свій гунявий мікроНаполеон, ********* і весь інший Суджанаш.
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17.08.2024 06:38 Відповісти
наші хлопці знають що роблять! головне закинути на русоріз
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17.08.2024 06:41 Відповісти
 
 