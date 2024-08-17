Прикордонники скидами з дронів знищили 2 ворожі склади боєприпасів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Протягом тижня на Бахмутському напрямку прикордонники завдали сотню вогневих уражень дронами по місцях розташування окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Скидами з бомбера "Вампір", квадрокоптера DJI Mavic та FPV-дронами бійці бригади "Помста" ліквідували 6 окупантів, 5 – поранили, знищили 2 польових склади боєкомплекту, мотоцикл та пошкодили 2 гармати МТ-12 "Рапіра".

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