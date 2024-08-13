Прикордонники вдарили по укриттях рашистів у Серебрянському лісі. ВIДЕО

Українські прикордонники завдали низки ударів по укриттях окупантів у Серебрянському лісі.

Відео оприлюднила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Оператори ударних дронів прикордонної бригади "Помста" зігрівають окупантів скидами з важкого бомбера "Vampire" та палять їхні укриття у Серебрянському лісі", - йдеться в повідомленні.

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