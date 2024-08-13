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Прикордонники вдарили по укриттях рашистів у Серебрянському лісі. ВIДЕО

Українські прикордонники завдали низки ударів по укриттях окупантів у Серебрянському лісі.

Відео оприлюднила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Оператори ударних дронів прикордонної бригади "Помста" зігрівають окупантів скидами з важкого бомбера "Vampire" та палять їхні укриття у Серебрянському лісі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти намагалися прорвати оборону біля Стельмахівки та у деяких районах на Луганщині

Автор: 

прикордонники (1099) Луганська область (4878)


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Круто, питань немає! Єдине, не підкажете, здається на західному кордоні у ваших "бравих" колег на заході, дрони будуть кручє для ловлі українців
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13.08.2024 15:00 Відповісти
 
 