Прикордонники вдарили по укриттях рашистів у Серебрянському лісі. ВIДЕО
Українські прикордонники завдали низки ударів по укриттях окупантів у Серебрянському лісі.
Відео оприлюднила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Оператори ударних дронів прикордонної бригади "Помста" зігрівають окупантів скидами з важкого бомбера "Vampire" та палять їхні укриття у Серебрянському лісі", - йдеться в повідомленні.
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Serhii Hurskyi
показати весь коментар13.08.2024 15:00 Відповісти Мені подобається 0
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