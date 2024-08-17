Пограничники сбросами с дронов уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

В течение недели на Бахмутском направлении пограничники нанесли сотню огневых поражений дронами по местам расположения оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сбросами с бомбера "Вампир", квадрокоптера DJI Mavic и FPV-дронами бойцы бригады "Месть" ликвидировали 6 оккупантов, 5 - ранили, уничтожили 2 полевых склада боекомплектов, мотоцикл и повредили 2 пушки МТ-12 "Рапира".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники ударили по укрытиям рашистов в Серебрянском лесу. ВИДЕО