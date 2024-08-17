РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12603 посетителя онлайн
Новости Видео Война
3 845 6

Пограничники сбросами с дронов уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

В течение недели на Бахмутском направлении пограничники нанесли сотню огневых поражений дронами по местам расположения оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сбросами с бомбера "Вампир", квадрокоптера DJI Mavic и FPV-дронами бойцы бригады "Месть" ликвидировали 6 оккупантов, 5 - ранили, уничтожили 2 полевых склада боекомплектов, мотоцикл и повредили 2 пушки МТ-12 "Рапира".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники ударили по укрытиям рашистов в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6425) пограничники (1573) дроны (3912)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ! Смерть смердючій каzапській нечисті.
показать весь комментарий
17.08.2024 02:50 Ответить
Приблизно о шостий ранку, в Суми вчергове прилетіли Оманські інвестиції. Але Суми нікому не цікаві, зате у нас є свій гунявий мікроНаполеон, ********* і весь інший Суджанаш.
показать весь комментарий
17.08.2024 06:38 Ответить
наші хлопці знають що роблять! головне закинути на русоріз
показать весь комментарий
17.08.2024 06:41 Ответить
 
 