Пограничники сбросами с дронов уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
В течение недели на Бахмутском направлении пограничники нанесли сотню огневых поражений дронами по местам расположения оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Сбросами с бомбера "Вампир", квадрокоптера DJI Mavic и FPV-дронами бойцы бригады "Месть" ликвидировали 6 оккупантов, 5 - ранили, уничтожили 2 полевых склада боекомплектов, мотоцикл и повредили 2 пушки МТ-12 "Рапира".
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Oleg K #589544
показать весь комментарий17.08.2024 02:50 Ответить Мне нравится 3
G.I. Jane 777
показать весь комментарий17.08.2024 06:38 Ответить Мне нравится 1
Иван Сирко #490186
показать весь комментарий17.08.2024 06:41 Ответить Мне нравится 1
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