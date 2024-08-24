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За сутки на Донетчине ранены 5 человек, повреждены 26 многоэтажек и более 20 частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска били по Покровскому, Краматорскому и Бахмутскому районам Донецкой области, в результате чего есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Антоновке Марьинской громады ранен человек, поврежден дом. В Курахово ранены 2 человека, повреждены 23 многоэтажки, в Успеновке - 7 частных домов. В Селидово поврежден социальный объект и 3 многоэтажки. В Даченском Покровской громады поврежден дом. Есть поврежденное жилье в Гродовке, Крутом Яру и Красном Яру.

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Обстріли Донеччини 23 серпня

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады разрушено 8 домов. В Новой Полтавке Ильиновской громады повреждены 19 объектов.

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Бахмутский район

В Торецке ранен человек, повреждены 3 дома; в Щербиновке ранен человек и поврежден дом. В Северске поврежден дом.

Обстріли Донеччини 23 серпня
Обстріли Донеччини 23 серпня

Как отмечается, всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 4992 человека, в том числе 1023 ребенка.

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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