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Новости Видео Война
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Наши штурмовики поделились тем, как прошла контратака в Нью-Йорке Донецкой области: 8 бойцов взяли в плен 16 россиян. ВИДЕО

Украинские штурмовики рассказали о рискованной операции в Нью-Йорке Донецкой области. По некоторым данным в элеваторе засело пятеро российских оккупантов, однако когда наша штурмовая группа ворвалась туда, то оказалось, что россиян было 16.

Как информирует Цензор.НЕТ, реконструкция этих событий глазами ее участников, в том числе российских пленных, и уникальные кадры боя - смотрите далее в новом видео на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: "Если оторвана конечность - вопросов нет, значит, ты раненый, мы тебя вывезем": пленный россиянин рассказал о "заградотрядах" и отсутствии эвакуации для раненых. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9642) Бутусов Юрий (4358) пленные (2137)


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черговим українським супергероям-черговий респект...
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24.08.2024 10:04 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.08.2024 10:30 Ответить
Героям слава👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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24.08.2024 10:36 Ответить
Слава ЗСУ!
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24.08.2024 11:15 Ответить
Вони завжди були такі білі і пухнасті , чи після того як попали в полон .
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24.08.2024 11:51 Ответить
Дякую Героям. Слава Україні!
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24.08.2024 16:01 Ответить
Слава Героям!
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24.08.2024 17:36 Ответить
Дивно, рашистам-убивцям, ***** гроші обіцяв, щоб здохли в Україні, а вони, падлюки, по елеваторам ховаються, зерно Українське, крадуть і їдять!!
Скотиняки!!
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25.08.2024 00:57 Ответить
пацюки паршиві
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25.08.2024 21:53 Ответить
 
 