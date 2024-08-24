Наши штурмовики поделились тем, как прошла контратака в Нью-Йорке Донецкой области: 8 бойцов взяли в плен 16 россиян. ВИДЕО
Украинские штурмовики рассказали о рискованной операции в Нью-Йорке Донецкой области. По некоторым данным в элеваторе засело пятеро российских оккупантов, однако когда наша штурмовая группа ворвалась туда, то оказалось, что россиян было 16.
Как информирует Цензор.НЕТ, реконструкция этих событий глазами ее участников, в том числе российских пленных, и уникальные кадры боя - смотрите далее в новом видео на ютуб-канале Бутусов Плюс.
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