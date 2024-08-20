"Если оторвана конечность - вопросов нет, значит, ты раненый, мы тебя вывезем": пленный россиянин рассказал о "заградотрядах" и отсутствии эвакуации для раненых. ВИДЕО
Российский военнопленный, житель Кемеровской области Максим Легких, рассказал о "заградотрядах", отсутствии эвакуации для раненых, убийствах тяжелораненых в армии РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, на видео Легких также рассказывает о "новейших" стандартах и популярных подходах к штурмовым действиям в российской армии.
"Перебитые ноги, сломанные ноги, руки - это не раненые. У тебя конечности на месте", - жалуется он на командиров.
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САМ !!! відірви ту конєчность і викінь її нах - живий будеш, дурік !
чи може тобі ще гранату принести ?
Ти отримав за це гроші.
Ти - раб, маєш виконувати накази та забаганки хазяїна.
Нема чому дивуватися, нема чого жалітися...
Нормальна нація вже б повстала проти безглуздої війни в якій вже чітко зрозуміло що Засрашці не перемогти, немає переможного варіанту для Рашисто-нацистів, світ НІКОЛ НЕ ВИЗНАЄ ЦЕЙ РЕЖИМ КРЕМЛЯ ТА ОКУПОВПНІ ТЕРІТОРІЇ.