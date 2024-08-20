"Если оторвана конечность - вопросов нет, значит, ты раненый, мы тебя вывезем": пленный россиянин рассказал о "заградотрядах" и отсутствии эвакуации для раненых. ВИДЕО

Российский военнопленный, житель Кемеровской области Максим Легких, рассказал о "заградотрядах", отсутствии эвакуации для раненых, убийствах тяжелораненых в армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, на видео Легких также рассказывает о "новейших" стандартах и популярных подходах к штурмовым действиям в российской армии.

"Перебитые ноги, сломанные ноги, руки - это не раненые. У тебя конечности на месте", - жалуется он на командиров.

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