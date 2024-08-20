"Если оторвана конечность - вопросов нет, значит, ты раненый, мы тебя вывезем": полонений росіянин розповів про "заградзагони" та відсутність евакуації для поранених. ВIДЕО

Російський військовополонений мешканець Кемеровської області Максим Легких розповів про "заградзагони", відсутність евакуації для поранених, вбивства важкопоранених в армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, на відео Легких також розповідає про "новітні" стандарти та популярні підходи до штурмових дій в російській армії.

"Перебитые ноги, сломанные ноги, руки — это не раненые. У тебя конечности на месте", - скаржиться він на командирів.

Читайте: 24-річний строковик РФ мав перший бойовий досвід у Курській області, коли наші бійці взяли його у полон: "Хочу до Нового року повернутися додому". ВIДЕО