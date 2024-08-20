"Если оторвана конечность - вопросов нет, значит, ты раненый, мы тебя вывезем": полонений росіянин розповів про "заградзагони" та відсутність евакуації для поранених. ВIДЕО
Російський військовополонений мешканець Кемеровської області Максим Легких розповів про "заградзагони", відсутність евакуації для поранених, вбивства важкопоранених в армії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, на відео Легких також розповідає про "новітні" стандарти та популярні підходи до штурмових дій в російській армії.
"Перебитые ноги, сломанные ноги, руки — это не раненые. У тебя конечности на месте", - скаржиться він на командирів.
Топ коментарі
+12 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар20.08.2024 18:38
+9 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар20.08.2024 18:30
+8 Dust
показати весь коментар20.08.2024 18:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
САМ !!! відірви ту конєчность і викінь її нах - живий будеш, дурік !
чи може тобі ще гранату принести ?
Ти отримав за це гроші.
Ти - раб, маєш виконувати накази та забаганки хазяїна.
Нема чому дивуватися, нема чого жалітися...
Нормальна нація вже б повстала проти безглуздої війни в якій вже чітко зрозуміло що Засрашці не перемогти, немає переможного варіанту для Рашисто-нацистів, світ НІКОЛ НЕ ВИЗНАЄ ЦЕЙ РЕЖИМ КРЕМЛЯ ТА ОКУПОВПНІ ТЕРІТОРІЇ.