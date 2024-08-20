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"Если оторвана конечность - вопросов нет, значит, ты раненый, мы тебя вывезем": полонений росіянин розповів про "заградзагони" та відсутність евакуації для поранених. ВIДЕО

Російський військовополонений мешканець Кемеровської області Максим Легких розповів про "заградзагони", відсутність евакуації для поранених, вбивства важкопоранених в армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, на відео Легких також розповідає про "новітні" стандарти та популярні підходи до штурмових дій в російській армії. 

"Перебитые ноги, сломанные ноги, руки — это не раненые. У тебя конечности на месте", - скаржиться він на командирів.

Читайте: 24-річний строковик РФ мав перший бойовий досвід у Курській області, коли наші бійці взяли його у полон: "Хочу до Нового року повернутися додому". ВIДЕО

Автор: 

росія (65162) полонені (2264)


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Топ коментарі
+12
Ти продав своє життя *****, підписав папери.
Ти отримав за це гроші.
Ти - раб, маєш виконувати накази та забаганки хазяїна.
Нема чому дивуватися, нема чого жалітися...
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20.08.2024 18:38
+9
Та ну іх нах
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20.08.2024 18:30
+8
вони всы там Машонкови пуйла
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20.08.2024 18:47
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Та ну іх нах
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20.08.2024 18:30 Відповісти
а то !

САМ !!! відірви ту конєчность і викінь її нах - живий будеш, дурік !

чи може тобі ще гранату принести ?
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20.08.2024 18:40 Відповісти
Ти продав своє життя *****, підписав папери.
Ти отримав за це гроші.
Ти - раб, маєш виконувати накази та забаганки хазяїна.
Нема чому дивуватися, нема чого жалітися...
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20.08.2024 18:38 Відповісти
Вони раби й без підписання будь чого, просто на рівні ДНК.
Нормальна нація вже б повстала проти безглуздої війни в якій вже чітко зрозуміло що Засрашці не перемогти, немає переможного варіанту для Рашисто-нацистів, світ НІКОЛ НЕ ВИЗНАЄ ЦЕЙ РЕЖИМ КРЕМЛЯ ТА ОКУПОВПНІ ТЕРІТОРІЇ.
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20.08.2024 21:39 Відповісти
На Машкова похож.
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20.08.2024 18:45 Відповісти
брат - 2
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20.08.2024 18:46 Відповісти
вони всы там Машонкови пуйла
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20.08.2024 18:47 Відповісти
Ні. У цього морда розумна. А більшість - дебіли.
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20.08.2024 18:56 Відповісти
Розумна морда чи ні, а на "дармовий" мільйон фублів повівся. Тепер, ****, скиглить, що "робота" важка та повна відсутність правил безпеки...
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20.08.2024 19:48 Відповісти
Точно! Таке ж мурло!!!
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20.08.2024 19:02 Відповісти
На Макса Покровского из Ногу Свело,этот тоже максим
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20.08.2024 23:28 Відповісти
А якщо без *** та яэць , то поранений чи нi?
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20.08.2024 19:37 Відповісти
Машков ха-ха-ха-ха ...
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20.08.2024 20:23 Відповісти
Якесь х7йня не зрозуміла.... у полоні розповідають про те як з їми погано поводяться але чого тоді не розівртаються на Кремль, на тих командирів що ставляться до їх як до м'яса, чого лізуть воювати з Україною, чому не починають війну з режимом Х7йла? Чи то раби по ДНК , чи то дегенерати ті кацапи, чи й то й іньше.
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21.08.2024 02:56 Відповісти
 
 