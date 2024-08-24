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Россияне ударили по Константиновке: 5 человек погибли и 6 ранены (обновлено)

Удар по Костянтинівці

Сегодня утром российские войска нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 3 человека погибли и 2 ранены - таковы предварительные последствия обстрела Константиновки. Россияне нанесли по городу очередной удар сегодня утром - попали по Левобережью", - говорится в сообщении.

Как отмечается, раненым оказана необходимая первая помощь и доставлены в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа.

"В который раз призываю всех: берегите себя! Эвакуируйтесь!" - призвал Филашкин.

Также смотрите: За сутки в Донецкой области ранены 5 человек, повреждены 26 многоэтажек и более 20 частных домов. ФОТОрепортаж

Обновленная информация

По состоянию на 13:20 известно о 5 погибших и 5 раненых.

Впоследствии глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество раненых в результате обстрела Константиновки в Донецкой области возросло до шести человек.

"Стало известно еще о одном раненом в Константиновке - значит, общее количество жертв там достигло пятерых погибших и шести раненых", - говорится в сообщении чиновника.

Смотрите: Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Константиновке на Донетчине, погиб 1 человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26906) Донецкая область (9511) Константиновка (1727)


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Як там швидкісна ціль на Харків?!
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24.08.2024 13:26 Ответить
Підари що почнуть скиглити про ждунів , не розуміють що в будь-якому місті України завжди при евакуації лишатимуться люди - це прекрасно показав початок повномасштабного вторгнення!!
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24.08.2024 13:31 Ответить
Жоднго дня не проходить що б рашиська наволоч не вбивала мирних громадян в тому числі і дітей, і жодної згадки про геноцид варварської орди проти мирних громадян від ОП їх це не стосуєтся.
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24.08.2024 14:55 Ответить
Замість дій - константація фактів . Били , вдарили й будуть бити . А чому б їм не бити , якщо це абсолютно безпечно . Дрони , змість знищення смерчів , градів , ураганів прапорці розвішують і полюють на дирчики .
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24.08.2024 15:53 Ответить
Горіть в пеклі москалі. Не забудемо і не пробачимо
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24.08.2024 19:03 Ответить
не забувайте і не пробачайте там,в Німеччині,з євро в кишені!
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24.08.2024 19:22 Ответить
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24.08.2024 19:20 Ответить
Пам"ятаю,яу у 14-му укрБТР випадково збила дівчинку на вулиці.в сюжеті по ТБ вся Костянтинівка вийшла на вулицю з протестами,костянтинівки з виряченими очицями проклинали укропов,червонопикі костятинівці в розтягнутих трєніках,стискаючи кулаки бігали навколо БТР і матюкалися.....цікаво,де вони всі зараз? проклинають русню і стискають кулаки,чи як нещасні укрбєжєнци сидять в німецьких пивбарах і розказують про те,що це Америка все затіяла,а Україна напала на Рассєюшку?
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24.08.2024 19:21 Ответить
 
 