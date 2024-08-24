Россияне ударили по Константиновке: 5 человек погибли и 6 ранены (обновлено)

Сегодня утром российские войска нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 3 человека погибли и 2 ранены - таковы предварительные последствия обстрела Константиновки. Россияне нанесли по городу очередной удар сегодня утром - попали по Левобережью", - говорится в сообщении.



Как отмечается, раненым оказана необходимая первая помощь и доставлены в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа.



"В который раз призываю всех: берегите себя! Эвакуируйтесь!" - призвал Филашкин.

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По состоянию на 13:20 известно о 5 погибших и 5 раненых.

Впоследствии глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество раненых в результате обстрела Константиновки в Донецкой области возросло до шести человек.

"Стало известно еще о одном раненом в Константиновке - значит, общее количество жертв там достигло пятерых погибших и шести раненых", - говорится в сообщении чиновника.

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