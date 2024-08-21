Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Константиновке на Донетчине, погиб 1 человек. ФОТОрепортаж
В результате российского артобстрела 1 человек убит в Константиновке.
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня вечером враг обстрелял город из ствольной артиллерии - погиб 65-летний мужчина.
Также повреждены 3 частных дома, 3 многоэтажки, 3 админздания, 2 производственных помещения, 3 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля.
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Чайка Київ
показать весь комментарий21.08.2024 22:33 Ответить Мне нравится 1
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