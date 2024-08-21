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Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Константиновке на Донетчине, погиб 1 человек. ФОТОрепортаж

В результате российского артобстрела 1 человек убит в Константиновке.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня вечером враг обстрелял город из ствольной артиллерии - погиб 65-летний мужчина.

Также повреждены 3 частных дома, 3 многоэтажки, 3 админздания, 2 производственных помещения, 3 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля.

Читайте: Завершена идентификация жертв ракетного удара по Константиновке: Среди 14 погибших трое детей

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки

Окупанти завдали артилерійського удару по Костянтинівці

Автор: 

обстрел (27107) Донецкая область (9629) жертва (298) Константиновка (1740)


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21.08.2024 22:33 Ответить
 
 