Завершена идентификация жертв ракетного удара по Константиновке: Среди 14 погибших трое детей

В Константиновке завершен процесс идентификации и опознания тел погибших в результате ракетного удара по торговому центру.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по окончательным данным, в результате атаки вооруженных сил РФ погибли 14 человек, в том числе трое детей - это девочки 9, 11 и 16 лет.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили 44 человека.

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Напомним, 9 августа 2024 года, в 11:05, враг нанес авиаудар по г. Константиновка, предварительно, ракетой "Х-38". Попадание произошло по местному торговому центру, где расположены продовольственные и хозяйственные магазины.

10 августа сообщалось, что спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара россиян по торговому центру в Константиновке 9 августа.

По состоянию на утро 10 августа в г. Константиновка были идентифицированы тела 2 погибших детей - это девочки 9 и 11 лет.