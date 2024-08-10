Завершен разбор завалов после удара по Константиновке: 14 человек погибли, 44 ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Константиновке завершен разбор завалов после ракетного удара россиян по торговому центру 9 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой министра МВД Украины Игоря Клименко.

"Константиновка: завершен разбор завалов торгового центра. На месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций.

В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей - девушек 2012 и 2014 года рождения. Осталось идентифицировать 3 человек.







Также сообщается, что для тщательного документирования военного преступления России создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

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Напомним, 9 августа 2024 года, в 11:05, враг нанес авиаудар по г. Константиновка, предварительно - ракетой "Х-38". Попадание произошло по местному торговому центру, где расположены продовольственные и хозяйственные магазины.