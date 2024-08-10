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Завершен разбор завалов после удара по Константиновке: 14 человек погибли, 44 ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Константиновке завершен разбор завалов после ракетного удара россиян по торговому центру 9 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой министра МВД Украины Игоря Клименко.

"Константиновка: завершен разбор завалов торгового центра. На месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций.

В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей - девушек 2012 и 2014 года рождения. Осталось идентифицировать 3 человек.

Удар росіян по Костянтинівці: завершено розбір завалів
Удар росіян по Костянтинівці: завершено розбір завалів
Удар росіян по Костянтинівці: завершено розбір завалів

Также сообщается, что для тщательного документирования военного преступления России создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

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Напомним, 9 августа 2024 года, в 11:05, враг нанес авиаудар по г. Константиновка, предварительно - ракетой "Х-38". Попадание произошло по местному торговому центру, где расположены продовольственные и хозяйственные магазины.

Автор: 

жертвы (2072) Клименко Игорь (397) Константиновка (1743)


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А ви так й думаєте, що від раїсі до України відстань як від маскви до Канади? Чи то де Ви, якщо без ВПН? То Донецька обл. ніхто не встигне сховатись.
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10.08.2024 17:46 Ответить
эвакуироваться давно нужно было с тех мест - вина в гибели детей лежит в том числе и на тупых родителях и ублюдке зеленском- который разворовал миллиарды гривен - вместо того что-бы обеспечить беженцев жильем в безопасных городах
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10.08.2024 19:00 Ответить
 
 