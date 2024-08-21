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Окупанти завдали артилерійського удару по Костянтинівці на Донеччині, загинула 1 людина. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського артобстрілу 1 людина вбита у Костянтинівці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні ввечері ворог обстріляв місто зі ствольної артилерії — загинув 65-річний чоловік.

Також пошкоджені 3 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі, 2 виробничі приміщення, 3 лінії електропередач, газопровід і 3 автомобілі.

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Наслідки російського обстрілу Костянтинівки

Окупанти завдали артилерійського удару по Костянтинівці

Автор: 

обстріл (28428) Донецька область (8440) жертва (250) Костянтинівка (271)


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21.08.2024 22:33 Відповісти
 
 