Окупанти завдали артилерійського удару по Костянтинівці на Донеччині, загинула 1 людина. ФОТОрепортаж
Внаслідок російського артобстрілу 1 людина вбита у Костянтинівці.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні ввечері ворог обстріляв місто зі ствольної артилерії — загинув 65-річний чоловік.
Також пошкоджені 3 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі, 2 виробничі приміщення, 3 лінії електропередач, газопровід і 3 автомобілі.
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Чайка Київ
показати весь коментар21.08.2024 22:33 Відповісти Мені подобається 1
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