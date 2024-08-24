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Захватчики ударили по Котлино Покровской громады , один человек погиб, еще один ранен. ФОТО

В субботу, 24 августа, оккупанты обстреляли поселок Котлино Покровской громады Донецкой области. Погиб человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одного человека в Донецкой области убили сегодня россияне - в Котлино Покровской громады", - отметил чиновник.

Кроме того, еще один человек получил ранения.

Загарбники вдарили по Котлиному Покровської громади, одна людина загинула, ще одна поранена

По словам Филашкина, информация о повреждениях еще выясняется.

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Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642) Покровск (591)


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