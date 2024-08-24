С начала суток враг 96 раз штурмовал позиции ВСУ, больше всего боестолкновений - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 субботы, 24 августа, враг 96 раз атаковал позиции Сил обороны Украины. Покровское направление продолжает оставаться самым горячим.

Об этом в сводке Генштаба ВСУ в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня, 24 августа, от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Порозок, Шалыгино, Глухов, Славгород, Мезеновка, Большая Писаревка, Дмитровка, Искрисковщина, Бояро-Лежачие, Бачевск, Вольная Слобода, Стрелецкая Пушкарка, Пономаренки, Середина-Буда, Блешня, Михайловское, Карповичи, Ободы, Нововасильевка, Степное, Александровка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами - в частности, по Юнаковке, Беловодам, Дружбе, Речкам, Большой Писаревке, Кондратовке, Первомайскому, Белополью, Катериновке, Пожне, Никитовке, Ходиному, Бунякино, Славгороду, Угроидам, Порозку, Пушкарям, Прогрессу, Гремячу, Карповичам.

Также россияне запустили НАРы в район Петропавловки.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения около Глубокого и Волчанска, где сейчас продолжаются два боя.

На Купянском направлении враг проводил шесть наступательных действий в сторону Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются две атаки.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении произошло шесть боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку от Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового. Пять боев завершены, один - продолжается.

На Сиверском направлении украинские защитники остановили два вражеских штурма у Спирного и Выемки. Сейчас Силы обороны отражают атаку вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Ступочек, Часова Яра и Калиновки. Всего произошло 12 боестолкновений, три из которых до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении произошло девять боестолкновений возле Дилиевки, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка. Сейчас продолжается один бой.

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Кроме этого, захватчики нанесли три авиаудара по Дилиевке и Дружбе.

На Покровском направлении россияне совершили 39 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Калиновое, Новогродовка и Птичье. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 31 атаку, восемь боев до сих пор продолжаются. Потери врага на этом направлении уточняются.

Также противник нанес два авиаудара, сбросив КАБ по Мемрику и запустив НАРы в сторону Александрополя.

На Кураховском направлении захватчики 12 раз атаковали вблизи Красногоровки, Карловки, Георгиевки и Константиновки. Девять боестолкновений завершены, три - продолжаются.

На Времевском направлении противник трижды безрезультатно штурмовал наши позиции возле Угледара, Водяного и Катериновки.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения вблизи Новоандреевки и Щербаков, где до сих пор продолжается один бой. К тому же, россияне запустили 32 НАРа по Лобковому, Пятихатке и Новоандреевке.

На Приднепровском направлении оккупанты, привлекая авиацию, нанесли авиаудары КАБами по районам Новотягинки, Бургунки, Томарино и Змиевки.

На других направлениях фронта - без особых изменений.

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