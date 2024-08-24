За сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений, из них почти треть - на Покровском направлении, - Генштаб
Начались девятьсот тринадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки состоялось 149 боевых столкновений. Почти треть из которых - на Покровском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 74 авиационных удара, в частности сбросил 102 КАБа. Кроме этого, осуществил 4074 обстрела, из них 138 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1249 дронов-камикадзе.
Противник наносил авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов Кругляковка, Новоосиново, Богуславка, Часов Яр, Дружба, Александрополь, Новоэкономическое, Селидово, Мемрик, Красногоровка, Константиновка, Екатериновка, Курахово, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка.
Удары по врагу
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, пункт управления, три средства ПВО, две артиллерийские системы, станцию РЭБ, понтонную переправу и еще один важный объект российских оккупантов.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск состоялось семь боевых столкновений.
На Купянском направлении количество боев составило 20. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки.
На Лиманском направлении наши войска отражали 13 атак противника в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов.
На Северском направлении Силами обороны отражено семь атак неподалеку Выемки, Белогоровки и Спорного.
На Краматорском направлении украинские воины отбили 22 попытки захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра, Калиновки и Ивановского. Ситуация контролируется.
При поддержке штурмовой авиации, враг девять раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нелиповка и Торецк.
На Покровском направлении наши защитники отражали 44 атаки противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего, и Зеленого Поля.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты 16 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
На Времевском направлении противник совершил 11 попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области.
Ситуация на юге и севере
За минувшие сутки на Ореховском и Приднепровском направлении наступательных действий враг не проводил, однако систематически наносит авиационные удары и обстреливает гражданскую инфраструктуру украинских населенных пунктов.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1160 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 21 боевую бронированную машину, 42 артиллерийских системы, две РСЗО, три средства ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты, 54 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.
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Покровський напрямок.
Російські війська атакували Карлівку мотострілецьким підрозділом за підтримки бронетехніки. На північно-східній околиці села було знищено дві бронемашини, проте частина десанту зуміла спішитись.
📍48.112442, 37.500098
📍48.112499, 37.499085
Ще одна бронемашина була знищена при спробі перетнути греблю.
📍48.111493, 37.511217
Результат бою на уточненні.
У Новогродівці йдуть важкі стрілецькі бої. Противник тисне вздовж вулиць Покрови, Фестивальна та Космічна.
У Гродівці ЗСУ вдалося відбити більшу частину атак, проте російські війська закріпилися в лісосмузі на південь від селища на глибину до 900 метрів.
Курська область.
У Кореньовському районі продовжуються бойові зіткнення в районі Комаровки, у північній частині урочища Краснооктябрского та в районі Коренєво. ЗСУ просунулися в центральній частині Краснооктябрского.
Суджанський район.
Тривають активні бойові дії в районі Малої Локні, Руського Порєчного та Мартиновки."
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@ "щодо ситуації до кінця дня /23 серпня/:
Курахівський напрямок.
На південно-західній околиці Красногорівки противник зайняв ферму і спробував за підтримки бронетехніки просунутися в західному напрямку. Атаку російських військ вдалося відбити, танк знищено FPV-дроном.
📍47.990314, 37.490224
Покровський напрямок.
Новогродівка.
Противник закріпився у східній частині міста і намагається мобільними групами прорватись в центр. Тривають важкі бої.
📍48.200480, 37.350669
Торецький напрямок.
На півдні Торецька ЗСУ завдали вогневого ураження противнику в будівлі школи №2, куди він пробився із західної околиці Залізного.
📍48.375730, 37.850634
На південній околиці електричної підстанції «Центральна-330» дроноводи ЗСУ завдали вогневого ураження позиціям російських військ, скувавши їхні дії.
📍48.361256, 37.861667
📍48.361234, 37.861243
Макіївка (Лиманський напрямок).
ЗСУ завдали вогневого ураження противнику в районі перехрестя вулиць Зелена та Шкільна. Противник не залишає спроб зайняти центральну частину села.
📍49.230411, 37.986472"