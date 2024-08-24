За сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений, из них почти треть - на Покровском направлении, - Генштаб

Начались девятьсот тринадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки состоялось 149 боевых столкновений. Почти треть из которых - на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 74 авиационных удара, в частности сбросил 102 КАБа. Кроме этого, осуществил 4074 обстрела, из них 138 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1249 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов Кругляковка, Новоосиново, Богуславка, Часов Яр, Дружба, Александрополь, Новоэкономическое, Селидово, Мемрик, Красногоровка, Константиновка, Екатериновка, Курахово, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка.

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Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, пункт управления, три средства ПВО, две артиллерийские системы, станцию РЭБ, понтонную переправу и еще один важный объект российских оккупантов.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск состоялось семь боевых столкновений.

На Купянском направлении количество боев составило 20. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 13 атак противника в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении Силами обороны отражено семь атак неподалеку Выемки, Белогоровки и Спорного.

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На Краматорском направлении украинские воины отбили 22 попытки захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра, Калиновки и Ивановского. Ситуация контролируется.

При поддержке штурмовой авиации, враг девять раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нелиповка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отражали 44 атаки противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего, и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты 16 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времевском направлении противник совершил 11 попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области.

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Ситуация на юге и севере

За минувшие сутки на Ореховском и Приднепровском направлении наступательных действий враг не проводил, однако систематически наносит авиационные удары и обстреливает гражданскую инфраструктуру украинских населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1160 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 21 боевую бронированную машину, 42 артиллерийских системы, две РСЗО, три средства ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты, 54 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.