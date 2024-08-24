Протягом доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнень, з них майже третина - на Покровському напрямку, - Генштаб
Розпочалася дев’ятсот тринадцята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень. Майже третина з яких - на Покровському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведення Генштабу ЗСУ.
Обстріли території України
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, а також 74 авіаційні удари, зокрема скинув 102 КАБи. Крім цього, здійснив 4074 обстріли, з них 138 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1249 дронів-камікадзе.
Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів Кругляківка, Новоосинове, Богуславка, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Новоекономічне, Селідове, Мемрик, Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка, Курахове, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка.
Удари по ворогу
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу і ОВТ противника, пункт управління, три засоби ППО, дві артилерійські системи, станцію РЕБ, понтонну переправу та ще один важливий об’єкт російських окупантів.
Бойові дії на сході
На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку кількість боїв склала 20. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки.
На Лиманському напрямку наші війська відбивали 13 атак противника в районах Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів.
На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак неподалік Виїмки, Білогорівки та Спірного.
На Краматорському напрямку українські воїни відбили 22 спроби загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Ситуація контрольована.
За підтримки штурмової авіації, ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Неліпівка та Торецьк.
На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 атаки противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти 16 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
На Времівському напрямку противник здійснив 11 спроб захопити наші позиції неподалік Водяного та Вугледару Донецької області.
Ситуація на півдні та півночі
За минулу добу на Оріхівському та Придніпровському напрямку наступальних дій ворог не проводив, проте систематично завдає авіаційних ударів та обстрілює цивільну інфраструктуру українських населених пунктів.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 21 бойову броньовану машину, 42 артилерійських системи, дві РСЗВ, три засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 54 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.
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Покровський напрямок.
Російські війська атакували Карлівку мотострілецьким підрозділом за підтримки бронетехніки. На північно-східній околиці села було знищено дві бронемашини, проте частина десанту зуміла спішитись.
📍48.112442, 37.500098
📍48.112499, 37.499085
Ще одна бронемашина була знищена при спробі перетнути греблю.
📍48.111493, 37.511217
Результат бою на уточненні.
У Новогродівці йдуть важкі стрілецькі бої. Противник тисне вздовж вулиць Покрови, Фестивальна та Космічна.
У Гродівці ЗСУ вдалося відбити більшу частину атак, проте російські війська закріпилися в лісосмузі на південь від селища на глибину до 900 метрів.
Курська область.
У Кореньовському районі продовжуються бойові зіткнення в районі Комаровки, у північній частині урочища Краснооктябрского та в районі Коренєво. ЗСУ просунулися в центральній частині Краснооктябрского.
Суджанський район.
Тривають активні бойові дії в районі Малої Локні, Руського Порєчного та Мартиновки."
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@ "щодо ситуації до кінця дня /23 серпня/:
Курахівський напрямок.
На південно-західній околиці Красногорівки противник зайняв ферму і спробував за підтримки бронетехніки просунутися в західному напрямку. Атаку російських військ вдалося відбити, танк знищено FPV-дроном.
📍47.990314, 37.490224
Покровський напрямок.
Новогродівка.
Противник закріпився у східній частині міста і намагається мобільними групами прорватись в центр. Тривають важкі бої.
📍48.200480, 37.350669
Торецький напрямок.
На півдні Торецька ЗСУ завдали вогневого ураження противнику в будівлі школи №2, куди він пробився із західної околиці Залізного.
📍48.375730, 37.850634
На південній околиці електричної підстанції «Центральна-330» дроноводи ЗСУ завдали вогневого ураження позиціям російських військ, скувавши їхні дії.
📍48.361256, 37.861667
📍48.361234, 37.861243
Макіївка (Лиманський напрямок).
ЗСУ завдали вогневого ураження противнику в районі перехрестя вулиць Зелена та Шкільна. Противник не залишає спроб зайняти центральну частину села.
📍49.230411, 37.986472"