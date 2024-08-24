Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 606 490 осіб (+1160 за добу), 8542 танки, 17 349 артсистем, 16 620 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 606 490 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 606 490 (+1160 осіб)
- танків - 8542 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 16 620 (+21) од;
- артилерійських систем - 17 349 (+42) од;
- РСЗВ - 1169 (+2) од;
- засоби ППО - 1169 (+2) од;
- літаків - 367 (+0) од;
- гелікоптерів - 328 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14064 (+39);
- крилаті ракети - 2444 (+2);
- кораблі /катери - 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 383 (+54) од;
- спеціальна техніка - 2911 (+1).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Топ коментарі
+29 Qq Qqq #455433
показати весь коментар24.08.2024 08:05
+29 Яр Холодний
показати весь коментар24.08.2024 08:20
+26 Trevo Trow
показати весь коментар24.08.2024 08:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ЗСУ!
А москалям казитися у пеклі.
132! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 44, броня 30, логістика 54!
Вітаю всіх з Днем незалежності України!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 606 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
Утром в субботу, 24 августа, на Славянской, 19 упала подпорная стена и погребла под собой семь автомобилей.
Палає вже тиждень нафтобаза в Пролетарську (Ростовщина) Вогонь перекинувся на місто
Рознесли аеродром в Маринівці (Волгоград)
Спалили останній великий залізничний пором в порту "Кавказ" Переправа Тамань-Крч паралізована
Рознесли батарею С-300
"Гримить" в Криму
"Кримнашисти" вже б"ють один одному морди на АЗС - ділять залишки пального
А сьогодні вночі влаштували "фейєрверк" на Воронежчині - підірвали склади ***********!
З днем Незалежності України, росіяни!
проте РСЗВ ще гарніше, 37 од це більше ніж за будь який місяць з початку року.
* розвалилась система військового ППО (недостатньо РЕР: як радарів, так і інших засобів);
* розвалюється система застосування ствольної арти (кацапи вимушені тягнути РСЗВ ближче до ЛБЗ);
* розвалилась система РЕБ (українські розвідувальні дрони значно легше виявляють та контролюють годинами пересування засрашинської важкої та коштовної техніки).
Це почалось не сьогодні. Коли? А от відповідь на "а коли ЗСУ стали це розвалювати систематично і цілеспрямовано" - 05.2023: