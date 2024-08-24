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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 606 490 осіб (+1160 за добу), 8542 танки, 17 349 артсистем, 16 620 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення росіян на Харківському напрямку

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 606 490 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 606 490 (+1160 осіб)
  • танків - 8542 (+9) од;
  • бойових броньованих машин - 16 620 (+21) од;
  • артилерійських систем - 17 349 (+42) од;
  • РСЗВ - 1169 (+2) од;
  • засоби ППО - 1169 (+2) од;
  • літаків - 367 (+0) од;
  • гелікоптерів - 328 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14064 (+39);
  • крилаті ракети - 2444 (+2);
  • кораблі /катери - 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 383 (+54) од;
  • спеціальна техніка - 2911 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 125 бойових зіткнень, основні зусилля ворог спрямовує на Покровськ, - Генштаб ЗСУ

Втрати армії РФ

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) ліквідація (3859) знищення (7142)


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Топ коментарі
+29
Минув 3839 день москальсько-української війни.
132! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 44, броня 30, логістика 54!
Вітаю всіх з Днем незалежності України!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 606 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
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24.08.2024 08:05
+29
Україна почала святкувать День Незалежності ще тиждень тому
Палає вже тиждень нафтобаза в Пролетарську (Ростовщина) Вогонь перекинувся на місто
Рознесли аеродром в Маринівці (Волгоград)
Спалили останній великий залізничний пором в порту "Кавказ" Переправа Тамань-Крч паралізована
Рознесли батарею С-300
"Гримить" в Криму
"Кримнашисти" вже б"ють один одному морди на АЗС - ділять залишки пального
А сьогодні вночі влаштували "фейєрверк" на Воронежчині - підірвали склади ***********!
З днем Незалежності України, росіяни!
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24.08.2024 08:20
+26
З днем Незалежности України!
Слава ЗСУ!
А москалям казитися у пеклі.
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24.08.2024 08:04
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24.08.2024 08:02 Відповісти
З днем Незалежности України!
Слава ЗСУ!
А москалям казитися у пеклі.
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24.08.2024 08:04 Відповісти
Минув 3839 день москальсько-української війни.
132! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 44, броня 30, логістика 54!
Вітаю всіх з Днем незалежності України!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 606 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
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24.08.2024 08:05 Відповісти
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24.08.2024 08:09 Відповісти
Нарешті - Владивосток набрид...
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24.08.2024 08:18 Відповісти
https://www.yaplakal.com/forum11/topic2820158.html Во Владивостоке подпорная стена похоронила 7 автомобилей https://www.yaplakal.com/forum11/topic2820158.html

Утром в субботу, 24 августа, на Славянской, 19 упала подпорная стена и погребла под собой семь автомобилей.
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24.08.2024 11:02 Відповісти
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24.08.2024 08:06 Відповісти
Дякуємо ЗСУ за вітання з дня незалежності .
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24.08.2024 08:11 Відповісти
Україна почала святкувать День Незалежності ще тиждень тому
Палає вже тиждень нафтобаза в Пролетарську (Ростовщина) Вогонь перекинувся на місто
Рознесли аеродром в Маринівці (Волгоград)
Спалили останній великий залізничний пором в порту "Кавказ" Переправа Тамань-Крч паралізована
Рознесли батарею С-300
"Гримить" в Криму
"Кримнашисти" вже б"ють один одному морди на АЗС - ділять залишки пального
А сьогодні вночі влаштували "фейєрверк" на Воронежчині - підірвали склади ***********!
З днем Незалежності України, росіяни!
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24.08.2024 08:20 Відповісти
То вони салютують ))
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24.08.2024 08:22 Відповісти
Я так думаю - ми їм "трішки апетит збили" Їм не до масованих ударів по Україні "на честь хахляцкай памятнай даты"
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24.08.2024 08:26 Відповісти
Боюсь будуть сьогодні, вночі або завтра ...
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24.08.2024 08:43 Відповісти
"Уночі" або "завтра" - це вже не те! Святкуватимемо ж ми "сьогодні"! Я за ніч лише один раз чув виття сирен Десь близько 6 ранку А до того нібито не було нічого А звичайно разів три-чотири включається: після 22-ти Потім близько півночі Потім близько трьох І потім - під ранок!
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24.08.2024 08:51 Відповісти
Гарно ппо йде, майже кожен день знищують 👏
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24.08.2024 08:32 Відповісти
Гарно, 23 доби 28 одиниць,
проте РСЗВ ще гарніше, 37 од це більше ніж за будь який місяць з початку року.
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24.08.2024 10:57 Відповісти
Масовий забій ППО та РСЗВ означає зазвичай наступне:
* розвалилась система військового ППО (недостатньо РЕР: як радарів, так і інших засобів);
* розвалюється система застосування ствольної арти (кацапи вимушені тягнути РСЗВ ближче до ЛБЗ);
* розвалилась система РЕБ (українські розвідувальні дрони значно легше виявляють та контролюють годинами пересування засрашинської важкої та коштовної техніки).

Це почалось не сьогодні. Коли? А от відповідь на "а коли ЗСУ стали це розвалювати систематично і цілеспрямовано" - 05.2023:
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24.08.2024 11:19 Відповісти
https://kept.com.ua/5g62/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%8E_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8.png https://kept.com.ua/5g62/Динаміка_забою_арти.png
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24.08.2024 11:21 Відповісти
З святом ! Слава Україні та героїчним ЗСУ !
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24.08.2024 08:56 Відповісти
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24.08.2024 09:13 Відповісти
 
 