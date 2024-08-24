Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 606 490 осіб (+1160 за добу), 8542 танки, 17 349 артсистем, 16 620 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 606 490 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 606 490 (+1160 осіб)

танків - 8542 (+9) од;

бойових броньованих машин - 16 620 (+21) од;

артилерійських систем - 17 349 (+42) од;

РСЗВ - 1169 (+2) од;

засоби ППО - 1169 (+2) од;

літаків - 367 (+0) од;

гелікоптерів - 328 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14064 (+39);

крилаті ракети - 2444 (+2);

кораблі /катери - 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 383 (+54) од;

спеціальна техніка - 2911 (+1).

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"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.