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Новости Агрессия России против Украины Война
6 161 20

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 606 490 человек (+1160 за сутки), 8542 танка, 17 349 артсистем, 16 620 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення росіян на Харківському напрямку

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 606 490 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 606 490 (+1160 человек)
  • танков - 8542 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 620 (+21) ед;
  • артиллерийских систем - 17 349 (+42) ед;
  • РСЗО - 1169 (+2) ед;
  • средства ППО - 1169 (+2) ед;
  • самолетов - 367 (+0) ед;
  • вертолетов - 328 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14064 (+39);
  • крылатые ракеты - 2444 (+2);
  • корабли /катера - 28 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23 383 (+54) ед;
  • специальная техника - 2911 (+1).

Также смотрите: Бойцы 46-й ОАэмбр отбили вражеский штурм и уничтожили шесть единиц техники оккупантов. ВИДЕО

Втрати армії РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) ликвидация (3477) уничтожение (6830)


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Топ комментарии
+29
Минув 3839 день москальсько-української війни.
132! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 44, броня 30, логістика 54!
Вітаю всіх з Днем незалежності України!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 606 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
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24.08.2024 08:05
+29
Україна почала святкувать День Незалежності ще тиждень тому
Палає вже тиждень нафтобаза в Пролетарську (Ростовщина) Вогонь перекинувся на місто
Рознесли аеродром в Маринівці (Волгоград)
Спалили останній великий залізничний пором в порту "Кавказ" Переправа Тамань-Крч паралізована
Рознесли батарею С-300
"Гримить" в Криму
"Кримнашисти" вже б"ють один одному морди на АЗС - ділять залишки пального
А сьогодні вночі влаштували "фейєрверк" на Воронежчині - підірвали склади ***********!
З днем Незалежності України, росіяни!
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24.08.2024 08:20
+26
З днем Незалежности України!
Слава ЗСУ!
А москалям казитися у пеклі.
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24.08.2024 08:04
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24.08.2024 08:02 Ответить
З днем Незалежности України!
Слава ЗСУ!
А москалям казитися у пеклі.
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24.08.2024 08:04 Ответить
Минув 3839 день москальсько-української війни.
132! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 44, броня 30, логістика 54!
Вітаю всіх з Днем незалежності України!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 606 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
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24.08.2024 08:05 Ответить
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24.08.2024 08:09 Ответить
Нарешті - Владивосток набрид...
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24.08.2024 08:18 Ответить
https://www.yaplakal.com/forum11/topic2820158.html Во Владивостоке подпорная стена похоронила 7 автомобилей https://www.yaplakal.com/forum11/topic2820158.html

Утром в субботу, 24 августа, на Славянской, 19 упала подпорная стена и погребла под собой семь автомобилей.
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24.08.2024 11:02 Ответить
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24.08.2024 08:06 Ответить
Дякуємо ЗСУ за вітання з дня незалежності .
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24.08.2024 08:11 Ответить
Україна почала святкувать День Незалежності ще тиждень тому
Палає вже тиждень нафтобаза в Пролетарську (Ростовщина) Вогонь перекинувся на місто
Рознесли аеродром в Маринівці (Волгоград)
Спалили останній великий залізничний пором в порту "Кавказ" Переправа Тамань-Крч паралізована
Рознесли батарею С-300
"Гримить" в Криму
"Кримнашисти" вже б"ють один одному морди на АЗС - ділять залишки пального
А сьогодні вночі влаштували "фейєрверк" на Воронежчині - підірвали склади ***********!
З днем Незалежності України, росіяни!
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24.08.2024 08:20 Ответить
То вони салютують ))
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24.08.2024 08:22 Ответить
Я так думаю - ми їм "трішки апетит збили" Їм не до масованих ударів по Україні "на честь хахляцкай памятнай даты"
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24.08.2024 08:26 Ответить
Боюсь будуть сьогодні, вночі або завтра ...
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24.08.2024 08:43 Ответить
"Уночі" або "завтра" - це вже не те! Святкуватимемо ж ми "сьогодні"! Я за ніч лише один раз чув виття сирен Десь близько 6 ранку А до того нібито не було нічого А звичайно разів три-чотири включається: після 22-ти Потім близько півночі Потім близько трьох І потім - під ранок!
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24.08.2024 08:51 Ответить
Гарно ппо йде, майже кожен день знищують 👏
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24.08.2024 08:32 Ответить
Гарно, 23 доби 28 одиниць,
проте РСЗВ ще гарніше, 37 од це більше ніж за будь який місяць з початку року.
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24.08.2024 10:57 Ответить
Масовий забій ППО та РСЗВ означає зазвичай наступне:
* розвалилась система військового ППО (недостатньо РЕР: як радарів, так і інших засобів);
* розвалюється система застосування ствольної арти (кацапи вимушені тягнути РСЗВ ближче до ЛБЗ);
* розвалилась система РЕБ (українські розвідувальні дрони значно легше виявляють та контролюють годинами пересування засрашинської важкої та коштовної техніки).

Це почалось не сьогодні. Коли? А от відповідь на "а коли ЗСУ стали це розвалювати систематично і цілеспрямовано" - 05.2023:
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24.08.2024 11:19 Ответить
https://kept.com.ua/5g62/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%8E_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8.png https://kept.com.ua/5g62/Динаміка_забою_арти.png
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24.08.2024 11:21 Ответить
З святом ! Слава Україні та героїчним ЗСУ !
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24.08.2024 08:56 Ответить
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24.08.2024 09:13 Ответить
 
 