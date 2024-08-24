Общие боевые потери РФ с начала войны – около 606 490 человек (+1160 за сутки), 8542 танка, 17 349 артсистем, 16 620 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 606 490 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 606 490 (+1160 человек)
- танков - 8542 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 16 620 (+21) ед;
- артиллерийских систем - 17 349 (+42) ед;
- РСЗО - 1169 (+2) ед;
- средства ППО - 1169 (+2) ед;
- самолетов - 367 (+0) ед;
- вертолетов - 328 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14064 (+39);
- крылатые ракеты - 2444 (+2);
- корабли /катера - 28 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 383 (+54) ед;
- специальная техника - 2911 (+1).
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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Слава ЗСУ!
А москалям казитися у пеклі.
132! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 44, броня 30, логістика 54!
Вітаю всіх з Днем незалежності України!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 606 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
Утром в субботу, 24 августа, на Славянской, 19 упала подпорная стена и погребла под собой семь автомобилей.
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"Кримнашисти" вже б"ють один одному морди на АЗС - ділять залишки пального
А сьогодні вночі влаштували "фейєрверк" на Воронежчині - підірвали склади ***********!
З днем Незалежності України, росіяни!
проте РСЗВ ще гарніше, 37 од це більше ніж за будь який місяць з початку року.
* розвалилась система військового ППО (недостатньо РЕР: як радарів, так і інших засобів);
* розвалюється система застосування ствольної арти (кацапи вимушені тягнути РСЗВ ближче до ЛБЗ);
* розвалилась система РЕБ (українські розвідувальні дрони значно легше виявляють та контролюють годинами пересування засрашинської важкої та коштовної техніки).
Це почалось не сьогодні. Коли? А от відповідь на "а коли ЗСУ стали це розвалювати систематично і цілеспрямовано" - 05.2023: