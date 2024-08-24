Общие боевые потери РФ с начала войны – около 606 490 человек (+1160 за сутки), 8542 танка, 17 349 артсистем, 16 620 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 606 490 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 606 490 (+1160 человек)

танков - 8542 (+9) ед;

боевых бронированных машин - 16 620 (+21) ед;

артиллерийских систем - 17 349 (+42) ед;

РСЗО - 1169 (+2) ед;

средства ППО - 1169 (+2) ед;

самолетов - 367 (+0) ед;

вертолетов - 328 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14064 (+39);

крылатые ракеты - 2444 (+2);

корабли /катера - 28 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 23 383 (+54) ед;

специальная техника - 2911 (+1).

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.