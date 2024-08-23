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Бойцы 46-й ОАэмбр отбили вражеский штурм и уничтожили шесть единиц техники оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады показали отражение российского штурма в Донецкой области на Кураховском направлении.

Соответствующее видео работы наших защитников показали в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Воины уничтожили шесть единиц техники оккупантов, в частности один танк и 5 БМП.

Смотрите также: Бойцы 46 ОАЭМБр показали отражение российского штурма в Донецкой области. ВIДЕО

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уничтожение (6909) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58)


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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам, а також Західним Партнерам за підтримку України!!
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24.08.2024 01:42 Ответить
 
 