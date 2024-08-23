Бойцы 46-й ОАэмбр отбили вражеский штурм и уничтожили шесть единиц техники оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады показали отражение российского штурма в Донецкой области на Кураховском направлении.

Соответствующее видео работы наших защитников показали в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Воины уничтожили шесть единиц техники оккупантов, в частности один танк и 5 БМП.

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