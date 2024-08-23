Бійці 46 ОАеМБр відбили ворожий штурм та знищили шість одиниць техніки окупантів. ВIДЕО

Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади показали відбиття російського штурму на Донеччині на Курахівському напрямку.

Відповідне відео роботи наших захисників показали у телеграм-каналі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воїни знищили шість одиниць техніки окупантів, зокрема один танк і 5 БМП.

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