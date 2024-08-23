Український прапор в центрі окупованих Олешків встановили воїни 124 ОБрТрО за допомогою БПЛА. ВIДЕО
Воїни 124 окремої бригади тероборони за допомогою БПЛА встановили український стяг в центрі окупованих Олешків на Херсонщині.
Відео захисники оприлюднили у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"До Дня прапора України наші військовослужбовці зробили символічний, але надзвичайно важливий крок – за допомогою БПЛА встановили синьо-жовтий стяг в самому серці окупованого міста Олешки на лівобережжі Херсонщини.
Це не лише символ нашої незламності та відваги, але й чіткий сигнал окупантам: Україна завжди повертається на свою землю. Наша боротьба триває, кожен такий крок дає надію українському народу та наближає нас до перемоги. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
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