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Український прапор в центрі окупованих Олешків встановили воїни 124 ОБрТрО за допомогою БПЛА. ВIДЕО

Воїни 124 окремої бригади тероборони за допомогою БПЛА встановили український стяг в центрі окупованих Олешків на Херсонщині.

Відео захисники оприлюднили у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"До Дня прапора України наші військовослужбовці зробили символічний, але надзвичайно важливий крок – за допомогою БПЛА встановили синьо-жовтий стяг в самому серці окупованого міста Олешки на лівобережжі Херсонщини.

Це не лише символ нашої незламності та відваги, але й чіткий сигнал окупантам: Україна завжди повертається на свою землю. Наша боротьба триває, кожен такий крок дає надію українському народу та наближає нас до перемоги. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Махала дрону паспортом на Антонівському мосту: Сили оборони евакуювали жінку з окупованих Олешків на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

окупація (6685) прапор (482) Олешки (58)


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Так. Може і не велика. Але, Перемога.
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23.08.2024 12:52 Відповісти
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23.08.2024 12:50 Відповісти
Краще б з дрона вибухівку зкинули.
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23.08.2024 13:00 Відповісти
Я сподіваюся встановили разом з датчиком детонації.....
🇺🇦💪✌️
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23.08.2024 13:45 Відповісти
Ліпше було б підірвати авто з місцевим гауляйтером... Понти на життя в окупації не впливають. Стяг вже зняли і витерли об нього ноги. А от похорони галуляйтера зайняли б багатато часу і дали суттєвий поштовх для розуміння окупантами ситуації...
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23.08.2024 14:32 Відповісти
Ну це як засудити окупанта заочно. Любима справа нашої прокуратури.
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23.08.2024 15:51 Відповісти
 
 