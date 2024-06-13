Махала дрону паспортом на Антонівському мосту: Сили оборони евакуювали жінку з окупованих Олешків на Херсонщині. ВIДЕО
Сили оборони України евакуювали жінку, яка втекла з окупованих Олешків на Херсонщині. Це вдалося завдяки дрону.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднило видання РІА Мелітополь.
Жінці вдалося дістатися до розбитого Антонівського мосту. Там її помітив дрон, якому вона помахала українським паспортом.
Згодом Сили оборони плавзасобом евакували її до Херсону.
Топ коментарі
+25 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.06.2024 11:22
+25 MrStepanovM
показати весь коментар13.06.2024 11:55
+15 Татьяна Неверовская
показати весь коментар13.06.2024 11:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Более 73% концентрация)))
Щось маєте проти хамстерів?
А те, що людину кацапи не вбили по дорозі на той міст, каже тільки про якість кацапської оборони там. Чи ви думаєте ЗСУ в Кринках розносять кацапів, бо на нашому боці Супермен? Та ні. Якість військ засрашинців там така, що вони не в змозі "вирішити" питання цілої низки плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра. А кращіх тупо немає.
Там адище полное
Дроны, снайперы, засады. За просто так могут цивильного убить на улице , а то на передний край днем пробралась...
Еще и мины.
Блин, все новостя становятся стендап-шоу сортирного каартала...
Тобто питання - а що то було?
А там не "сіра зона" була, а суцільна реальна стіна, з бетону. З колючкою. З собаками. З вишками. З цілодобовою охороною, в т.ч. технічною.
До того ж ми з вами не знаємо, скільки вже цивільних загинуло у спробах "вибратись через Антонівський міст".
Цій жінці - пощастило.
- розповів "Макс".
https://24tv.ua/unikalniy-vipadok-zhinka-vtekla-okupatsiyi-hersonshhini-viyshovshi_n2574621"
Тож в кращому випадку - там система візуального нагляду та поодинокі спостережні пости.
"Просочилася", очевидно, якось.
В "засланку" я не вірю.
Ось тут більше деталей https://24tv.ua/unikalniy-vipadok-zhinka-vtekla-okupatsiyi-hersonshhini-viyshovshi_n2574621