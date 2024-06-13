Махала дрону паспортом на Антонівському мосту: Сили оборони евакуювали жінку з окупованих Олешків на Херсонщині. ВIДЕО

Сили оборони України евакуювали жінку, яка втекла з окупованих Олешків на Херсонщині. Це вдалося завдяки дрону.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднило видання РІА Мелітополь.

Жінці вдалося дістатися до розбитого Антонівського мосту. Там її помітив дрон, якому вона помахала українським паспортом.

Згодом Сили оборони плавзасобом евакували її до Херсону.

Читайте: Деякі села в Олешківській громаді вже не існують на карті, - голова МВА Ганасенко