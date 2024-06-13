Махала дрону паспортом на Антоновском мосту: Силы обороны эвакуировали женщину из оккупированных Олешек на Херсонщине. ВИДЕО
Силы обороны Украины эвакуировали женщину, сбежавшую из оккупированных Олешек на Херсонщине. Это удалось благодаря дрону.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовало издание РИА Мелитополь.
Женщине удалось добраться до разбитого Антоновского моста. Там ее заметил дрон, которому она помахала украинским паспортом.
Впоследствии Силы обороны плавсредством эвакуировали ее в Херсон.
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+25 Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.06.2024 11:22
+25 MrStepanovM
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+15 Татьяна Неверовская
показать весь комментарий13.06.2024 11:17
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Более 73% концентрация)))
Щось маєте проти хамстерів?
А те, що людину кацапи не вбили по дорозі на той міст, каже тільки про якість кацапської оборони там. Чи ви думаєте ЗСУ в Кринках розносять кацапів, бо на нашому боці Супермен? Та ні. Якість військ засрашинців там така, що вони не в змозі "вирішити" питання цілої низки плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра. А кращіх тупо немає.
Там адище полное
Дроны, снайперы, засады. За просто так могут цивильного убить на улице , а то на передний край днем пробралась...
Еще и мины.
Блин, все новостя становятся стендап-шоу сортирного каартала...
Тобто питання - а що то було?
А там не "сіра зона" була, а суцільна реальна стіна, з бетону. З колючкою. З собаками. З вишками. З цілодобовою охороною, в т.ч. технічною.
До того ж ми з вами не знаємо, скільки вже цивільних загинуло у спробах "вибратись через Антонівський міст".
Цій жінці - пощастило.
- розповів "Макс".
https://24tv.ua/unikalniy-vipadok-zhinka-vtekla-okupatsiyi-hersonshhini-viyshovshi_n2574621"
Тож в кращому випадку - там система візуального нагляду та поодинокі спостережні пости.
"Просочилася", очевидно, якось.
В "засланку" я не вірю.
Ось тут більше деталей https://24tv.ua/unikalniy-vipadok-zhinka-vtekla-okupatsiyi-hersonshhini-viyshovshi_n2574621