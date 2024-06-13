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Махала дрону паспортом на Антоновском мосту: Силы обороны эвакуировали женщину из оккупированных Олешек на Херсонщине. ВИДЕО

Силы обороны Украины эвакуировали женщину, сбежавшую из оккупированных Олешек на Херсонщине. Это удалось благодаря дрону.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовало издание РИА Мелитополь.

Женщине удалось добраться до разбитого Антоновского моста. Там ее заметил дрон, которому она помахала украинским паспортом.

паспорт,міст,олешки

Впоследствии Силы обороны плавсредством эвакуировали ее в Херсон.

Читайте: После подрыва Каховской ГЭС в оккупированных Олешках погибли более 500 гражданских, - Центр нацсопротивления

Автор: 

эвакуация (2078) Алёшки (43)


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Топ комментарии
+25
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13.06.2024 11:22
+25
замість порадіти за людину, шукають зраду...
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13.06.2024 11:55
+15
Як вона взагалі вийшла но той міст. Там з лівого берега орки стоять, та скоріше за все, ще й заміновано.
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13.06.2024 11:17
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ФБ вже другу добу просто гудить від цієї новини.
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13.06.2024 11:19 Ответить
Хаха. ФБ заполнено хомячками чуть более чем полностью)))
Более 73% концентрация)))
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13.06.2024 11:20 Ответить

Щось маєте проти хамстерів?
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13.06.2024 13:56 Ответить
А ви не чули що всі новини треба узгоджувати з д'єрмаком? Ось тому і затримка)
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13.06.2024 11:33 Ответить
І як її снайпер не зняв?
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13.06.2024 11:13 Ответить
Детектор брехнi все розповiсть.
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13.06.2024 11:16 Ответить
та поки шукали снайпера, потім шукали вільний гелікоптер, щоб його туди посадить...
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13.06.2024 11:17 Ответить
Впевнений, таку точку зближення мають щільно контролювати.
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13.06.2024 11:18 Ответить
кацапи взагалі мають багато чого щільно контролювати, але ...
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13.06.2024 14:01 Ответить
Як вона взагалі вийшла но той міст. Там з лівого берега орки стоять, та скоріше за все, ще й заміновано.
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13.06.2024 11:17 Ответить
Фронт не суцільний. Мінування не суцільне. Більшість фронту складається з "опорників" та "воп"-ів. Опорних пунктів оборони відділення та взводних опорних пунктів. Фактично на більшій частині фронту піхота знаходиться на відстані в кілометри від супротивника.

А те, що людину кацапи не вбили по дорозі на той міст, каже тільки про якість кацапської оборони там. Чи ви думаєте ЗСУ в Кринках розносять кацапів, бо на нашому боці Супермен? Та ні. Якість військ засрашинців там така, що вони не в змозі "вирішити" питання цілої низки плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра. А кращіх тупо немає.
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13.06.2024 13:33 Ответить
Наче на дефілє - ніжка від стегна, спокійно. От шо значить панночка - чи не знає, чи вже зовсім пох на снайперів, міномети, ну взагалі на війну.
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13.06.2024 11:17 Ответить
Не верю!!!!
Там адище полное
Дроны, снайперы, засады. За просто так могут цивильного убить на улице , а то на передний край днем пробралась...
Еще и мины.
Блин, все новостя становятся стендап-шоу сортирного каартала...
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13.06.2024 11:18 Ответить
Але міст - реальний.
Тобто питання - а що то було?
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13.06.2024 11:19 Ответить
Зелені папірці...
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13.06.2024 18:34 Ответить
І ще одне питання: міст підірваний десь по центру, на правий берег не дістатись, як наші її з кінця моста зняли? Там до води метрів двадцять висоти, якщо не більше.
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13.06.2024 11:20 Ответить
З 13.08.1961 до 09.11.189 було 5075 успішних втеч через Берлінську стіну.

А там не "сіра зона" була, а суцільна реальна стіна, з бетону. З колючкою. З собаками. З вишками. З цілодобовою охороною, в т.ч. технічною.

До того ж ми з вами не знаємо, скільки вже цивільних загинуло у спробах "вибратись через Антонівський міст".

Цій жінці - пощастило.
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13.06.2024 13:39 Ответить
Як її з кінця моста зняли, от що цікаво.
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13.06.2024 13:44 Ответить
як це робиться завжди на рятувальних роботах - на плечах спустили у човен.
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13.06.2024 14:04 Ответить
Не уявляю, як це можна зробити з середини залишків Антонівського моста.
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13.06.2024 14:05 Ответить
просто ви ніколи не бачили хоча б змагань по спасам. Піднятись на жумарах на міст підготовленій людині - одна хвилина, ще хвилина - одягнути бесідку і пристібнути об'єкт до себе, і здюльферяти у човен. На все про все - п'ять хвилин максимум для підготовлених людей.
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13.06.2024 14:12 Ответить
Може й так.
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13.06.2024 14:13 Ответить
не може, а саме так це і відбувається.
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13.06.2024 14:15 Ответить
Все-таки залишається питання, а як вона так продефілювала через увесь міст? Невже там жодного руснявого СП немає?
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13.06.2024 14:17 Ответить
Там багато чого у кацапів нема. Про це цій стрічці коментів вже давно написав шановний , тому не буду повторюватись. А побачити людину з берега, яка йде посередені мосту, майже неможливо, якщо вона буде йти посередені мосту, ну і фактор несподіванки теж зіграв.
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13.06.2024 14:24 Ответить
Urs, з повагою, але там щось таке ... "незрозуміле" відбувалося. "Коли вона почула, що її супроводжує дрон, вона дістала свій паспорт громадянки України й показала на камеру, що вона українка і хоче додому. Дрон почав її супроводжувати в напрямку, де є укриття, де нічого не загрожувало здоров'ю і життю жінки. Хлопці вибігли, забрали її в укриття і чекали подальших команд на евакуацію цієї жінки,
- розповів "Макс".
https://24tv.ua/unikalniy-vipadok-zhinka-vtekla-okupatsiyi-hersonshhini-viyshovshi_n2574621"
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14.06.2024 07:00 Ответить
не бачу нічого незрозумілого. Чи по вашому, вона повинна була дістати український прапор, і розмахувати прапором?
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14.06.2024 23:47 Ответить
ви помиляєтесь - там висота значно менше. Можу припустити, що до рівня дорожного покриття там максимум метрів п'ятнадцять.
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13.06.2024 14:30 Ответить
Може і помиляюсь, лише два рази колись проїздив.
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13.06.2024 14:31 Ответить
у найвищого у Києві мосту - Південному, висота від рівня води до нижніх конструкцій мосту на найвищому прольоті над фарватером сягає всього 18 метрів. Антонівській міст значно нижчій, тим більш, її знімали не з фарватерного прольоту.
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13.06.2024 14:36 Ответить
То Арестович.
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13.06.2024 11:21 Ответить
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13.06.2024 11:22 Ответить
100%
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13.06.2024 11:40 Ответить
Радістка Кет повертається із завдання?
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13.06.2024 11:37 Ответить
замість порадіти за людину, шукають зраду...
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13.06.2024 11:55 Ответить
Лайк!
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13.06.2024 12:15 Ответить
У нее со строевой подготовкой - зачет! 👌
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13.06.2024 12:37 Ответить
Росіяне не помітили, як вона йде мостом? Чи вони такі людяні - жінка хоче вийти з окупації, то нехай собі йде. Чи в неї є завдання? Чому вона спокійно йде мостом? Тут більше питань ніж гордості за неї.
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13.06.2024 13:37 Ответить
Там немає суцільного фронту, суцільних окопів чи суцільної постійної охорони. На будь-що стаціонарне прилітає снаряд чи дрон.

Тож в кращому випадку - там система візуального нагляду та поодинокі спостережні пости.

"Просочилася", очевидно, якось.

В "засланку" я не вірю.
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13.06.2024 13:41 Ответить
А в з'вязки і гроші? не здивусь що хтось добряче забашляв...і був договорняк..можливо обмін
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13.06.2024 18:37 Ответить
Ні в якому разє не знімайте шапочку з фольги та свинцові труси - опасность, договорняки і врогі віздє!!!
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13.06.2024 21:28 Ответить
Пальці не жіночі фейс не жіночий походняк теж якийсь підозрілий.Шо то за хлоп?Може то орк з паспортом України?
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13.06.2024 13:45 Ответить
обмін
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13.06.2024 18:40 Ответить
Чимось схожа на Савченко. У сенсі бадьорим кроком прямує до перемоги, а на фініші виявляється зрада.
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13.06.2024 15:16 Ответить
злізай з дивану і мерщій її допитувати! ух вона у нас заговорить , тримайте мене семеро!
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13.06.2024 15:28 Ответить
Коли вже нічого втрачати.
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13.06.2024 17:08 Ответить
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13.06.2024 17:28 Ответить
Муть якась...орківського блокпоста там звісно нема... щось не так...
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13.06.2024 18:32 Ответить
Ще й яка муть! Переночувала в Олешках, а зранку пішла на міст бо не знала, що він зруйнований?????????
Ось тут більше деталей https://24tv.ua/unikalniy-vipadok-zhinka-vtekla-okupatsiyi-hersonshhini-viyshovshi_n2574621
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14.06.2024 07:13 Ответить
Жінка йде по тій частині мосту, яка знаходиться не над водою, а над сушею.
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13.06.2024 20:57 Ответить
 
 