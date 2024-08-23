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Украинский флаг в центре оккупированных Олешек установили воины 124-й ОБрТрО с помощью БПЛА. ВИДЕО

Воины 124-й отдельной бригады теробороны с помощью БПЛА установили украинский флаг в центре оккупированных Олешек на Херсонщине.

Видео защитники обнародовали в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ко Дню флага Украины наши военнослужащие сделали символический, но чрезвычайно важный шаг - с помощью БПЛА установили сине-желтый флаг в самом сердце оккупированного города Олешки на левобережье Херсонщины.

Это не только символ нашей несокрушимости и отваги, но и четкий сигнал оккупантам: Украина всегда возвращается на свою землю. Наша борьба продолжается, каждый такой шаг дает надежду украинскому народу и приближает нас к победе. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Смотрите также: Спецназовцы ГУР установили флаг Украины на Кинбурнской косе. ВИДЕО

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оккупация (10135) флаг (934) Алёшки (42)


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Так. Може і не велика. Але, Перемога.
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23.08.2024 12:52 Ответить
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23.08.2024 12:50 Ответить
Краще б з дрона вибухівку зкинули.
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23.08.2024 13:00 Ответить
Я сподіваюся встановили разом з датчиком детонації.....
🇺🇦💪✌️
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23.08.2024 13:45 Ответить
Ліпше було б підірвати авто з місцевим гауляйтером... Понти на життя в окупації не впливають. Стяг вже зняли і витерли об нього ноги. А от похорони галуляйтера зайняли б багатато часу і дали суттєвий поштовх для розуміння окупантами ситуації...
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23.08.2024 14:32 Ответить
Ну це як засудити окупанта заочно. Любима справа нашої прокуратури.
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23.08.2024 15:51 Ответить
 
 