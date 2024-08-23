Украинский флаг в центре оккупированных Олешек установили воины 124-й ОБрТрО с помощью БПЛА. ВИДЕО
Воины 124-й отдельной бригады теробороны с помощью БПЛА установили украинский флаг в центре оккупированных Олешек на Херсонщине.
Видео защитники обнародовали в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Ко Дню флага Украины наши военнослужащие сделали символический, но чрезвычайно важный шаг - с помощью БПЛА установили сине-желтый флаг в самом сердце оккупированного города Олешки на левобережье Херсонщины.
Это не только символ нашей несокрушимости и отваги, но и четкий сигнал оккупантам: Украина всегда возвращается на свою землю. Наша борьба продолжается, каждый такой шаг дает надежду украинскому народу и приближает нас к победе. Слава Украине!" - говорится в сообщении.
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