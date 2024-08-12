Спецназовцы ГУР установили флаг Украины на Кинбурнской косе. ВИДЕО
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины в рамках рейдовых действий на оккупированную Кинбурнскую косу подняли государственный флаг Украины.
Видео в телеграм-канале опубликовал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.
На видео, сделанном 11 августа, видно, как на оккупированной Кинбурнской косе развевается украинский флаг.
Государственный флаг между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем, вероятно, был установлен спецназовцами ГУР во время рейда на косу.
В DeepState отметили, что это произошло в результате рейдовых действий бойцов ГУР, однако "коса остается под врагом".
Топ комментарии
+22 Сергій Малецький
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Звісно, кацапи майже завжди брешуть. Але відео із загиблими українськими бійцями на косі вони виклали.
Якщо той рейд був не тільки заради встановлення прапора, то це ще якось можна зрозуміти...
За " операції" на острові Зміїному і подібній ції, Буданова під трибунал потрібно відправляти.
Кринки 2.0
2. Якщо після війни з'ясується, що дійсно метою рейду був " флаговтик" і через це загинули профі- офіцери, Буданова потрібно буде судити.
2. Не треба думати так погано про дорослих дядьків, що вони ганяли на човнах на Кінбурн заради флаговтику у пам'ятник суворову.
3. Буданова після війни не будуть судити навіть за відмазування зеленого шапітолію від вагнергейту, яке він робив разом з консервованим арєстовічєм.
Давай в лобову штурмуй скелю поблизу берега, яку просто тиждень можна було звичайною артою рівняти із землею, жоден би росіянин там не вцілів..
як глисту в гної - орла в небі..
глисти ненавидять орлів... нічого нового..
мальчік расп'ятий в трусіках..
дивіться краще пропаганду геббельса - вона правдивіша
Рже воно над тілами наших героїв, чмо.
Попереднього разу кацапня показала прямо розстрілянні човни з нашими загиблими. У це раз показала тіла...багато.
та над цим вже ржуть всі, .. крім тебе, бо ти повірив змі москви.., тіпа мальчіка фошисти распялі..
і взагалі, як хочеш перемогти ворога, слухаючи його брехню?
як хочеш перемогти ворога без бою, без смерті...?
писи: не кидайся на прапорець чеський, і не поширюй зраду у себе вдома.., тобі той дім захищати, не Чехії..
цікава реакція деяких дописувачів на глистів та орлів..
орли їм, бачите, не подобаються..
Коли кацапи показують наші розстріляннні човни на Кібурській косі з тілами наших розстріляних героїв - то це вже не постанова, а дурість нашого командування, що посилає людей на смерть.
через те, що в мене прапорець не український?
ой, як глисти бурлять.., бо існують герої,.. на відміну від них..
звідки ти знаєш, хто я?
в тебе прапорець є індентифікатором безмежного розуму, істини та правди?
героїв своїх потрібно звеличувати, славити, глорифікувати..
а ти цього робити не хочеш, та ще й іншим забороняєш..
дурна уява в бидла про героїв та сцикунів.., нічого дивного..
глист по іншому не мислить, ти як приклад
писи: герої хотіли встановити прапор, та встановили його.. і не тобі їх повчати..
Йолопе, вони не "хотіли", у нних був наказ. Дурнний наказ! І за цей дурнний злочинний наказ герої заплатили своїм життям, на яке тобі, чеському ссикуну, пофігу.
і тобі напишу:
герої хотіли встановити прапор, та встановили його.. і не тобі їх повчати..
диванні воїни навіть уявити собі не можуть, що означає для захисника батьківщини встановити прапор на території ворога!
... бо глист ніколи не розуміє орла!
Тобі, глистові, звідки то знати? Ти що там у Чехії захищаєш, що байки тут розповідаєш?
Ти навіть не розумієш елеметарнного - що в армії є наказ, а не "захотіли"! Захотів генерал, а а смерть послали солдатів!
а патякаєш за інших?
мета війни...
що ти алкаш можеш про неї знати, сидячи в купі гною?
ти типовий приклад
це не байки.
байки на ру змі, які ти переглядаєш, та якими ти тут лякаєш..
наказ, звичайно в армії є,
і робота така у генералів, посилати в бій воїнів..
але вивісити/встановити свій прапор на землі, за яку воюєш,
не потрібно ніякого захотівшого генерала!
але ти цього не знаєш, бо в армії не був.. хіба що в радянській, де тебе діди даги чмирили,.. і не тільки даги..
і зробили з тебе глиста, що ненавидить орлів..
З глистом все зрозуміло.
які ще висновки можеш робити?
рахуєш, що вітчизна тільки у тебе?
оце так глист..
щоб ти не вдавився алкашом, наприклад..
Втікло з Батьківщини до ішої країни і несе звідти маячню про те, яке воно "орел".
Досить подивитися на захід від недавньо часто згадуваної Авдіївки ...
Та цікаву зону Курської області - про що зараз так багато шуму
То куди подівався безсмертний совок?