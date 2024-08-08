Бойцы 53-й ОМБр ударом дрона-камикадзе "сняли" вражеский флаг в поселке Нью-Йорк и подняли украинский флаг. ВИДЕО
Украинские воины из 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский флаг, который оккупанты установили на одном из зданий поселка Нью-Йорк в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, над входом в здание был установлен украинский флаг.
"Одним точным ударом fpv дрона разведчики 53-й ОМБр уничтожили "тряпку" оккупантов, которые позавчера рискнули ее вывесить в Нью-Йорке. На свое законное место вернули наш украинский флаг", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+19 alexey prus
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+8 Олександр Шевченко #581915
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+7 Сергій Малецький
показать весь комментарий08.08.2024 12:09
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Наче медійна складова війни важлива - а от шкода все одно.
І бійці з Прапором ризикують - будівля горить, небезпека всюди літає..
Але як розумію, то якась громадська будівля, типу сільради може.
Все одно знищать бо там потужні бойові дії.
А от простих людей шкода... Самі таке пережили: зневіра, довго збираєшся виїхати , бо нема надії на "владу" , що там попереду, страшно..
Добро що волонтери є, це дійсно спасіння для тих кому важко і сім'ям з інвалідами, і людям похилого віку...