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Новости Видео Война
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Бойцы 53-й ОМБр ударом дрона-камикадзе "сняли" вражеский флаг в поселке Нью-Йорк и подняли украинский флаг. ВИДЕО

Украинские воины из 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский флаг, который оккупанты установили на одном из зданий поселка Нью-Йорк в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, над входом в здание был установлен украинский флаг.

"Одним точным ударом fpv дрона разведчики 53-й ОМБр уничтожили "тряпку" оккупантов, которые позавчера рискнули ее вывесить в Нью-Йорке. На свое законное место вернули наш украинский флаг", - отмечается в комментарии к видео.

Также читайте: Российская колонна в Курской области уничтожена ударом 53-й и 103-й бригад ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

флаг (934) Донецкая область (9642) 53 отдельная механизированная бригада (118)


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Топ комментарии
+19
мешканці великого Нью-Йорка...а ну скинулися зброєю для тезки
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08.08.2024 11:39
+8
Нью-Йорк не здається, наші трохи відкинули орків.
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08.08.2024 12:32
+7
А то не занадто тратити цінний заряд і дрон на якусь ганчірку .
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08.08.2024 12:09
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мешканці великого Нью-Йорка...а ну скинулися зброєю для тезки
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08.08.2024 11:39 Ответить
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08.08.2024 11:54 Ответить
У кацапів завжди так. Де насрав-там треба себе "абазначіть". А навіщо? А так нада. 🥴
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08.08.2024 11:46 Ответить
Это у них в крови от орды, таскать бунчук с облезлым конским хвостом.
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08.08.2024 11:53 Ответить
А то не занадто тратити цінний заряд і дрон на якусь ганчірку .
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08.08.2024 12:09 Ответить
Я теж незнаю(((

Наче медійна складова війни важлива - а от шкода все одно.

І бійці з Прапором ризикують - будівля горить, небезпека всюди літає..
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08.08.2024 12:12 Ответить
Дуже негуманно для даху(((

Але як розумію, то якась громадська будівля, типу сільради може.

Все одно знищать бо там потужні бойові дії.

А от простих людей шкода... Самі таке пережили: зневіра, довго збираєшся виїхати , бо нема надії на "владу" , що там попереду, страшно..

Добро що волонтери є, це дійсно спасіння для тих кому важко і сім'ям з інвалідами, і людям похилого віку...
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08.08.2024 12:11 Ответить
Школа нібито
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08.08.2024 12:24 Ответить
Нью-Йорк не здається, наші трохи відкинули орків.
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08.08.2024 12:32 Ответить
Вам би запитати скільки мішків надіслати ще потрібно для утилізації орків, а чи надовго,то не паліться так,там Курськ горить
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08.08.2024 12:54 Ответить
суки прокляті рашистські, з за цих підарів ми змушені руйнувати наші міста й села(((. Пліснява кацапська!!
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08.08.2024 15:43 Ответить
Зєля з сирком швидко зливають останні відтинки старої (2015-2019) оборонної лінії
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08.08.2024 23:08 Ответить
А адміністрація США сидить і нічого не робить, як москалі нищать Нью Йорк, це якась мега ганьба, хоть би чимось зі своїх міліардних ничок допомогли.
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09.08.2024 08:25 Ответить
 
 