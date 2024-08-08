Бойцы 53-й ОМБр ударом дрона-камикадзе "сняли" вражеский флаг в поселке Нью-Йорк и подняли украинский флаг. ВИДЕО

Украинские воины из 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский флаг, который оккупанты установили на одном из зданий поселка Нью-Йорк в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, над входом в здание был установлен украинский флаг.

"Одним точным ударом fpv дрона разведчики 53-й ОМБр уничтожили "тряпку" оккупантов, которые позавчера рискнули ее вывесить в Нью-Йорке. На свое законное место вернули наш украинский флаг", - отмечается в комментарии к видео.

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