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Новини Відео Війна
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Бійці 53-ї ОМБр ударом дрона-камікадзе "зняли" ворожий прапор у селищі Нью-Йорк та підняли український стяг. ВIДЕО

Українські воїни із 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий прапор, який окупанти встановили на одній із будівель селища Нью-Йорк на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, над входом до будівлі було встановлено український стяг.

"Одним точним ударом fpv дрона розвідники 53-ї ОМБр знищили "тряпку" окупантів, які позавчора ризикнули її вивісити у Нью Йорку. На своє законне місце повернули наш український стяг", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська колона у Курській області знищена ударом 53-ї та 103-ї бригад ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

прапор (482) Донецька область (8453) 53 окрема механізована бригада (118)


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Топ коментарі
+19
мешканці великого Нью-Йорка...а ну скинулися зброєю для тезки
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08.08.2024 11:39
+8
Нью-Йорк не здається, наші трохи відкинули орків.
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08.08.2024 12:32
+7
А то не занадто тратити цінний заряд і дрон на якусь ганчірку .
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08.08.2024 12:09
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мешканці великого Нью-Йорка...а ну скинулися зброєю для тезки
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08.08.2024 11:39 Відповісти
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08.08.2024 11:54 Відповісти
У кацапів завжди так. Де насрав-там треба себе "абазначіть". А навіщо? А так нада. 🥴
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08.08.2024 11:46 Відповісти
Это у них в крови от орды, таскать бунчук с облезлым конским хвостом.
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08.08.2024 11:53 Відповісти
А то не занадто тратити цінний заряд і дрон на якусь ганчірку .
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08.08.2024 12:09 Відповісти
Я теж незнаю(((

Наче медійна складова війни важлива - а от шкода все одно.

І бійці з Прапором ризикують - будівля горить, небезпека всюди літає..
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08.08.2024 12:12 Відповісти
Дуже негуманно для даху(((

Але як розумію, то якась громадська будівля, типу сільради може.

Все одно знищать бо там потужні бойові дії.

А от простих людей шкода... Самі таке пережили: зневіра, довго збираєшся виїхати , бо нема надії на "владу" , що там попереду, страшно..

Добро що волонтери є, це дійсно спасіння для тих кому важко і сім'ям з інвалідами, і людям похилого віку...
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08.08.2024 12:11 Відповісти
Школа нібито
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08.08.2024 12:24 Відповісти
Нью-Йорк не здається, наші трохи відкинули орків.
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08.08.2024 12:32 Відповісти
Вам би запитати скільки мішків надіслати ще потрібно для утилізації орків, а чи надовго,то не паліться так,там Курськ горить
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08.08.2024 12:54 Відповісти
суки прокляті рашистські, з за цих підарів ми змушені руйнувати наші міста й села(((. Пліснява кацапська!!
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08.08.2024 15:43 Відповісти
Зєля з сирком швидко зливають останні відтинки старої (2015-2019) оборонної лінії
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08.08.2024 23:08 Відповісти
А адміністрація США сидить і нічого не робить, як москалі нищать Нью Йорк, це якась мега ганьба, хоть би чимось зі своїх міліардних ничок допомогли.
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09.08.2024 08:25 Відповісти
 
 