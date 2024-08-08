Бійці 53-ї ОМБр ударом дрона-камікадзе "зняли" ворожий прапор у селищі Нью-Йорк та підняли український стяг. ВIДЕО
Українські воїни із 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий прапор, який окупанти встановили на одній із будівель селища Нью-Йорк на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, над входом до будівлі було встановлено український стяг.
"Одним точним ударом fpv дрона розвідники 53-ї ОМБр знищили "тряпку" окупантів, які позавчора ризикнули її вивісити у Нью Йорку. На своє законне місце повернули наш український стяг", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+19 alexey prus
показати весь коментар08.08.2024 11:39
+8 Олександр Шевченко #581915
показати весь коментар08.08.2024 12:32
+7 Сергій Малецький
показати весь коментар08.08.2024 12:09
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Наче медійна складова війни важлива - а от шкода все одно.
І бійці з Прапором ризикують - будівля горить, небезпека всюди літає..
Але як розумію, то якась громадська будівля, типу сільради може.
Все одно знищать бо там потужні бойові дії.
А от простих людей шкода... Самі таке пережили: зневіра, довго збираєшся виїхати , бо нема надії на "владу" , що там попереду, страшно..
Добро що волонтери є, це дійсно спасіння для тих кому важко і сім'ям з інвалідами, і людям похилого віку...