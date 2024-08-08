Бійці 53-ї ОМБр ударом дрона-камікадзе "зняли" ворожий прапор у селищі Нью-Йорк та підняли український стяг. ВIДЕО

Українські воїни із 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий прапор, який окупанти встановили на одній із будівель селища Нью-Йорк на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, над входом до будівлі було встановлено український стяг.

"Одним точним ударом fpv дрона розвідники 53-ї ОМБр знищили "тряпку" окупантів, які позавчора ризикнули її вивісити у Нью Йорку. На своє законне місце повернули наш український стяг", - зазначається у коментарі до відео.

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