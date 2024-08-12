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Спецпризначенці ГУР встановили прапор України на Кінбурнській косі. ВIДЕО

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України у рамках рейдових дій на окуповану Кінбурнську косу підняли державний прапор України. 

Відео у телеграм-каналі опублікував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

На відео, зробленому 11 серпня, видно, як на окупованій Кінбурнській косі майорить український прапор.

Державний стяг між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем, ймовірно, був встановлений спецпризначенцями ГУР під час рейду на косу.

У DeepState зазначили, що це відбулося у результаті рейдових дій бійців ГУР, однак "коса залишається під ворогом".

ГУР підняв прапор України на Кінбурнській косі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 53-ї ОМБр ударом дрона-камікадзе "зняли" ворожий прапор у селищі Нью-Йорк та підняли український стяг. ВIДЕО

Автор: 

прапор (482) ГУР (500) Коваленко Андрій (22)


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Топ коментарі
+22
Питання на засипку , а для чого ризикувати воїном який встановив прапор ?
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12.08.2024 13:39
+14
Як дорого обходяться ці тіктоки.
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12.08.2024 13:48
+14
Запитайте тих, хто на нулі, що вони про це думають і отримаєте цікаву відповідь
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12.08.2024 14:11
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Питання на засипку , а для чого ризикувати воїном який встановив прапор ?
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12.08.2024 13:39 Відповісти
Для підтримки духу воїнів які захищають Україну
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12.08.2024 13:42 Відповісти
Запитайте тих, хто на нулі, що вони про це думають і отримаєте цікаву відповідь
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12.08.2024 14:11 Відповісти
А ці хлопці шо ставили прапор вони не з нуля? З космосу прилетіли?
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12.08.2024 14:14 Відповісти
Запитай, як той прапор підняв їх бойовий дух, якщо це сталося ціною життів справжніх профі, які могли і надали ефективно нищити русню.
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12.08.2024 14:20 Відповісти
А де було написано, що при встановленні загинули бійці? Чи ти тільки кацапсячі ролики дивишся?
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12.08.2024 14:26 Відповісти
Вибач, але я не дивлюся марафон, а отримую інформацію від бійців, яким допомогаємо, тому добре розумію, якою ціною платять ЗСУ за різні показові акції.
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12.08.2024 14:37 Відповісти
Я теж його не дивлюсь, але мова йде про цей конкретний випадок.
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12.08.2024 14:43 Відповісти
А що Буданову віділяють бюджетні кошти ще й на утримання штатних тролів?
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12.08.2024 19:07 Відповісти
Питання недоречне і тупе.
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12.08.2024 19:24 Відповісти
А де було написано, що при встановленні загинули бійці?
*********
Звісно, кацапи майже завжди брешуть. Але відео із загиблими українськими бійцями на косі вони виклали.
Якщо той рейд був не тільки заради встановлення прапора, то це ще якось можна зрозуміти...
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12.08.2024 14:56 Відповісти
Духу?? Чи хайпу керовників?? Дебілоїди((
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12.08.2024 15:13 Відповісти
Кацапчику, скоро і тебе вирахують, та підеш на фронт щоб не пиндів.
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12.08.2024 19:16 Відповісти
Це при совку була така дітачя гра - зарница - там треба було поставити свій флаг на теріторії супротивника. От для тієї гри - флаг - це шо треба. Для війни, де кожної митті гинуть наші вйськові - дух піднімають бетонні укріп райьони, заміновані всі поля перед ними, капсули виживання. Зброя вітчизняна, ракети вітчизняні всіляки - ударні, ППО,ПРО. Міліони дронів, а не їх обіцянка на третьому році вторгнення тіки законтрактувати.
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12.08.2024 15:21 Відповісти
Та ти прямо спьєціаліст, мля... Знаєш шо та як робити. А чого на дивані сидиш тоді?
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12.08.2024 19:18 Відповісти
А Буданов, коли, вдправляв тебе сюди пояснив толі реальну мету " флаговтику", на якому втратили півдесятка профі, що могли вирішувати РЕАЛЬНІ бойаі завдання? Чи за фото прапора, Буданова за вранішньою кавою Зеленьський похвалив?
За " операції" на острові Зміїному і подібній ції, Буданова під трибунал потрібно відправляти.
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12.08.2024 19:13 Відповісти
Мене Буданов нікуди не відправляв. Я вже старий 65 років прожив. Але б і в цьому віці пішов би якби не інсульт два роки назад переніс. Рука й нога тепер погано працюють...
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12.08.2024 19:20 Відповісти
А що, поламані ноги заважають тобі справно отримувати гроші від ферми за вкиди?
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12.08.2024 19:25 Відповісти
Ти дебіл? В мене ноги не поламані. А якщо не знаєш шо таке інсульт то почитай. І до чого тут Буданов?
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12.08.2024 19:31 Відповісти
Тут два варіанти. Або після інсульту в тебе макітра перестала варити що нести таку єрєсь, про виправдання втрати професійного особового складу заради " зробити приємне Зеленьському", фото прапора на вранішню каву , або ти троль,, що за гроші відмазує Буданова. Вибирай сам.
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12.08.2024 21:57 Відповісти
Ну бачиш, в тебе і інсульту не було, а плетеш якусь маячню
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13.08.2024 09:20 Відповісти
не сміши..тут не марафон
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12.08.2024 20:02 Відповісти
Сам ти мараХВон
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12.08.2024 20:07 Відповісти
А навіщо задавати тупі питання?
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12.08.2024 13:44 Відповісти
Це тест,що Коса таки може бути дезокупована. До цих днів операції були без успіху. На сьогодні реально можна зайти і реально підняти Стяг України.
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12.08.2024 13:44 Відповісти
пустельна місцевість, прострілюється артилерією.

Кринки 2.0
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12.08.2024 13:48 Відповісти
Коса не може бути деокупована доки не буде деокупована материкова частина, від якої йде коса. Бо без прямого сполучення утримувати косу буде неможливо.
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12.08.2024 14:33 Відповісти
Так! Необхідно обов'язково широко висвітлювати що конкретно було зроблено на тій косі і для чого. Операції спецпризначенців ГУР мають широко обговорюватися для того щоб широкий загал мав надати надати свої рекомендації бійцям і командуванню.
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12.08.2024 13:45 Відповісти
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12.08.2024 13:50 Відповісти
це обов"язково. Не забкти зателефонувати Безумній
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12.08.2024 13:51 Відповісти
так, найкращі поради для операцій ССО завжди можно знайти у коментах на Цензорі.
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12.08.2024 13:53 Відповісти
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12.08.2024 13:56 Відповісти
1. Це були сили ГУР, а не ССО.
2. Якщо після війни з'ясується, що дійсно метою рейду був " флаговтик" і через це загинули профі- офіцери, Буданова потрібно буде судити.
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12.08.2024 19:18 Відповісти
1. Тут поради і для ГУР теж дають.
2. Не треба думати так погано про дорослих дядьків, що вони ганяли на човнах на Кінбурн заради флаговтику у пам'ятник суворову.
3. Буданова після війни не будуть судити навіть за відмазування зеленого шапітолію від вагнергейту, яке він робив разом з консервованим арєстовічєм.
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12.08.2024 20:09 Відповісти
Угу, " операція остров Зміїний", коли втратили скільки профі, через то, що Буданов, так і не виріс із керівника розвідгрупи до рівня хочаб комбата.
Давай в лобову штурмуй скелю поблизу берега, яку просто тиждень можна було звичайною артою рівняти із землею, жоден би росіянин там не вцілів..
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12.08.2024 21:41 Відповісти
все одно йому ***** не буде. Як і фігурантам вагнергейту. Вони всі уникнуть відповідальності на фоні салютів перемоги і урочистостей з приводу вручення орденів всіх можливих легіонів сонцессяйному.
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12.08.2024 21:47 Відповісти
Це зараз всі мовчать, дай Господь, після війни, їм і Гейт і Чонгар, і то як вони " готували країну до шашликів", хоч моральний осуд буде.
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12.08.2024 21:50 Відповісти
ну так, мільйонів п'ять осудять. А більшості буде пофіг. Це ж було вже (с) у 19-му році.
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12.08.2024 21:55 Відповісти
Так так і давайте всі плани ведення бойових дій щоб ми обговорили та порадили. А то есперти без діла сидять вже.
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12.08.2024 15:01 Відповісти
Це так само, як у 22 році головний розвідник давав слово честі офіцера, шо у рашистів ракет залишилось на два, максімум три пуски.
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12.08.2024 15:24 Відповісти
Встановили дроном...і скоріш за все кацапи демонтують теж дроном...бо це пастка...полізуть знімати пішки і отримають скид з того ж дрона
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12.08.2024 14:33 Відповісти
для підняття рейтингу зеленського і буданова. граються у зарницю
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12.08.2024 16:15 Відповісти
Прапор України на острові Зміїний після його деокупації і на Кінбурнській косі після рейду українських сил, які одразу затишили цю окуповану територію. Це дві великі різниці і два різні відчуття.
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12.08.2024 13:40 Відповісти
Як дорого обходяться ці тіктоки.
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12.08.2024 13:48 Відповісти
сцикунам героїв не зрозуміти..
як глисту в гної - орла в небі..
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12.08.2024 13:53 Відповісти
Авже ж, тобі дофіга зрозуміти. Ти ж напевне на висадці був, а не чмо закордонне.
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12.08.2024 13:56 Відповісти
ти краще похвалися сам наперед, а потім дивися на прапорець..

глисти ненавидять орлів... нічого нового..
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12.08.2024 14:00 Відповісти
русня вже виклала відео з нашими загиблими спецпризначенцями. Зато якийсь підарас в лампасах до дня незалежності отримає звання за це.
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12.08.2024 14:05 Відповісти
вірим тіктоку русні.. і телеграму також..
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12.08.2024 14:07 Відповісти
Коли вони надають ДОКАЗИ - це вже має братися до уваги. У цих флаговтиках на Кінбурнській косі загинуло вже багато спецпризначенців. А сенсу у них приблизно 0.
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12.08.2024 14:36 Відповісти
+
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12.08.2024 14:40 Відповісти
докази русні..,
мальчік расп'ятий в трусіках..
дивіться краще пропаганду геббельса - вона правдивіша
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12.08.2024 16:20 Відповісти
Який "мальчик в трусіках", сцикун чеський?!
Рже воно над тілами наших героїв, чмо.
Попереднього разу кацапня показала прямо розстрілянні човни з нашими загиблими. У це раз показала тіла...багато.
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12.08.2024 16:38 Відповісти
який мальчік? той, що тобі показують москалі..

та над цим вже ржуть всі, .. крім тебе, бо ти повірив змі москви.., тіпа мальчіка фошисти распялі..

і взагалі, як хочеш перемогти ворога, слухаючи його брехню?

як хочеш перемогти ворога без бою, без смерті...?

писи: не кидайся на прапорець чеський, і не поширюй зраду у себе вдома.., тобі той дім захищати, не Чехії..

цікава реакція деяких дописувачів на глистів та орлів..
орли їм, бачите, не подобаються..
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12.08.2024 17:07 Відповісти
Дурнику, ти справді думаєш, що наші спецназівці бессмертні і всі операції - геніальні?
Коли кацапи показують наші розстріляннні човни на Кібурській косі з тілами наших розстріляних героїв - то це вже не постанова, а дурість нашого командування, що посилає людей на смерть.
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12.08.2024 17:20 Відповісти
Троль, на вас, тролів Зеленьський гроші Буданову виділяє, забирає із інших статей бюджету на фінвнсування ЗСУ.
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12.08.2024 19:21 Відповісти
Кому щось про героїв писати - тільки не тим, хто героїчно втік до Чехії.
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12.08.2024 14:34 Відповісти
чому я не можу про героїв писати?
через те, що в мене прапорець не український?

ой, як глисти бурлять.., бо існують герої,.. на відміну від них..
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12.08.2024 16:17 Відповісти
Бо ти сам особисто відосишся не до героїв, а до ссикунів, що втікли до Чехії. І якщо ми тут в Україні цінуємо життя наших героїв, то тобі там в Чехії на їх життя пох і ти підтримуєш дибільні акції з флаговтиками, які вартують життів.
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12.08.2024 16:30 Відповісти
чому ти так вирішив?
звідки ти знаєш, хто я?

в тебе прапорець є індентифікатором безмежного розуму, істини та правди?

героїв своїх потрібно звеличувати, славити, глорифікувати..
а ти цього робити не хочеш, та ще й іншим забороняєш..

дурна уява в бидла про героїв та сцикунів.., нічого дивного..
глист по іншому не мислить, ти як приклад

писи: герої хотіли встановити прапор, та встановили його.. і не тобі їх повчати..
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12.08.2024 16:45 Відповісти
"герої хотіли встановити прапор, та встановили його"

Йолопе, вони не "хотіли", у нних був наказ. Дурнний наказ! І за цей дурнний злочинний наказ герої заплатили своїм життям, на яке тобі, чеському ссикуну, пофігу.
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12.08.2024 17:22 Відповісти
іди проспись, приказу не було..
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12.08.2024 18:08 Відповісти
ти фахівець по гною та сечі? Скільки загинуло орлів на Змеїному 8 травня 2022 року для піара зеленського? А скільки загиноуло орлів для піару зеленського у Сєвєродонецьку, Авдіївці? Скільки загинуло орлів у піаркомпніх зеленої шобли під назвою "Гвардія наступу"?
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12.08.2024 16:23 Відповісти
іди подивися в очі хлу.. може ніхто не загине...

і тобі напишу:
герої хотіли встановити прапор, та встановили його.. і не тобі їх повчати..

диванні воїни навіть уявити собі не можуть, що означає для захисника батьківщини встановити прапор на території ворога!

... бо глист ніколи не розуміє орла!
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12.08.2024 16:52 Відповісти
"диванні воїни навіть уявити собі не можуть, що означає для захисника батьківщини встановити прапор на території ворога!"

Тобі, глистові, звідки то знати? Ти що там у Чехії захищаєш, що байки тут розповідаєш?
Ти навіть не розумієш елеметарнного - що в армії є наказ, а не "захотіли"! Захотів генерал, а а смерть послали солдатів!
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12.08.2024 17:24 Відповісти
Не звертай на нього увагу, бо він звичайний йолуп. для нього війна це пригоди і романтика, де мета війни встановити прапор на ворожої теріторії. Не вдалося встановити? Не біда, встановять в іншому раунді ті хто вижив у попередньому. За то красиво все: медалі, ордена дівчата...
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12.08.2024 17:32 Відповісти
і скільки в тебе орденів, медалей.. дівчат було за те, що ти не зробив сам,
а патякаєш за інших?

мета війни...
що ти алкаш можеш про неї знати, сидячи в купі гною?
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12.08.2024 17:52 Відповісти
звідки знаю?
ти типовий приклад

це не байки.
байки на ру змі, які ти переглядаєш, та якими ти тут лякаєш..

наказ, звичайно в армії є,
і робота така у генералів, посилати в бій воїнів..

але вивісити/встановити свій прапор на землі, за яку воюєш,
не потрібно ніякого захотівшого генерала!

але ти цього не знаєш, бо в армії не був.. хіба що в радянській, де тебе діди даги чмирили,.. і не тільки даги..
і зробили з тебе глиста, що ненавидить орлів..
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12.08.2024 17:45 Відповісти
На питання, звідки глист, що втік до Чехії, знає про почуття захиснинків Відчизни, якщо від ніколи е був захисиком Відчизи, - глист відповідає "ти типовий приклад".
З глистом все зрозуміло.
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12.08.2024 17:56 Відповісти
ти знаєш тільки лайно... сидячи в своїй купі гною..
які ще висновки можеш робити?

рахуєш, що вітчизна тільки у тебе?
оце так глист..
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12.08.2024 18:01 Відповісти
Що ти там у Чехії захищаєш, глист? Ти втік з Батьківщини, коли виикла проблема її захищати, "орел" аскаридовий.
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12.08.2024 17:59 Відповісти
захищаю тебе глиста від тебе самого..
щоб ти не вдавився алкашом, наприклад..
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12.08.2024 18:06 Відповісти
Я не їм алкашів, хворе.
Втікло з Батьківщини до ішої країни і несе звідти маячню про те, яке воно "орел".
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12.08.2024 19:10 Відповісти
Люблю Вас, Хлопці !
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12.08.2024 13:55 Відповісти
Кращі бійці заплатили своїми життями за фото в мережі. Слава Героям!
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12.08.2024 14:01 Відповісти
а реально - https://deepstatemap.live/#7/49.1924742/36.5515137
Досить подивитися на захід від недавньо часто згадуваної Авдіївки ...
Та цікаву зону Курської області - про що зараз так багато шуму
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12.08.2024 14:15 Відповісти
Який сенс цієї всієї показухи, коли самі ж признають, що "коса знаходиться під контролем ворога", ну от хто може пояснити?
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12.08.2024 15:40 Відповісти
Для відосиків... Причому в кожному такому рейді зі встановлення прапору гинуть бійці-спецпризначенці. Але зелений парторг наказав... шнелле нах кінбурн рейхстаг.
То куди подівався безсмертний совок?
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12.08.2024 17:24 Відповісти
ГАРНА ПРИМАНКА ДЛЯ ДОБРОЇ РИБАЛКИ !)
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13.08.2024 00:29 Відповісти
 
 