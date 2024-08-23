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Новини Війна
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Рашисти намагаються захопити ключову висоту в районі Покровська, - DeepState

Росіяни намагаються захопити ключову висоту в районі Покровська

На південний захід від району Птичого розташована одна з ключових висот біля Покровська Донецької області, яку рашисти намагаються захопити.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий, передає Цензор.НЕТ.

На Донецькому напрямку ситуація залишається складною і погіршується. Останні оновлення свідчать про те, що ворог захопив Новогродівку і намагається закріпитися там, зокрема в багатоповерхівках. Він також намагається пробиватися і посилювати свої позиції. Росіяни просуваються південніше, зокрема в районі Птичого, де відбулися зміни", - пояснив Погорілий.

За його словами, на південний захід від Птичого розташована одна з ключових висот біля Покровська, яку російські війська прагнуть захопити.

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"Ця висота простягається до Селидового. Якщо росіяни займуть цю висоту, це створить серйозні проблеми для українських військових, які перебувають у низинах або біля річки Вовча", - зауважив аналітик DeepState.

Погорілий зазначив, що ситуацію поки що не вдалося стабілізувати. У районі розгорнута неймовірна кількість особового складу противника.

"Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога, але ситуація залишається складною", - додав він.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що окупація Покровська на Донеччині російськими загарбниками позбавить Україну важливого стратегічного вузла.

Автор: 

Донецька область (8308) бойові дії (3681) Покровськ (602)


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Топ коментарі
+23
Не маю сумнівів, поряд з висотою та на ній немає ні однієї фортифікаційної споруди...все вкрадено зеленою гнидою...
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23.08.2024 13:02
+13
А гундос з індусом музеї відвідує
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23.08.2024 12:52
+13
Захопив Новогродівку??? Вони тільки вчора до неї підійшли а сьогодні вже захопили, якщо правда то це повний капець.
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23.08.2024 13:42
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А гундос з індусом музеї відвідує
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23.08.2024 12:52 Відповісти
Гундосу пофіг на Україну, докрасти все що можна і втекти в Оман
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23.08.2024 14:30 Відповісти
"У районі розвернута неймовірна кількість особового складу" . Це підготовка до здачі?
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23.08.2024 12:52 Відповісти
Не маю сумнівів, поряд з висотою та на ній немає ні однієї фортифікаційної споруди...все вкрадено зеленою гнидою...
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23.08.2024 13:02 Відповісти
Кацапи розвернулись на південь, укріплюють фланг. Скоріш за все спочатку зачистять лівий фланг, візьмуть Селідово, а вже потім підуть на Покровськ з фланговим охопленням з півдня
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23.08.2024 13:04 Відповісти
Захопив Новогродівку??? Вони тільки вчора до неї підійшли а сьогодні вже захопили, якщо правда то це повний капець.
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23.08.2024 13:42 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.08.2024 13:56 Відповісти
Ти з окопу?
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23.08.2024 15:30 Відповісти
Ти з окопу?
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23.08.2024 16:22 Відповісти
Ще раз, убоге, ти в окопі повідомлення зі смайликами ваяєш? Невже таке важке питання для істоти, яка використовує нік "Гермес"?
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23.08.2024 17:16 Відповісти
Та ти шо? Кермо крутиш і лайнецом плюєшся?
Ось коли будеш, як мої близькі з курщини, харківщини та донетчини, з "0", писати, ось тоді і поспілкуємось.
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23.08.2024 18:07 Відповісти
Зараз ворог підсилює цей напрямок, перекидає туди усі наявні резерви, навіть з Курщини, проломують цей напрямок, якщо найближчим часом ЗСУ не візьмуть під вогняний контроль Курськ та Курчатов (а вони скоріш за все не візьмуть, наші партнери не нададуть дозвіл) то це буде фіаско
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23.08.2024 14:38 Відповісти
Фіаско сталось у твоєї мамці, коли тебе народила...
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23.08.2024 16:26 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/10347 Петро Порошенко (з командою нині волонтерять в Покровську), розказує :
Бої на Покровському напрямку надзвичайно тяжкі, і окремі бригади та батальйони залишилися без FPV-шок.
Лише кілька днів тому я отримав повідомлення від частини нашої команди, голови Київської обласної організації «Європейської Солідарності» Георгія Цагареїшвілі та багатьох інших батальйонів та бригад, що дрони закінчилися. І треба негайно з цим щось робити.
207 батальйон ТрО, в лавах якого наш Георгій зараз вибиває ворога зі Сходу. Воїни майже постійно на цьому напрямку - Сєверодонецьк, Бахмут, а нині Покровськ. Нашим тут тяжко, але й росіянам непереливки.
А ми їх підтримуємо і знову працюємо «швидкою допомогою» для підрозділів Сухопутних військ, ДШВ та сил територіальної оборони, які стоять на Покровському напрямку.
FPV-шок та Мавіків передаємо справді багато, на фронт ми привозимо їх тисячами, сотнями прально-душові комплекси, десятками екскаватори, а ще «Мавіки», «Ванільні цукорки», «Ай-Петрі» та купольні РЕБи. У той самий час ми перебуваємо у постійному пошуку нових «смаколиків» для наших військових.
Цього разу це 40 гранатометів «Форт-600А» українського виробництва. Потужна річ! Компактна, надійна, витривала зброя, яка вражає на відстані до 400 метрів. Передаємо 25 окремій повітряно-десантній бригаді, а ворог нехай боїться.
Побачилися сьогодні й з Олександром Погребиським. Хлопці з його 53 окремої механізованої бригади нашими FPV-шками тепер відпрацьовують і по повітряних цілях. Крутяк!
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23.08.2024 15:03 Відповісти
Тож на Донеччину цього разу загалом передаємо:
🔹 53 окремій механізованій бригаді: 150 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹5 окремій штурмовій бригаді: 3 квадроцикли, 2 прально-душових комплекси, 100 FPV «Мольфар», 105 FPV «Штурм», 3 DJI Mavic, 12 дизельних генераторів;
🔹25 окремій повітряно-десантній бригаді: 40 гранатометів «Форт-600А», 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Спартак» Infra, 4 DJI Mavic і ще «смаколики», про які розповім пізніше;
🔹 підрозділу «Shadow»: 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹207 окремому батальйону 241 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic;
🔹 155 окремому батальйону 117 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic.
Пригнали ще один екскаватор на Схід, добре знаючи ситуацію з фортифікаціями.
Радий, що ми змогли оперативно закрити більшість запитів. Тепер працюємо над тим, щоб закрити нові.
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23.08.2024 15:06 Відповісти
Б...ть скільки людей загинуло і відсутність достатньої кількості дронів а головне їх якості..

Що так важко закупити станки ЧПУ, пару термопласт автоматів, паяльне роботизоване обладнання і залишається тільки зборка яку можна налагодити конвеєрно... та це дасть змогу випускати серії на різні частоти і підвищить якість

все сховати десь в метро та можна десятками тисяч їх випускати або розпорошити по Україні...

ще б добре було спеціальні ********** випускати із легкосплавною шрапнеллю для піхоти
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23.08.2024 15:48 Відповісти
 
 