Рашисти намагаються захопити ключову висоту в районі Покровська, - DeepState
На південний захід від району Птичого розташована одна з ключових висот біля Покровська Донецької області, яку рашисти намагаються захопити.
Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий, передає Цензор.НЕТ.
На Донецькому напрямку ситуація залишається складною і погіршується. Останні оновлення свідчать про те, що ворог захопив Новогродівку і намагається закріпитися там, зокрема в багатоповерхівках. Він також намагається пробиватися і посилювати свої позиції. Росіяни просуваються південніше, зокрема в районі Птичого, де відбулися зміни", - пояснив Погорілий.
За його словами, на південний захід від Птичого розташована одна з ключових висот біля Покровська, яку російські війська прагнуть захопити.
"Ця висота простягається до Селидового. Якщо росіяни займуть цю висоту, це створить серйозні проблеми для українських військових, які перебувають у низинах або біля річки Вовча", - зауважив аналітик DeepState.
Погорілий зазначив, що ситуацію поки що не вдалося стабілізувати. У районі розгорнута неймовірна кількість особового складу противника.
"Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога, але ситуація залишається складною", - додав він.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що окупація Покровська на Донеччині російськими загарбниками позбавить Україну важливого стратегічного вузла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось коли будеш, як мої близькі з курщини, харківщини та донетчини, з "0", писати, ось тоді і поспілкуємось.
Бої на Покровському напрямку надзвичайно тяжкі, і окремі бригади та батальйони залишилися без FPV-шок.
Лише кілька днів тому я отримав повідомлення від частини нашої команди, голови Київської обласної організації «Європейської Солідарності» Георгія Цагареїшвілі та багатьох інших батальйонів та бригад, що дрони закінчилися. І треба негайно з цим щось робити.
207 батальйон ТрО, в лавах якого наш Георгій зараз вибиває ворога зі Сходу. Воїни майже постійно на цьому напрямку - Сєверодонецьк, Бахмут, а нині Покровськ. Нашим тут тяжко, але й росіянам непереливки.
А ми їх підтримуємо і знову працюємо «швидкою допомогою» для підрозділів Сухопутних військ, ДШВ та сил територіальної оборони, які стоять на Покровському напрямку.
FPV-шок та Мавіків передаємо справді багато, на фронт ми привозимо їх тисячами, сотнями прально-душові комплекси, десятками екскаватори, а ще «Мавіки», «Ванільні цукорки», «Ай-Петрі» та купольні РЕБи. У той самий час ми перебуваємо у постійному пошуку нових «смаколиків» для наших військових.
Цього разу це 40 гранатометів «Форт-600А» українського виробництва. Потужна річ! Компактна, надійна, витривала зброя, яка вражає на відстані до 400 метрів. Передаємо 25 окремій повітряно-десантній бригаді, а ворог нехай боїться.
Побачилися сьогодні й з Олександром Погребиським. Хлопці з його 53 окремої механізованої бригади нашими FPV-шками тепер відпрацьовують і по повітряних цілях. Крутяк!
🔹 53 окремій механізованій бригаді: 150 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹5 окремій штурмовій бригаді: 3 квадроцикли, 2 прально-душових комплекси, 100 FPV «Мольфар», 105 FPV «Штурм», 3 DJI Mavic, 12 дизельних генераторів;
🔹25 окремій повітряно-десантній бригаді: 40 гранатометів «Форт-600А», 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Спартак» Infra, 4 DJI Mavic і ще «смаколики», про які розповім пізніше;
🔹 підрозділу «Shadow»: 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹207 окремому батальйону 241 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic;
🔹 155 окремому батальйону 117 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic.
Пригнали ще один екскаватор на Схід, добре знаючи ситуацію з фортифікаціями.
Радий, що ми змогли оперативно закрити більшість запитів. Тепер працюємо над тим, щоб закрити нові.
Що так важко закупити станки ЧПУ, пару термопласт автоматів, паяльне роботизоване обладнання і залишається тільки зборка яку можна налагодити конвеєрно... та це дасть змогу випускати серії на різні частоти і підвищить якість
все сховати десь в метро та можна десятками тисяч їх випускати або розпорошити по Україні...
ще б добре було спеціальні ********** випускати із легкосплавною шрапнеллю для піхоти