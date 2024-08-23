Рашисти намагаються захопити ключову висоту в районі Покровська, - DeepState

На південний захід від району Птичого розташована одна з ключових висот біля Покровська Донецької області, яку рашисти намагаються захопити.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий, передає Цензор.НЕТ.

На Донецькому напрямку ситуація залишається складною і погіршується. Останні оновлення свідчать про те, що ворог захопив Новогродівку і намагається закріпитися там, зокрема в багатоповерхівках. Він також намагається пробиватися і посилювати свої позиції. Росіяни просуваються південніше, зокрема в районі Птичого, де відбулися зміни", - пояснив Погорілий.

За його словами, на південний захід від Птичого розташована одна з ключових висот біля Покровська, яку російські війська прагнуть захопити.

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"Ця висота простягається до Селидового. Якщо росіяни займуть цю висоту, це створить серйозні проблеми для українських військових, які перебувають у низинах або біля річки Вовча", - зауважив аналітик DeepState.

Погорілий зазначив, що ситуацію поки що не вдалося стабілізувати. У районі розгорнута неймовірна кількість особового складу противника.

"Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога, але ситуація залишається складною", - додав він.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що окупація Покровська на Донеччині російськими загарбниками позбавить Україну важливого стратегічного вузла.