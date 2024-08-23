Який вигляд має знищений російськими загарбниками Часів Яр на Донеччині. ФОТОрепортаж

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила разом із побратимами з інших підрозділів Сил оборони продовжують стримувати навалу переважаючих сил ворога на Часів Яр.

Про це йдеться на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Загарбники нещадно обстрілюють місто артилерією, мінометами, завдають ударів авіацією та дронами, - йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що українські бійці масово знищують ворожу піхоту та техніку, не пускаючи окупантів на лінії каналу Сіверський Донець - Донбас, битва триває.

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