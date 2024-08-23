УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11077 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
9 084 9

Який вигляд має знищений російськими загарбниками Часів Яр на Донеччині. ФОТОрепортаж

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила разом із побратимами з інших підрозділів Сил оборони продовжують стримувати навалу переважаючих сил ворога на Часів Яр.

Про це йдеться на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Загарбники нещадно обстрілюють місто артилерією, мінометами, завдають ударів авіацією та дронами, - йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що українські бійці масово знищують ворожу піхоту та техніку, не пускаючи окупантів на лінії каналу Сіверський Донець - Донбас, битва триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардія показала, який вигляд має зараз Часів Яр: Це доказ нелюдської сутності ворога. ВIДЕО

Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині

Автор: 

Донецька область (8447) 24 омб імені князя Данила Галицького (252) Часів Яр (328)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для життя вже ні а для фортифікаціи саме то - як каже Якубець - а ти попробуи кацапів з таких руін вибити
показати весь коментар
23.08.2024 08:45 Відповісти
вони,як щурі,понаривають нори і там будуть сидіти,єдине,це відрізати рашистів від постачання зброї,їжі і води.
показати весь коментар
23.08.2024 08:55 Відповісти
Ось це "асвабадітелі" ? це злочина здичавіла дика орда ,так звані жителі днр такого ви хотіли "русского мира" ? Ще до "2014 року Донецька область була найбільш населена область України там проживало 4,7 мільйона жтелів тепер ,там і 2-х мільйрнів нема і навряд чи колись буде,куди прийшла рашиська чума там смерть ,кров ,сльози і руїна.
показати весь коментар
23.08.2024 08:50 Відповісти
Поки на їхній території не буде таких міст і сіл,це все буде продовжуватись.
показати весь коментар
23.08.2024 09:31 Відповісти
Справа не в населенню Донеччини,а саме в авторитарній нацистській Росії!Саме влада Московії і те здичавіле населення створило ті так звані недодержави при сприянні місцевої влади тоталітарної партії регіонів,куди заганяли в основному на підприємствах краю.Але ж перший так званий уряд ДНР очолив генерал-майор ФСБ Бородай та місцева російська агентура РФ.Я сам з Донецька,тому знаю ситуацію з середини цього терористичного утворення,де головну ідейну роль грали місцеві вчителі.Вони з допомогою Рашки заклали основу злочинного проросійського утворення!
показати весь коментар
23.08.2024 10:05 Відповісти
Суджа так виглядає ?
показати весь коментар
23.08.2024 09:03 Відповісти
Нехай мені хоч який грамотний історик розповість куди ділась ОРДА? Бо, вона нікуди не ділась.... З приходом орди на північну частину Русі була знищена майже уся чоловіча частина населення. Дітей забирали до стану. Як вони асимілювались потім? До Катьки 2 усі правителі були ординці з європейськими прізвищами. Історію вкрали у українців, поклоняються своєму вічному хану, нехтують законами як своїми так і світовими та багато інш.... Навіть тепер в їх варварських та дикунських діях нічого не змінилось, а навіть вилізло усе на поверхню - руйнують, грабують, знищують усе, що стосується місцевої культури та науки, ґвалтують, вбивають і дітей і старих. Тобто усе як ми вивчали з історії про орду. Були вони ордою, так через сторіччя "достойно" тримають марку своїх пращурів, таких же дикунів та варварів.
показати весь коментар
23.08.2024 10:59 Відповісти
Это тень от яра , когда настанет тот день когда кацапию покажут в таком же виде.
показати весь коментар
23.08.2024 20:40 Відповісти
 
 