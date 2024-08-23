Как выглядит уничтоженный российскими захватчиками Часов Яр на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила вместе с побратимами из других подразделений Сил обороны продолжают сдерживать нашествие превосходящих сил врага на Часов Яр.
Об этом говорится на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.
"Захватчики беспощадно обстреливают город артиллерией, минометами, наносят удары авиацией и дронами, - говорится в сообщении.
В бригаде отметили, что украинские бойцы массово уничтожают вражескую пехоту и технику, не пуская оккупантов на линии канала Северский Донец - Донбасс, битва продолжается.
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