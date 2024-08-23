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Новости Фото Война
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Как выглядит уничтоженный российскими захватчиками Часов Яр на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила вместе с побратимами из других подразделений Сил обороны продолжают сдерживать нашествие превосходящих сил врага на Часов Яр.

Об этом говорится на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Захватчики беспощадно обстреливают город артиллерией, минометами, наносят удары авиацией и дронами, - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что украинские бойцы массово уничтожают вражескую пехоту и технику, не пуская оккупантов на линии канала Северский Донец - Донбасс, битва продолжается.

Также смотрите: Нацгвардия показала, как выглядит сейчас Часов Яр: Это доказательство бесчеловечной сущности врага. ВИДЕО

Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині

Автор: 

Донецкая область (9636) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) Часов Яр (325)


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Для життя вже ні а для фортифікаціи саме то - як каже Якубець - а ти попробуи кацапів з таких руін вибити
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23.08.2024 08:45 Ответить
вони,як щурі,понаривають нори і там будуть сидіти,єдине,це відрізати рашистів від постачання зброї,їжі і води.
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23.08.2024 08:55 Ответить
Ось це "асвабадітелі" ? це злочина здичавіла дика орда ,так звані жителі днр такого ви хотіли "русского мира" ? Ще до "2014 року Донецька область була найбільш населена область України там проживало 4,7 мільйона жтелів тепер ,там і 2-х мільйрнів нема і навряд чи колись буде,куди прийшла рашиська чума там смерть ,кров ,сльози і руїна.
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23.08.2024 08:50 Ответить
Поки на їхній території не буде таких міст і сіл,це все буде продовжуватись.
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23.08.2024 09:31 Ответить
Справа не в населенню Донеччини,а саме в авторитарній нацистській Росії!Саме влада Московії і те здичавіле населення створило ті так звані недодержави при сприянні місцевої влади тоталітарної партії регіонів,куди заганяли в основному на підприємствах краю.Але ж перший так званий уряд ДНР очолив генерал-майор ФСБ Бородай та місцева російська агентура РФ.Я сам з Донецька,тому знаю ситуацію з середини цього терористичного утворення,де головну ідейну роль грали місцеві вчителі.Вони з допомогою Рашки заклали основу злочинного проросійського утворення!
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23.08.2024 10:05 Ответить
Суджа так виглядає ?
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23.08.2024 09:03 Ответить
Нехай мені хоч який грамотний історик розповість куди ділась ОРДА? Бо, вона нікуди не ділась.... З приходом орди на північну частину Русі була знищена майже уся чоловіча частина населення. Дітей забирали до стану. Як вони асимілювались потім? До Катьки 2 усі правителі були ординці з європейськими прізвищами. Історію вкрали у українців, поклоняються своєму вічному хану, нехтують законами як своїми так і світовими та багато інш.... Навіть тепер в їх варварських та дикунських діях нічого не змінилось, а навіть вилізло усе на поверхню - руйнують, грабують, знищують усе, що стосується місцевої культури та науки, ґвалтують, вбивають і дітей і старих. Тобто усе як ми вивчали з історії про орду. Були вони ордою, так через сторіччя "достойно" тримають марку своїх пращурів, таких же дикунів та варварів.
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23.08.2024 10:59 Ответить
Это тень от яра , когда настанет тот день когда кацапию покажут в таком же виде.
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23.08.2024 20:40 Ответить
 
 