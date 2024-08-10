Нацгвардия показала, как выглядит сейчас Часов Яр: Это доказательство бесчеловечной сущности врага. ВИДЕО
Нацгвардия Украины опубликовала видео из Часова Яра Донецкой области, который пытаются захватить российские оккупанты.
Соответствующее видео распространили на странице Нацгвардии в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Видео, которое сняли наши бойцы из 18-й бригады НГУ. Так сегодня выглядит Часов Яр, город около Славянска. Город, который уже год, после большой обороны Бахмута, враги уничтожают до основания.
"Мы боремся против страшного врага. Которого не назовешь человеком. Его сущность - это руины, смерть, которую он несет - и которую мы должны преодолеть", - президент Украины Владимир Зеленский.
Каждое здание в "Часике", как говорят о нем наши военные - доказательство бесчеловечной сущности врага.
Каждое окно - чья-то разрушенная жизнь", - говорится в описании видео.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У всех здесь есть интернет. Можно попробовать поискать, кто сегодня у власти в Киеве. Чтобы не искать крайнего по луганскам.
А взагалі то Байден і не давав такої зброї, яка б могла дістати до аєродромів з російськими бомбардувальниками - туда тільки дронами української сільгоспавіації "можно долететь"...
Але я бачу, що українська оборона за всі роки війни у 90% випадках відбувалася у жилій інфракструктурі населених пунктів і ясно чому. Збудувати лінію оборони ПЕРЕД населеним пунктом схоже ні у військового командування ні у військових адміністрацій немає ні здібностей, ні розумових здатностей. Тому й виходить так, що кожне фронтове мфсто перетворюється на Сталінград для цивільного населення - або тікай, або вмирай.
І ще, у нової влади скоро настане мор мишей - крадуть так, що навіть мишам крихти не лишають!