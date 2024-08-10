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Новости Видео Война
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Нацгвардия показала, как выглядит сейчас Часов Яр: Это доказательство бесчеловечной сущности врага. ВИДЕО

Нацгвардия Украины опубликовала видео из Часова Яра Донецкой области, который пытаются захватить российские оккупанты.

Соответствующее видео распространили на странице Нацгвардии в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Видео, которое сняли наши бойцы из 18-й бригады НГУ. Так сегодня выглядит Часов Яр, город около Славянска. Город, который уже год, после большой обороны Бахмута, враги уничтожают до основания.

Также читайте: В Часовом Яре остается 500 человек, эвакуироваться не собираются, доставлять гуманитарную помощь невозможно, - Филашкин

"Мы боремся против страшного врага. Которого не назовешь человеком. Его сущность - это руины, смерть, которую он несет - и которую мы должны преодолеть", - президент Украины Владимир Зеленский.

Каждое здание в "Часике", как говорят о нем наши военные - доказательство бесчеловечной сущности врага.

Каждое окно - чья-то разрушенная жизнь", - говорится в описании видео.

Автор: 

Национальная гвардия (2117) Часов Яр (325)


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Топ комментарии
+8
Донбас зробив свій вибір у 2013 році на Антимайдані. Ось і має "помощь браттєв". Ці слова схожі на цінизм, проте це ІСТИНА. У мене родичі з-під Луганська. Я даремно не звертав увагу на їх "кацапські погляди" українською мовою Полтавщини. Я не помітив. Перевтілення родичів. А Україна не помітила ... весь регіон.
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10.08.2024 22:33
+6
і інші міста нелюдей
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10.08.2024 22:34
+6
Нежить московитська, сарана. Нищить все, до чого дотягнеться.
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10.08.2024 22:45
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Мелітополь бачили? Херсон? Доказом чого вони є?
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10.08.2024 22:32 Ответить
хочу щоб так виглядав екатеринбург
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10.08.2024 22:33 Ответить
і інші міста нелюдей
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10.08.2024 22:34 Ответить
Нехай живуть скотиняки. Аби виплатили всі контрибуції. Бо здохнуть - з кого стягувати ?
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10.08.2024 22:34 Ответить
хай живуть в таких "домах" і виплачують репараціі
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10.08.2024 22:37 Ответить
Донбас зробив свій вибір у 2013 році на Антимайдані. Ось і має "помощь браттєв". Ці слова схожі на цінизм, проте це ІСТИНА. У мене родичі з-під Луганська. Я даремно не звертав увагу на їх "кацапські погляди" українською мовою Полтавщини. Я не помітив. Перевтілення родичів. А Україна не помітила ... весь регіон.
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10.08.2024 22:33 Ответить
Подвиг одного - это всегда предательство второго.
У всех здесь есть интернет. Можно попробовать поискать, кто сегодня у власти в Киеве. Чтобы не искать крайнего по луганскам.
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11.08.2024 12:06 Ответить
Нісенітниця української гниди або ворога. Національність не міняється залежно від влади. зєлєнскіх або *****. Бо влада приходить і зникає. А Батьківщина навколо тебе, в рідному полі чи лісу. Завжди захист Батьківщини був головною рисою УКРАЇНЦЯ. Ті, хто капелюхи перевдягають на догоду сильному, той є байстрюком. Двопартійна система у Британії чи США не призвела до поділу країн на якісь "денери"
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12.08.2024 14:09 Ответить
Ворог. Просто ворог.
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10.08.2024 22:33 Ответить
Хфошизди такого не робили! Хоча теж ворог був..
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10.08.2024 22:59 Ответить
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10.08.2024 23:13 Ответить
Це Дрезден чи Кельн? А може Гамбург?
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11.08.2024 07:53 Ответить
Нежить московитська, сарана. Нищить все, до чого дотягнеться.
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10.08.2024 22:45 Ответить
Байден, тисячі КАБів на українські міста - це ескалація, чи ще ні? Як можна було не дати згоду розʼїбати російські бомбардувальникі на аеродромах?
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10.08.2024 22:47 Ответить
Так це Байден винен? А Обама сцяв в твоєму підїзді?
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10.08.2024 23:08 Ответить
Твій підʼїзд, кацапко, Обама обісцяв.
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10.08.2024 23:16 Ответить
При чому тут Байден? Купи квиток у РЖД до станції Аленегорськ Мурманської області, запакуй у багаж десяток дронів, проїдь до вказаної станції і спробуй атакувати тими дронами, які в тебе не забере провідник поїзда аєродром з Ту-95. І жоден Байден тобі не помічник і не перешкода у спілкуванні з місцевим участковим
А взагалі то Байден і не давав такої зброї, яка б могла дістати до аєродромів з російськими бомбардувальниками - туда тільки дронами української сільгоспавіації "можно долететь"...
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11.08.2024 09:29 Ответить
І при цьому влада так і не показує новенькі модульні міста для переселенців десь на Західній Україні, немає в Марафоні і сюжетів про то як заможні українці масово діляться з безхатьками своїми маєтками. Отже армія біженців поповнюється мільйонами нових бомжів, яких замість вечері кормлять відосами з їх рідних руїн про нелюдську сутність окупантів.
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11.08.2024 00:23 Ответить
Спочатку їх повинен подарувати Захід. Так працює схема. А повідомлень про Західну щедрість стає все менше.
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11.08.2024 09:03 Ответить
На війні всі військові хочуть вижити і виконати наказ. Цивільні тут мають двояку роль - ті що вдома - надихахають, ті що поруч - заважають.
Але я бачу, що українська оборона за всі роки війни у 90% випадках відбувалася у жилій інфракструктурі населених пунктів і ясно чому. Збудувати лінію оборони ПЕРЕД населеним пунктом схоже ні у військового командування ні у військових адміністрацій немає ні здібностей, ні розумових здатностей. Тому й виходить так, що кожне фронтове мфсто перетворюється на Сталінград для цивільного населення - або тікай, або вмирай.
І ще, у нової влади скоро настане мор мишей - крадуть так, що навіть мишам крихти не лишають!
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11.08.2024 09:22 Ответить
 
 